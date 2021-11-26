КОНФЕДЕРАЦИЯ

КОНФЕДЕРАЦИЯ - форма государственного устройства, при которой образующие союз государства сохраняют свою независимость, имеют собственные органы власти и управления, а для координации действий в определённых областях создаются специальные объединённые органы.

В от­ли­чие от фе­де­ра­ции, ко­то­рая яв­ля­ет­ся со­юз­ным го­су­дар­ст­вом, конфедерация - со­юз го­су­дарств.

Го­су­дар­ст­ва, вхо­дя­щие в конфедерацию, со­хра­ня­ют свою са­мо­стоя­тель­ность, су­ве­ре­ни­тет и раз­дель­ное член­ст­во в ООН (кон­фе­де­ра­ция Се­не­гам­бия - объ­е­ди­не­ние Се­не­га­ла и Гам­бии в 1982-1989 годы).

Ре­ше­ния выс­ших ор­га­нов конфедерации обыч­но под­ле­жат ра­ти­фи­ка­ции в го­су­дар­ст­вах-чле­нах, ко­то­рые име­ют пра­во нул­ли­фи­ка­ции, т. е. пра­во не со­гла­сить­ся с при­ня­тым ре­шени­ем. По­это­му ре­ше­ния по во­про­сам, ка­саю­щим­ся всех чле­нов конфедерации, при­ни­ма­ют­ся, как пра­ви­ло, на ос­но­ве со­гла­сия пред­ста­ви­те­лей всех го­су­дарств в выс­ших ор­га­нах конфедерации.

В современном ми­ре «клас­си­че­ских» конфедераций нет.

Эле­мен­ты конфедерации при­су­щи ЕС, вклю­чаю­ще­му 27 го­су­дарств-чле­нов, Со­юз­но­му го­су­дар­ст­ву Бе­ло­рус­сии и Рос­сии; 2) на­зва­ние не­ко­то­рых ме­ж­ду­на­род­ных и внут­ри­го­су­дар­ст­вен­ных объ­еди­не­ний в основном не­ком­мерческого ха­рак­те­ра (конфедерация проф­сою­зов, конфедерация объ­е­ди­не­ний ра­бо­то­да­те­лей и др.).

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