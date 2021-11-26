ПОНЯТОВСКИЙ СТАНИСЛАВ АВГУСТ

ПОНЯТОВСКИЙ СТАНИСЛАВ АВГУСТ - последний король Речи Посполитой (1764–1795).

Из се­мьи ма­зо­вец­ко­го вое­во­ды Ста­ни­сла­ва По­ня­тов­ско­го и Кон­стан­ции Чар­то­рый­ской, дя­дя Ю. По­ня­тов­ско­го. По­лу­чил в основном до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние, так­же обу­чал­ся в Кол­ле­гиу­ме теа­тин­цев в Вар­ша­ве. В 1752 году депутат сей­ма, в 1753-1754 годы по­слан­ник в Па­ри­же и Лон­до­не, в 1755-1756 годы сек­ре­тарь английского по­слан­ни­ка в Рос­сии Ч. Уиль­ям­са, в 1757-1758 годы по­сол ко­ро­ля Ав­гу­ста III в Рос­сии. Близ­кое зна­ком­ст­во в Санкт-Пе­тер­бур­ге с великой княгиней Ека­те­ри­ной Алек­се­ев­ной (бу­ду­щей императрицей Ека­те­ри­ной II ) оп­ре­де­ли­ло по­ли­тическое бу­ду­щее Понятовского. По­сле смер­ти Ав­гу­ста III при под­держ­ке Ека­те­ри­ны II и прусского ко­ро­ля Фрид­ри­ха II Ве­ли­ко­го Понятовский 7.9.1764 года из­бран польским ко­ро­лём под име­нем Ста­ни­сла­ва II Ав­гу­ста (ко­ро­но­ван 25.11.1764). Взой­дя на польский пре­стол, Понятовский стре­мил­ся ук­ре­пить центральную власть, ос­ла­бить влия­ние Рос­сии на внутренние де­ла Ре­чи По­спо­ли­той, ог­ра­ни­чить при­ме­не­ние прин­ци­па ли­бе­рум ве­то. Су­мел пре­вра­тить По­сто­ян­ный со­вет (создан в 1775 году по ини­циа­ти­ве Ека­те­ри­ны II для кон­тро­ля над ко­ро­лём) в дей­ст­вен­ное пра­ви­тель­ст­во Ре­чи По­спо­ли­той. Про­яв­лял за­бо­ту о раз­ви­тии польской эко­но­ми­ки, по­ощ­рял ос­но­ва­ние сук­но­дель­че­ских и ору­жей­ных ма­ну­фак­тур, со­дей­ст­во­вал от­кры­тию пер­во­го фар­фо­ро­во­го за­во­да в стра­не (1790), мо­дер­ни­за­ции со­ля­ных ко­пей в Ве­лич­ке, раз­ви­тию гор­но­до­бы­ваю­щей промышленности (осо­бое вни­ма­ние уде­лял вы­плав­ке ме­ди в Кель­це), ос­но­вал специальную Ко­мис­сию по гор­но­му де­лу (1782). Не всту­пая в от­кры­тую кон­фрон­та­цию с Рос­си­ей, Понятовский по­сле­до­ва­тель­но про­во­дил по­ли­ти­ку в ин­те­ре­сах Поль­ши. Ак­тив­ный дея­тель пат­рио­тической груп­пи­ров­ки в пе­ри­од Че­ты­рёх­лет­не­го сей­ма (1788-1792); один из ав­то­ров Третье­го мая 1791 года кон­сти­ту­ции. В 1792 году при­сое­ди­нил­ся к Тар­го­виц­кой кон­фе­де­ра­ции, сле­дуя ре­ше­нию чле­нов Выс­ше­го со­ве­та, в том числе Г. Кол­лон­тая, воз­ло­жив­ше­го в по­сле­дую­щем на Понятовского от­вет­ст­вен­ность за по­ра­же­ние Поль­ши в про­тиво­бор­ст­ве с Рос­си­ей. В хо­де вос­ста­ния Т. Кос­тюш­ко (1794) был фак­ти­че­ски от­стра­нён от вла­сти, но стре­мил­ся ока­зы­вать влия­ние на уме­рен­ное кры­ло пов­стан­цев. По­сле 3-го раз­де­ла Ре­чи По­спо­ли­той (1795 год; смотреть Раз­де­лы Ре­чи По­спо­ли­той) вы­ну­ж­ден­но по­ки­нул Вар­ша­ву, пе­ре­ехал в Грод­но, где 25.11.1795 года от­рёк­ся от пре­сто­ла. По­след­ние го­ды жиз­ни про­вёл в Санкт-Пе­тер­бур­ге, по­хо­ро­нен там же. В 1938 году ос­тан­ки Понятовского пе­ре­вез­ли в Вол­чин, в 1995 году они бы­ли по­ме­ще­ны в усы­паль­ни­цу ка­фед­раль­но­го со­бо­ра Святого Яна (Ио­ан­на Кре­сти­те­ля) в Вар­ша­ве.

Понятовский - яр­кий пред­ста­ви­тель эпо­хи Про­све­ще­ния в Поль­ше, ос­та­вив­ший за­мет­ный след в по­ли­тической и куль­тур­ной жиз­ни стра­ны. Член Лон­дон­ско­го ко­ро­лев­ско­го общества (1766), иностранный член Пе­тербургской АН (1777), Ко­ро­лев­ской ака­де­мии на­ук и изящ­ной сло­вес­но­сти (1791, Бер­лин). При со­дей­ст­вии Понятовского ос­но­ван Ка­дет­ский кор­пус (Ры­цар­ская шко­ла; 1765), соз­да­ны пер­вый польский Национальный те­атр (1765), польское ве­дом­ст­во про­све­ще­ния (Эду­ка­ци­он­ная ко­мис­сия; 1773), двор­цо­во-пар­ко­вый ан­самбль Ла­зен­ки, из­да­вал­ся пер­вый польский журнал «Monitor» (1765-1785), про­па­ган­ди­ро­вав­ший идеи об­щественно-по­ли­тических пре­об­ра­зо­ва­ний в Ре­чи По­спо­ли­той. В ис­то­рио­гра­фии на про­тя­же­нии дол­гих лет дея­тель­ность Понятовского под­вер­га­лась рез­кой кри­ти­ке, од­на­ко с середины 1950-х годов на­ме­ти­лась тен­ден­ция к пе­ре­смот­ру ро­ли Понятовского в па­де­нии Ре­чи По­спо­ли­той, че­му спо­соб­ст­во­ва­ли ис­сле­до­ва­ния Э. Ро­с­тво­ров­ско­го (1923-1989). В современной польской ис­то­рио­гра­фии всё боль­ше ут­вер­жда­ет­ся взгляд на Понятовского как на не­за­уряд­но­го по­ли­ти­ка и ре­фор­ма­то­ра.

Сочинения:

Mémoires. St. Pétersbourg, 1914-1924. Vol. 1-2;

Ме­муа­ры. М., 1995.