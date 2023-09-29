Понято́вский, Станислав Август

Понято́вский ( пол . Poniatowski) , Станислав Август (17.01.1732, Волчина — 12.02.1798, Санкт-­Петербург) — король Речи Посполитой (1764–1795). Отец — мазовецкий воевода граф Станислав Понятовский, мать — Констанция, урожденная Чарторыйская. Дядя Ю. Понятовского . После смерти польского короля Августа III при поддержке Чарторыйских и российской императрицы Екатерины II 6 сентября 1764 был избран на польский трон. Намеревался укрепить польскую государственность, но в условиях острой внутриполитической борьбы в Речи Посполитой и вмешательства внешних сил проявил непоследовательность. В 1764–1766 поддерживал программу реформ Чарторыйских, направленных на совершенствование работы органов государственной власти, ограничение принципа liberum veto в сейме, но под давлением России и консервативной шляхты на сеймах 1766 и 1767–1768 их внедрение было заторможено. Лавировал между Барской конфедерацией (1768–1772), пытавшейся покончить с зависимостью от России, и Санкт-­Петербургом, противившимся реформам в Польше, но не смог помешать разделу Речи Посполитой (см. Разделы Речи Посполитой ) в 1772. Хотел укрепить государство путем ограниченных реформ. Поддерживал проект судебного кодекса А. Замойского , но сейм 1780 его не принял. В 1787 безрезультатно убеждал Екатерину II поддержать реформирование Речи Посполитой. На Четырехлетнем сейме (1788–1792), будучи на стороне патриотической партии, составил проект конституции, преду­сматривавшей модернизацию государства и усиление власти монарха. Ее принятие сеймом 3 мая 1791 вы­звало недовольство Санкт-­Петербурга, 14 мая 1792 составилась Тарговицкая конфедерация ее противников. Для предотвращения вой­ны с Россией 24 июля 1792 П. присоединился к ней. В 1793 участвовал в «немом» сейме в Гродно, признавшем 2‑й раздел Речи Посполитой. В восстании 1794 занял умеренную позицию. После поражения восстания по приказу Екатерины II переехал в Гродно, 25 ноября 1795 отрекся от престола. По приглашению императора Павла I поселился в Санкт-­Петербурге, где и скончался.

Лит .: Краткая история Польши: С древнейших времен до наших дней. М., 1993; Michalski J. Stanisław August Poniatowski // Polski Słownik Biograficzny. T. XLI/4. Warszawa–Kraków, 2002; Zienkowska K. Stanisław August Poniatowski. Wrocław, 2004. Г. Ф. Матвеев.