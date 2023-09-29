Осёдлости черта́

Осёдлости черта́ (черта постоянной еврейской осёдлости) — части областей Российской империи, в которых было разрешено постоянное проживание лицам иудейского вероисповедания и деятельность еврейских органов самоуправления и суда. Охватывала специально оговоренные населенные пункты городского типа — местечки (в сельской местности проживание не дозволялось). Однако в разное время некоторым иудеям (купцам первой гильдии, лицам с высшим образованием, отслужившим рекрутам, ремесленникам, приписанным к ремесленным цехам, и т. д.) разрешалось селиться вне О. ч.

О. ч. возникла по указу Екатерины II от 23 декабря 1791 [3 января 1792] как территории, где могли проживать иудеи. Включала изначально земли Беларуси, Екатеринославского наместничества и Таврической обл. К концу XIX в. О. ч. включала 15 губерний Европейской России (в основном бывшие территории Речи Посполитой ). Некоторые города периодически изымались из О. ч. (например, Киев, Ялта, Николаев).

Окончательное юридическое оформление О. ч. получила в Положениях 1804 и 1835. По ним в пределах О. ч. евреи могли свободно перемещаться и приобретать недвижимость, кроме населенных имений. Вне ее иудеям разрешалось лишь временное пребывание (например, для принятия наследства или обращений в суды и органы власти).

Временными правилами 1882 иудеям было запрещено селиться, приобретать недвижимое имущество и арендовать землю за пределами городов и местечек (за исключением уже существовавших еврейских земледельческих колоний).

В августе 1915 МВД разрешило проживание евреев в городских поселениях вне О. ч. (за исключением столиц и прифронтовой местности). Окончательно отменена Временным правительством после Февральской революции 1917 .

Ист. : Законы о евреях. Систематический обзор действующих законоположений о евреях. Ч. 1–2. СПб., 1914–1915.

Лит .: Галант И. Черта еврейской оседлости. М., 1915; Полищук М. Евреи Одессы и Новороссии (социально-­политическая история евреев Одессы и других городов Новороссии 1881–1904). М. – Иерусалим, 2002. Н. А. Могилевский .