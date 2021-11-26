ОГИНЬСКИЕ

ОГИНЬСКИЕ - кня­зья и гра­фы, поль­ские государственные и по­ли­тические дея­те­ли, му­зы­кан­ты.

По про­ис­хо­ж­де­нию, ве­ро­ят­но, Рю­ри­ко­ви­чи (по раз­ным вер­си­ям, по­том­ки чер­ни­гов­ских или смо­лен­ских кня­зей). Ми­хал Ка­зи­меж (Ми­ха­ил Ка­зи­мир) (1728, по другим дан­ным, 1730 - 31.05.1800, Вар­ша­ва), великий гет­ман Ли­тов­ский (1768-1793). В мо­ло­до­сти на­хо­дил­ся под опе­кой дя­ди - князя М.С. Виш­не­вецко­го. Чаш­ник ли­тов­ский (1744-1748), пи­сарь поль­ный ли­тов­ский (1748-1764), в 1757-1761 годах слу­жил во французской ар­мии, жил при дво­ре Ста­ни­сла­ва Ле­щин­ско­го в Лю­не­ви­ле и Па­ри­же. В 1764 году один из кан­дида­тов на пре­стол Ре­чи По­спо­ли­той. Вое­во­да ви­лен­ский (1764-1768). По его ини­циа­ти­ве и на его сред­ст­ва на­ча­то строи­тель­ст­во Огин­ско­го ка­на­ла (со­еди­нил при­ток При­пя­ти реку Ясель­да и при­ток Не­ма­на реку Ча­ра, в 1775 году от­кры­то су­до­ход­ст­во, за­вер­шён в 1783 году, ак­тив­но ис­поль­зо­вал­ся до 1941 году). В 1771 году пе­ре­шёл на сто­ро­ну Бар­ской кон­фе­де­ра­ции, не смог со сво­им вой­ском за­нять Не­свиж и Слуцк, в сентябре 1771 года раз­гром­лен от­ря­дом российских войск под ко­мандованием А.В. Су­во­ро­ва в сра­же­нии под Сто­ло­ви­ча­ми (близ города Но­во­гру­док), по­сле че­го уе­хал в Ев­ро­пу; все его вла­де­ния в Восточной Бе­ло­рус­сии бы­ли кон­фи­ско­ва­ны (воз­вра­ще­ны в 1775 году). По­сле ам­ни­стии вер­нул­ся в Сло­ним, где ос­но­вал ткац­кие ма­ну­фак­ту­ры, а так­же около 1777 года ти­по­гра­фию и ба­лет­ную шко­лу. В 1795 году пос­ле 3-го раз­де­ла Ре­чи Пос­по­ли­той (смотри в статье Раз­де­лы Ре­чи Пос­по­ли­той) при­нёс при­ся­гу императрице Ека­те­ри­не II. По­след­ние го­ды жил в Вар­ша­ве.

Учил­ся иг­ре на скрип­ке (у Дж.Б. Ви­от­ти), клар­не­те и ар­фе. За­ни­мал­ся усо­вер­шен­ст­во­ва­ни­ем пе­даль­ной ар­фы, ав­тор ста­тьи об ар­фе (1765) в «Эн­цик­лопе­дии» Ж.Д’Аламбера и Д. Дид­ро. В сво­ём по­ме­стье в Сло­ни­ме с 1771 года со­дер­жал опер­ный те­атр и сим­фо­ническую ка­пел­лу, где ис­пол­ня­лись польские (в том числе его соб­ст­вен­ные), итальянские, французские и немецкие опе­ры и сим­фо­нии. Ав­тор ко­мических опер и пе­сен на собственные тек­сты, ба­ле­та к го­дов­щи­не ко­ро­на­ции Ста­ни­сла­ва Ав­гу­ста По­ня­тов­ско­го (поставлен в 1765 году в Вар­ша­ве; не сохранился), по­ло­не­зов, ма­зу­рок.

Его пле­мян­ник Ми­хал (Ми­ха­ил) Кле­о­фас (25.09.1765, име­ние Гу­зув, близ Вар­ша­вы - 15.10.1833, Фло­рен­ция), под­скар­бий великий ли­тов­ский (1793-1794), тайный советник российской служ­бы (1810). По­лу­чил хо­ро­шее до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние, в 1773-1778 годах учил­ся му­зы­ке у О.А. Коз­лов­ско­го (скрип­ка, фортепиано). В даль­ней­шем брал уро­ки иг­ры на скрип­ке у Дж.Б. Ви­от­ти (1798), П. Байо (1810). Де­пу­тат Че­ты­рёх­лет­не­го сей­ма (1788-1792). Меч­ник Великого княжества Ли­тов­ско­го (1789-1793). В 1789-1790 годах уча­ст­во­вал в пе­ре­го­во­рах с Прус­си­ей, чрез­вы­чай­ный по­слан­ник и пол­но­моч­ный министр Ре­чи По­спо­ли­той в Гаа­ге (1790-1791), в декабре 1790 - январе 1791 годов ез­дил на пе­ре­го­во­ры в Лон­дон. В хо­де Поль­ско­го вос­ста­ния 1794 года член Наи­выс­шей ли­товской ра­ды, на свои лич­ные сред­ст­ва сфор­ми­ро­вал ба­таль­он стрел­ков, ко­то­рым ко­ман­до­вал (со­вер­шил рей­ды в Мин­скую губернию и к Ди­на­бур­гу), со­чи­нял для не­го пес­ни и мар­ши. По­сле по­дав­ле­ния вос­ста­ния эмиг­ри­ро­вал, жил главным образом в итальянских государствах, один из ли­де­ров польской по­ли­тической эмиг­ра­ции. В 1802 году по­лу­чил раз­ре­ше­ние российского императора Алек­сан­д­ра I вер­нуть­ся в воз­вра­щён­ные ему вла­де­ния в Бе­ло­рус­сии, где про­жил до 1807 года. Се­на­тор (с 1810 года; с 1815 года чис­лил­ся в от­пус­ке). Вы­дви­нул про­ект соз­да­ния Великого княжества Ли­тов­ско­го во гла­ве с великим князем Ека­те­ри­ной Пав­лов­ной (не реа­ли­зо­ван), вы­сту­пал за вос­ста­нов­ле­ние Поль­ши под по­кро­ви­тель­ст­вом российского им­пе­ра­то­ра. В 1823 году вы­ехал во Фло­рен­цию.

На­ря­ду с Ю. Эльс­не­ром, один из польских му­зы­кан­тов - пред­ше­ст­вен­ни­ков Ф. Шо­пе­на. Про­сла­вил­ся как ав­тор по­ло­не­за «Про­ща­ние с Ро­ди­ной» («Pożeg­nanie Ojczyzny», на­пи­сан для фортепиано, пред­по­ло­жи­тель­но в 1794 году), ко­то­рый по­ны­не ос­та­ёт­ся од­ним из са­мых по­пу­ляр­ных про­из­ве­де­ний клас­сической му­зы­ки в Рос­сии и Поль­ше (из­вес­тен как «по­ло­нез Огинь­ско­го»). Сре­ди со­чи­не­ний: для фортепиано в 2 и 4 ру­ки - около 20 по­ло­не­зов (в том числе «Про­ща­ние» - «Les adieux»), ма­зур­ки, валь­сы, мар­ши (в том числе «Марш для поль­ских ле­гио­нов в 1797»); ро­ман­сы, пес­ни; опе­ра «Зе­лис и Валь­кур, или Бо­на­парт в Каи­ре» (создана в 1799 году; ис­пол­не­на в 1953 году на Кра­ков­ском ра­дио).

Опуб­ли­ко­ва­ны его вос­по­ми­на­ния в 4 то­мах («Mémoires de Michel Ogiński sur la Pologne et les Polonais, depuis 1788 jusqu’а̀ la fin de 1815», 1826–27; польский перевод 1870-1873 годов), пись­ма («Lettres sur la musique adressées а̀ un de ses amis de Flo­rence en 1825», 1828; польский перевод 1956 года).

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