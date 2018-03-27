Краткий курс истории. Единение славян 27 марта 1793 года был издан манифест Екатерины Великой о включении Правобережной Украины в состав Российской империи. Правобережная Долговременный и многотрудный процесс объединения Украины вообще и конкретно Правобережной Украины с Россией был связан с поиском национальной идентичности украинского народа, а также с борьбой за освобождение от польского гнета. В этот процесс, помимо России и Польши, были втянуты Турция со Швецией. Именно борьба между участниками конфликта привела к формированию Правобережной Украины (в составе Речи Посполитой). Согласно Андрусовскому перемирию от 1667 года Правобережной Украиной впервые официально были названы земли Запорожского войска, находившиеся на правом берегу Днепра. А.Д. Кившенко. Переяславская рада. 1654 год.... На чтение: 1 минута

27 марта 1793 года был издан манифест Екатерины Великой о включении Правобережной Украины в состав Российской империи.

Правобережная

Долговременный и многотрудный процесс объединения Украины вообще и конкретно Правобережной Украины с Россией был связан с поиском национальной идентичности украинского народа, а также с борьбой за освобождение от польского гнета. В этот процесс, помимо России и Польши, были втянуты Турция со Швецией. Именно борьба между участниками конфликта привела к формированию Правобережной Украины (в составе Речи Посполитой). Согласно Андрусовскому перемирию от 1667 года Правобережной Украиной впервые официально были названы земли Запорожского войска, находившиеся на правом берегу Днепра.

А.Д. Кившенко. Переяславская рада. 1654 год. Воссоединение Украины

Три части

Геополитические изменения второй половины XVIII века были выражены в том числе ослаблением Польши и хищнической политикой Австрии с Пруссией в ее адрес. В сложившейся обстановке Польша, пытаясь выжить, искала союзника в лице Османской империи. Тогда Пруссия и Австрия сумели убедить Петербург поделить Польшу . В 1772 году состоялся Первый раздел Речи Посполитой. Австрии отошла Галиция, Пруссии – прибалтийская часть Польши, а России – восточные территории.

Екатерина и Украина

Второй раздел Польши (1793 год), как и первый, состоялся с санкции императрицы Екатерины II. В результате Россия получила Минск с прилегавшими белорусскими землями, а также Правобережную Украину. Кстати, когда через год поляки подняли восстание, украинцы его не поддержали, и дело кончилось неудачей. Третий раздел Польши (1795 год) привел к установлению контроля России над большей частью земель, населенных украинцами. Таким образом, немка Екатерина на российском престоле фактически восстановила единство славян, когда-то создавших Киевскую Русь.