Как Суворов и Ушаков Италию освобождали После конфликта с Суворовым, когда тот чуть было не ушёл в монастырь, император Павел (который если и был самодуром, то безумным точно не был) вернул его на службу: главный театр военных действий против республиканской Франции был в Италии, и союзники-австрийцы слёзно просили императора прислать для общего командования Суворова, ибо у самих воевать с французами получалось, мягко говоря, не очень.

После конфликта с Суворовым, когда тот чуть было не ушёл в монастырь, император Павел (который если и был самодуром, то безумным точно не был) вернул его на службу: главный театр военных действий против республиканской Франции был в Италии, и союзники-австрийцы слёзно просили императора прислать для общего командования Суворова, ибо у самих воевать с французами получалось, мягко говоря, не очень.

Соотношение сил было следующим. С Суворовым в Италию должны были войти 65 тыс. русских войск, им же придавались 85 тыс. уже находившихся там австрийцев генерала Меласа. Однако при том, что император Павел предоставил Суворову всю полноту власти, заявив " Веди войну как знаешь", австрийский генералитет подчинил ему свои войска только на поле боя, перемещались же они по его приказам. При том, что союзники вместе имели серьёзное численное превосходство, абсолютное большинство австрийцев предпочитало заниматься осадой крепостей, Суворов же стремился разбить противника в полевых сражениях.

Первым из таковых был бой на реке Адде. Суворов, имея 40 тыс. русских войск атаковал 28-тысячную армию ген. Моро и нанёс ей полное поражение: французы потеряли 1500 только убитыми, 5000 пленными и 27 орудий, наши потери – 2000 чел. Милан сдался без боя, и созданная французами марионеточная Цизальпинская республика была ликвидирована. Но разбитый Моро с 20 тыс. оставшихся занял очень сильную позицию, опираясь флангами на крепости Верона и Алессандрия. Добить его Суворову не удалось: разнёсся слух о приближении из Швейцарии на помощь Моро крупных сил французов, и Суворов двинулся на север, чтобы их перехватить.

На помощь Моро, сумевшего за счёт гарнизонов усилить армию до 25 тыс. чел. шёл генерал Макдональд с 30-тысячной армией. Суворов против них мог сосредоточить всего 34 тыс., так что будучи более сильным, чем любая из французских армий, он серьёзно уступал числом их объединённым силам. Поэтому решил нападать сам и разбить противника по частям: пройдя 85 вёрст за 36 часов, его армия обрушилась на Макдональда. Разумеется, на марше армия растянулась, но Суворов считал, что "голова хвоста не ждёт", и когда командовавший авангардом Багратион пожаловался, что у него к бою годны 40 человек на роту, Суворов ответил: "А у Макдональда и двадцати нет, атакуй!" и 6 июля 15 тыс. суворовских солдат атаковали 19 тыс. французов. К обеим сторонам подтягивались подкрепления, и на следующий день дрались уже 22 тыс. союзников против 34 тыс. французов

План Суворова в битве при Треббии заключался в том, чтобы, сковав французские войска в центре и на северном крыле австрийскими войсками, ударом русских войск прорвать южное крыло французов, выйти им в тыл и уничтожить неприятельскую армию. Для достижения этой цели на левом крыле были сосредоточенны до 15 тыс. человек — две трети сил Суворова.

Трёхдневное сражение при Треббии было очень упорным и кровопролитным. Вновь подвели австрийцы: генерал Мелас на своё второстепенное направление перебросил все резервы. Некоторые стоявшие насмерть русские полки дрались в полном окружении. Но когда Мелас прислал к Суворову спросить, куда ему отступать, тот ответил: "В Пьяченцу!" Так назывался город в тылу французов, откуда они пришли. В решающий момент боя Суворов сам на коне повёл своих "чудо-богатырей" в атаку. В итоге на третий день сражения Макдональд отступил. Наши (русские и австрийцы) потеряли 8000 солдат, французы – 18 тыс. (из них 12 тыс пленными), всю артиллерию - 60 орудий и 7 знамён.

Узнав о поражении Макдональда, Моро начал отступать. Но завершить разгром Суворову снова помешали австрийцы, запретившие ему какие-либо действия до взятия крепости Мантуя. Это позволило французам получить подкрепления и довести армию Моро до 45 тыс. человек. Ему поручили срочно разбить Суворова, но мудрый Моро хотел ограничиться защитой горных проходов и так вымотать противника. Тогда из Парижа на смену ему прислали молодого генерала Жубера – "первую саблю Франции" и, по мнению ряда современников, не уступавшему талантами Бонапарту. Суворов, имея 44 тыс. русских и австрийцев, как всегда, атаковал первым 38-тысячную армию Жубера, занявшую очень выгодную позицию на холмах с центром в г. Нови.

В планах Суворова было ложной атакой австрийским корпусом левого фланга противника втянуть туда его резервы, а затем атаковать в другом месте. Вероятно, горячий Жубер так бы и поступил, но, возглавив контратаку, он был убит шальной пулей и командование перешло к опытному Моро, который велел удерживать позицию. "Моро понимает меня, старика!" – заметил по этому поводу Суворов, когда узнал о смерти Жубера. Пришлось атаковать сам г.Нови. Три атаки Багратиона были отбиты, причём дивизия Ватрена попыталась атаковать его батальоны во фланг. Четвёртую атаку на Нови возглавил сам Суворов, французов загнали в город, но взять его опять не удалось.

Суворов хотел бросить в бой 9-тысячный австрийский корпус генерала Меласа, чтобы обойти и ударить во фланг Ватрену, что позволило бы русским нанести решающий удар по Нови. Но Мелас разворачивался столь неторопливо (с 12-00 до 15-00), предоставляя право русским умирать первыми, что Суворов даже пригрозил, что расстреляет австрийские колонны из пушек, если они не поторопятся. Помешать Меласу Моро уже не мог – все его резервы были израсходованы на защиту Нови.

После пятой атаки русских (корпус ген.Дорнфельда) привела к взятию Нови в 17-00. А окружённая дивизия Ватрена сложила оружие. В 18-00 Моро приказал отступать, но отступление превратилось в бегство. В итоге русские и австрийцы потеряли убитыми и ранеными до 8 тыс. человек, французы – 6500 убитыми и ранеными, 4500 пленными и все 39 пушек. При этом австрийцы снова удержали свои войска от преследования.

Пока Суворов освобождал Северную Италию, юг страны освобождал другой русский герой – непобедимый адмирал Ушаков. Он занял Бари, затем Неаполь, и наконец 800 русских морских пехотинцев с триумфом вошли в Рим. Однако союзников – австрийцев русские победы не радовали – они опасались усиления влияния России на полуострове. Отношения между австрийцами и русскими испортились настолько, что оба правительства отныне решили действовать обособленно. При этом "союзники" сделали всё, чтобы удалить армию Суворова из уже практически освобождённой Италии. Дошло до откровенного предательства: австрийская армия покинула Швейцарию, бросив там русский корпус генерала Римского-Корсакова, спасать который был отправлен Суворов. Так начинался его последний знаменитый Швейцарский поход. Но это уже другая история.