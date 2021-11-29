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Внешняя политика Екатерины II часто называется «захватнической». Территория Российской империи значительно расширилась, был присоединен Крым и Чукотка, достигнуты соглашения с рядом стран. В этом видео вы узнаете, как проходили русско-турецкие и русско-польские войны, какие отношения у России были с Францией, Персией и Грузией, а также причины, по которым решения России на международной арене никогда не поддерживались.

Смотрите и слушайте в рассказе Владимира Мединского по русской истории XVIII века.