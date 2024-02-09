Ушаков. Сверхчеловеки русского флота

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Рассказ о Федоре Ушакове – выдающемся русском флотоводце, не потерпевшем за свою жизнь ни одного поражения.

Рожденный в обедневшей дворянской семье, Федор с детства грезил о море. Путевку в жизнь ему дала учеба в Морском шляхетском кадетском корпусе.

Какую роль в судьбе Ушакова сыграл Потемкин? Что такое Республика Семи островов? В чем заключалось новаторство великого флотоводца и почему турки, против которых он столько воевал, наградили его бриллиантовым орденом?