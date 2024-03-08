СУВОРОВ, АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Сувóров, Александр Васильевич (13[24].11.1729, Москва — 06[18].05.1800, Санкт-Петербург), граф Рымникский (1789), князь Италийский (1799), генералиссимус (1799) — великий полководец и военный теоретик.

Родился в старинной московской дворянской семье. Отец был крестником и денщиком Петра I . С., будучи с рождения слабым и хилым ребенком, предназначался для статской службы, но, занимаясь всю жизнь физическими упражнениями и самообразованием, поборол немощь и в 1742 по благословению «арапа Петра Великого», А. П. Ганнибала, был определен мушкетером в лейб-гвардейский Семеновский полк. В 1754 выпущен из гвардии в Ингерманландский пехотный полк поручиком. В 1758 отправлен в действующую армию для участия в Семилетней вой­не 1756 – 1763 . В 1759 подполковник С. — дежурный офицер штаба дивизии генерал-аншефа В. В. Фермора . На этой должности он участвовал в сражении под Кунерсдорфом (1[12] августа 1759). В 1760 принимал участие во взятии Берлина.

В 1762 произведен в полковники и назначен командиром Астраханского пехотного полка. В 1763–1768 С. командовал Суздальским пехотным полком. В 1769 в чине бригадира был направлен в Польшу для борьбы с Барской конфедерацией . Одержал победы под Ореховом (1769), Краковом (1771) и Ландскроне (1771). За эти победы был удостоен орденов Св. Анны 2-го класса, Св. Георгия 3-го класса и Св. Александра Невского и чина генерал-майора. В 1772 принял участие в Русско-турецкой вой­не 1768–1774 (см. Русско-турецкие вой­ны XVII – XIX вв. ). Одержав несколько побед над турками, С. со своим вой­ском перешел Дунай и в 1774 разбил противника у д. Козлуджи, за что был награжден орденом Св. Георгия 2-го класса.

В том же 1774 С. был прикомандирован к графу П. П. Панину для помощи в подавлении восстания Емельяна Пугачева (см. Пугачёва восстание ). В 1775–1787 С. командовал Владимирской дивизией, занимался укреплением Кубанской линии, принял активное участие в присоединении Крыма , за что был пожалован орденом Св. Владимира 1-го класса.

В 1787–1791 С. участвовал в Русско-турецкой вой­не, где одержал свои самые знаменитые победы. 1[12] октября 1787 разгромил турецкий десант на косе Кинбурн, но был ранен в ходе сражения. В 1788 участвовал в осаде крепости Очаков и получил второе ранение. В 1789 С. вместе с союзной австрийской армией разбил превосходящие противника силы противника у д. Фокшаны (21 июня [2 июля]), а затем на р. Рымник (11[22] сентября). За эти победы был пожалован титулом графа Священной Римской империи. В графское достоинство возвела его и Екатерина II с добавлением «Рымникский». Также С. были вручены ордена Св. Андрея Перво­званного и Св. Георгия 1-го класса. 11[22] декабря 1790 вой­ска под командованием С. штурмом овладели считавшейся неприступной крепостью Измаил. Противник потерял 26 тыс. убитыми и 9 тыс. пленными. В качестве трофеев русские вой­ска захватили 265 орудий, 345 знамен и 7 бунчуков. Однако из-за интриг Г. А. Потемкина С. был подвергнут опале.

В 1794 был назначен командующим вой­сками при подавлении Польского восстания (см. Польские восстания ). В октябре того же года вой­ска под командованием С. взяли штурмом Варшаву. Это еще более подняло авторитет русской армии в Европе и предопределило Третий раздел Речи Посполитой в 1795 (см. Разделы Польши ). За эту победу С. был удостоен чина генерал-фельдмаршала. С воцарением Павла I в 1796 полководец попал в опалу: его сослали в имение Кончанское, но в 1798 император вернул С. на службу и назначил (1799) командующим русскими вой­сками в составе 2-й антифранцузской коалиции (см. Наполеоновские вой­ны ).

С. совершил Итальянскийпоход , в ходе которого разбил французские вой­ска в нескольких сражениях и освободил столицу Сев. Италии г. Милан, а затем — столицу Сардинского королевства (см. Сардинии и Пьемонта королевство ) г. Турин. 29 июля 1799 в генеральном сражении у г. Нови С. разгромил французскую армию. Практически вся Сев. Италия, за исключением Генуэзской области, была освобождена от французов. В середине августа 1799 С. получил из Вены предписание австрийского императора, санкционированное Павлом I, об отводе союзных вой­ск через Альпы в Швейцарию для соединения с корпусами генерал-лейтенанта А. М. Римского-Корсакова. Начался Швейцарский поход, в ходе которого русские вой­ска не только прошли по горам, не имея опыта военных действий в горах, но и одержали ряд побед над французскими вой­сками. По окончании похода Павел I наградил С. почетным чином генералиссимуса.

Соч. : Письма / Изд. подгот. B. C. Лопатин; отв. ред. А. М. Самсонов. М., 1986; Наука побеждать. М., 1987.

Ист. : А. В. Суворов / Под ред. Г. П. Мещерякова. Т. 1–4. М., 1949–1953.

Лит .: Петрушевский А. Ф. Генералиссимус князь Суворов. СПб., 1884; Рогулин Н. Г. «Полковое учреждение» А. В. Суворова и пехотные инструкции екатерининского времени. СПб., 2005; Шишов А. В . Генералиссимус великой империи. М., 2005; Лопатин В. С . Суворов. М., 2012. Н. А. Копылов.