СПИРИДОВ, ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ

Спиридов, Григорий Андреевич (1713, Выборг — 08[19].04.1790, Москва) — российский флотоводец, адмирал (1769).

Из дворян, отец — комендант крепости Выборг. В 10 лет поступил на флот добровольцем, в 15 лет получил звание гардемарина, сдав экзамен по курсу навигационных наук. Служил на Каспийском, Азовском и Балтийском морях. В 1749–1755 служил в Московской адмиралтейской конторе. Отличился в Семилетней вой­не 1756 – 1763 , командуя кораблями «Св. Николай» и «Астрахань». После окончания вой­ны был командиром Кронштадтского и Ревельского портов, с 1767 — командующий Балтийским флотом . Во время Русско-турецкой вой­ны 1768–1774 (см. Русско-турецкие вой­ны XVII – XIX вв. ) командовал 1-й Балтийской эскадрой (см. Архипелагские экспедиции ), вместе с А. Г. Орловым руководил флотом в Хиосском (1769) и Чесменском боях (1770). С 1772 С. совершил ряд рейдов на приморские крепости турок в бассейне Эгейского моря, а также ряд экспедиций в Вост. Средиземноморье. Вышел в отставку по состоянию здоровья в 1774.

Как флотоводца С. отличало умение мыслить нешаблонно, отходить от линейной тактики боя, умело применять маневры и перестроения кораблей.

Награжден орденами Св. Александра Невского (1769) и Св. Андрея Перво­званного (1770).

Лит. : Юнга Е. С. Адмирал Спиридов. М., 1957; Ковалевский Н. Ф. История государства Российского. Жизнеописания знаменитых военных деятелей XVIII — начала XX века. М., 1997. Н. А. Могилевский.