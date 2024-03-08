РУМЯНЦЕВ, ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Румя́нцев (Румянцев-Задунайский) , Пётр Александрович (04[15].01.1725, Москва, по другим данным с. Строенцы, Молдова — 08[19].12.1796, с. Ташань) — русский военный и государственный деятель, граф (1744), генерал-фельдмаршал. Один из крупнейших российских военачальников и теоретиков военного искусства.

Из семьи выдающегося дипломата и сподвижника Петра I А. И. Румянцева и М. А. Матвеевой. В 10 лет записан рядовым в лейб-гвардейский Преображенский полк. В 1739 зачислен на дипломатическую службу и отправлен в составе посольства в Берлин, в 1740 поступил на обучение в Сухопутный шляхетский корпус. В 1741 в чине подпоручика участвовал в Русско-шведской вой­не 1741–1743. По окончании вой­ны получил чин полковника и был назначен командиром Воронежского пехотного полка. Участник Семилетней вой­ны 1756–1763 , отличился в сражении при Гросс-Егерсдорфе . В 1758 Р. назначен на должность командира дивизии. В 1759, командуя центром союзных русско-имперских вой­ск, отличился в сражении при Кунерсдорфе . В кампанию 1761 корпус Р. осадил и в итоге взял сильную крепость Кольберг на побережье Балтийского моря. В плен сдались свыше 3 тыс. защитников крепости во главе с комендантом. За эту победу Петр III произвел Р. в генерал-аншефы. После дворцового переворота, приведшего к власти Екатерину II , долго не присягал новой императрице, однако в 1764 назначен генерал-губернатором Малороссии, главным командиром малороссийских казацких полков, запорожских казаков и Украинской дивизии.

Во время Русско-турецкой вой­ны 1768–1774 (см. Русско-турецкие вой­ны XVII–XIX вв. ) командовал 1-й русской армией. В 1770 разбил турецкую армию в сражениях при Рябой Могиле и на р. Ларге. 21 июля [1 августа] 1770 на р. Кагул Р. разгромил 150-тысячную турецкую армию и впервые в истории награжден орденом Св. Георгия 1-го класса. После этой победы Р. последовательно занял крепости Измаил, Килию, Аккерман, Браилов, Исакчу. В 1774 произведен в фельдмаршалы, получил к фамилии прибавку «Задунайский» и 10 тыс. крепостных. По окончании вой­ны Р. продолжил выполнять обязанности генерал-губернатора. В Русско-турецкую вой­ну 1787–1791 командовал 2-й русской армией, но из-за интриг Г. А. Потемкина был вынужден подать в отставку. Остаток жизни провел в имении на Украине. Умер в полном одиночестве и был похоронен в Киево-Печерской лавре.

Р. внес большой в развитие русского военного искусства. Написанные им «Инструкция полковничья полку пехотному» (1764), «Обряд служб» (1770) стали, по сути, строевым и боевым уставами екатерининской армии.

Ист .: Румянцев П. А . Документы. Т. 1–3. М., 1953–1959.

Лит .: Петелин В. В . Фельдмаршал Румянцев: Документальное повествование. М., 1989; Бантыш-Каменский Д. Н . Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельд­маршалов. Ч. 1–2. М., 1991; Золотарев В. А . Апостолы армии Российской. М., 1993. Н. А. Копылов.