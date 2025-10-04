Памятник генералиссимусу А.В.Суворову Памятник легендарному полководцу открыт в сентябре 2020 года в селе Кистыш Владимирской области На чтение: 2 минуты

В сентябре 2020 года в селе Кистыш Владимирской области был открыт памятник легендарному полководцу.

По преданию село Кистыш за заслуги перед Отечеством было подарено Петром I генеральному писарю Лейб-гвардии Семёновского и Преображенского полков Ивану Григорьевичу Суворову. Его сын, Василий Иванович, в 1705 году возвёл в родовом имении деревянный храм во имя святителя Василия Великого. А уже при Александре Васильевиче построили новый каменный храм. Однако со времен он был разрушен. В настоящее время храм восстановлен. Также в селе появился музей, посвящённый боевому пути полководца. А напротив был установлен и монумент.

Памятник появился по инициативе Российского военно-исторического общества. Авторами выступили архитектор Константин Фомин, а также скульпторы Андрей Коробцов и Владимир Благовещенский. Они изобразили задумчивого Александра Васильевича, сидящего на походном сундуке.

За военную карьеру Александр Суворов провёл более шестидесяти боёв и сражений, в которых ни разу не проиграл. Он дослужился до звания генералиссимус и стал одним из величайших полководцев в истории России.

Выбор военного пути

Александр Васильевич Суворов родился 13 (24) ноября 1730 года в Москве. Происходил он из дворянской семьи. Отец Василий Иванович являлся генерал-аншефом и сенатором, также он составил первый русский военный словарь. Мать Авдотья (Евдокия) Федосеевна принадлежала (по одной из версий) к обрусевшему армянскому роду Мануковых.

Детство Александра прошло в отцовском имении. И ни о какой военной карьере не было и речи. Суворов рос болезненным и слабым. Поэтому отец начал готовить его к гражданской службе. Вот только сам Александр не был с этим согласен. Его манило военное ремесло. Он изучал многочисленные книги из отцовской библиотеки, посвящённые артиллерии, фортификации. Увлекали его математика, история, философия. И когда Александр решил связать свою жизнь с военным ремеслом, он взялся и за своё здоровье. Суворов стал закаляться и выполнять физические упражнения. А в 12 лет попросил отца записать его солдатом в Лейб-гвардии Семеновский полк. И Василий Иванович не смог отказать сыну.

Вскоре Александр Суворов был зачислен мушкетёром. Но в полку парень так и не появился. Записали его туда ради выслуги лет для офицерского звания. И только в 1748 году началась его полноценная служба в чине капрала. Он начал обучаться в полковой школе, после чего был зачислен в 3-ю роту. Пока Александр служил в Семёновском полку, продолжал учёбу и сумел изучить несколько иностранных языков.

Благодаря тому, что военный путь Александра Васильевича начался с самых низов, он лично узнал, что из себя представляла жизнь рядового солдата. А в 1754 году Суворов получил звание поручика, после чего был переведён в Ингерманландский пехотный полк. Но вскоре Александр Васильевич оказался в лёгком корпусе генерал-поручика Берга.

Боевое крещение Суворова состоялось во время Семилетней войны, а отличиться ему удалось в сражении у Кунерсдорфа. С того момента военная карьера Александра Васильевича резко пошла в гору. Он проявил себя в первой русско-турецкой войне, в подавлении восстания Емельяна Пугачёва. Когда же началась вторая русско-турецкая война, генерал Суворов только закрепил свои успехи. Он громил турецкую армию в битве под Кинбурном и Очаковом. А весной 1790 года сумел взять крепость Измаил, которая считалась неприступной. Спустя всего 4 года Суворов навёл порядки в Польше, подавив восстание и взяв Варшаву. За эти успехи Александр Васильевич был удостоен звания фельдмаршала.

Опальный генералиссимус

При императрице Екатерине II Александр Васильевич был в почёте, то при Павле I ситуация резко изменилась. Фельдмаршал оказался в опале. Камнем преткновения стала любовь государя к прусским порядкам, которые он начал насаждать в армии. Александр Васильевич выступил против этого за что и впал в немилость. И уже в начале 1797 года Суворов был отправлен в отставку и сослан в имение Кончанское, что в Новгородской губернии.

Опала продолжалась до начала 1799 года, когда была образована вторая антифранцузская коалиция, в которую вошла и Российская империя. И Павел I, сменив гнев на милость, определил Александра Васильевича в главнокомандующие русскими войсками, которые отправились в Италию. При этом под руководство фельдмаршала попали и австрийские войска.

Поначалу военная кампания 1799 года получилась удачной. Суворов разбил французские войска в нескольких сражениях, сумев выбить их из Северной Италии. После этого Александр Васильевич отправился в Швейцарию, чтобы соединиться с корпусом Римского-Корсакова. На пути Суворов нанёс ещё несколько поражений противнику, однако ситуация резко изменилась, поскольку русский корпус был разбит. И войска фельдмаршала оказались в окружении. Несмотря на всю сложность альпийского перехода и превосходящие силы противника, Суворов сумел прорваться из окружения, не потерпев поражение. И за выдающиеся успехи он удостоился высшего воинского звания — генералиссимус.

Осенью 1799 года союз между Россией и Австрией был разорван, после чего Суворов вернулся в Россию. Здоровье генералиссимуса оказалось подорванным, болезни обострились. К тому же, Павел I в очередной раз изменил отношение к военачальнику. И поэтому торжественная встреча, на которой должен был присутствовать император, была отменена.

Не стало Александра Васильевича 6 (18) мая 1800 года. Его прах погребён в Александро-Невской лавре, а на надгробной плите высечена надпись: «Здесь лежит Суворов».

Прославился генералиссимус не только военными успехами. Он является создателем новой стратегии и тактики ведения войн. Своё видение военного ремесла Суворов изложил в трудах «Полковое учреждение», «Наука побеждать». Так же он оставил большое количество записок и инструкций. Кроме этого, Александр Васильевич повлиял на военачальников, которые продолжили ковать славу Российской империи — Михаила Кутузова, Петра Багратиона, Алексея Ермолова и других.