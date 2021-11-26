МОРДВИНОВ НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ

МОРДВИНОВ НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ - граф (с 1834 года), российский государственый, во­енно-морской и об­щественный дея­тель, эко­но­мист, адмирал (1797 года), почетный член (1826/1827 годы) Пе­тербургской Академии наук.

Сын С.И. Морд­ви­но­ва (1701-1777 годы), адмирал (1764 год), член Ад­ми­рал­тейств-кол­ле­гии (с 1759 года), уча­ст­ни­ка Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1763 годов, ав­то­ра ря­да ра­бот по гео­мет­рии, на­ви­га­ции и во­енно-морскому де­лу.

Н.С. Мордвинов по­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние, вос­пи­ты­вал­ся в ча­ст­ном пан­сио­не италь­ян­ца Вен­ту­ри­ни в Санкт-Пе­тер­бур­ге, с 10 лет - вме­сте с великим князем Пав­лом Пет­ро­ви­чем (бу­ду­щим императорм Пав­лом I), со­хра­нил с ним дру­же­ские от­но­ше­ния. В 1768 году окон­чил Морской ка­дет­ский кор­пус. Вла­дел английским, итальянским, немецким, французским, латинским и древне-греческим язы­ка­ми.

Слу­жил на ко­раб­лях Балтийского фло­та. В 1771 году, в русско-турецкую вой­ну 1768-1774 годов, на­зна­чен ге­не­ральс-адъ­ю­тан­том в штаб адмирала Ч. Но­уль­са в Крон­штад­те. В 1774-1777 годах по рас­по­ря­же­нию великого князя Пав­ла Пет­ро­ви­ча ста­жи­ро­вал­ся на британских во­енных и тор­го­вых су­дах. По­зна­ко­мил­ся с об­щественным и по­ли­тичиским уст­рой­ст­вом Ве­ли­ко­бри­та­нии, Северной Аме­ри­ки, Фран­ции, Гер­ма­нии. Ко­ман­дир ко­раб­ля «Свя­той Ге­ор­гий По­бе­до­но­сец» (1781 год).

В 1782-1784 годах ко­ман­до­вал 74-пу­шеч­ным ли­ней­ным ко­раб­лём «Царь Кон­стан­тин», ко­то­рый уча­ст­во­вал в по­хо­де российской эс­кад­ры адмирала В.Я. Чи­ча­го­ва в Сре­ди­зем­ное море. Стар­ший член (1785-1786 годы) и представитель (1786-1788/89 годы) Чер­но­мор­ско­го ад­ми­рал­тей­ско­го прав­ле­ния в городе Хер­сон (вы­шел в от­став­ку из-за кон­флик­та с князем Г.А. По­тём­ки­ным-Тав­ри­че­ским ).

От­ли­чил­ся во вре­мя Оча­ко­ва оса­ды 1788 года в русско-турецкую вой­ну 1787-1791 годов. В 1792-1799 годах представитель Чер­но­мор­ско­го ад­ми­рал­тей­ско­го прав­ле­ния и ко­мандующий Чер­но­мор­ским фло­том и пор­та­ми. Спо­соб­ст­во­вал строи­тель­ст­ву Лу­ган­ско­го ли­тей­но­го за­во­да (на­ча­то в 1795 году под руководством К.К. Гас­кой­на). В 1796 году уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии бун­та мат­ро­сов, сол­дат и ра­бот­ных лю­дей, за­тем (совместно с генерал-по­ру­чи­ком И.И. Хор­ва­том) ру­ко­во­дил рас­сле­до­ва­ни­ем вол­не­ний. Пред­ло­жил ме­ры для ста­би­ли­за­ции эко­но­мических по­ло­же­ния Кры­ма.

В 1798 году по лож­но­му до­но­су вы­зван в Санкт-Пе­тер­бург, аре­сто­ван, но вско­ре оп­рав­дан. Уво­лен в от­став­ку в свя­зи со взры­вом бо­е­при­па­сов на од­ной из при­ста­ней. С во­ца­ре­ни­ем императора Алек­сан­д­ра I вновь при­нят на служ­бу. Ви­це-пре­зи­дент Ад­ми­рал­тейств-кол­ле­гии (1801-1802/03 годы). Член Не­пре­мен­но­го со­ве­та (с 1801 года). При­вле­кал­ся Не­глас­ным ко­ми­те­том к раз­ра­бот­ке про­ек­тов ре­форм, в т. ч. ини­ции­ро­вал под­го­тов­ку ука­за императора Алек­сан­д­ра I от 12(24) декаюря 1801 года о пра­ве куп­цов, ме­щан и ка­зён­ных кре­сть­ян по­ку­пать не­на­се­лён­ные зем­ли. Член Комитета для об­ра­зо­ва­ния Но­во­рос­сий­ско­го края (1801-1802 годы) и Комитета для об­ра­зо­ва­ния фло­та (1802 год).

С уч­ре­ж­де­ни­ем ми­ни­стерств пер­вый министр во­ен­ных мор­ских сил [8(20) сентября 1802 года - 28 декабря 1802 года (9 января 1803 года); по­дал в от­став­ку из-за не­же­ла­ния под­чи­нять­ся млад­ше­му по чи­ну контр-адмирала П.В. Чи­ча­го­ву]. Под­дер­жал про­ект пер­во­го российского кру­го­свет­но­го пу­те­ше­ст­вия И.Ф. Кру­зен­штер­на и Ю.Ф. Ли­сян­ско­го (1803-1806 годы). Ак­цио­нер Рос­сий­ско-Аме­ри­кан­ской ком­па­нии, член её Временного комитета (1804 год) и Осо­бо­го со­ве­та (1832-1844 годы).

Во вре­мя русско-прусско-французской вой­ны 1806-1807 годов дво­рян­ским со­б­ра­ни­ем из­бран пред­во­ди­те­лем зем­ско­го опол­че­ния Московской губернии. В 1809 году один из бли­жай­ших по­мощ­ни­ков М.М. Спе­ран­ско­го по со­став­ле­нию пла­на ре­фор­ми­ро­ва­ния фи­нан­со­вой сис­те­мы Рос­сии. Член Государственного со­ве­та (с 1810 года), в нём представитель Департамента государственной эко­но­мии (1810-1812 годы, вы­шел в от­став­ку по­сле от­стра­не­ния от дел и вы­сыл­ки Спе­ран­ско­го из Санкт-Пе­тер­бур­га; вновь воз­глав­лял Департаментт в 1816-1818 годах), позд­нее председатель Департамента гражданских и ду­хов­ных дел (1821-1838 годы). Член Комитета ми­ни­ст­ров и Комитета фи­нан­сов (1821-1838 годы). В 1826 году, един­ст­вен­ный из чле­нов Вер­хов­но­го уго­лов­но­го су­да, от­ка­зал­ся под­пи­сать смерт­ный при­го­вор при­го­во­рён­ным к каз­ни де­каб­ри­стам. Действительный член Рос­сий­ской ака­де­мии (1829 год; почетный член с 1818 года). Ини­циа­тор соз­да­ния Комитета об усо­вер­шен­ст­во­ва­нии зем­ле­де­лия в Рос­сии (1833 год), его представителей (1834-1838 годы). В свя­зи с пре­клон­ным воз­рас­том два­ж­ды по­да­вал про­шение об от­став­ке (в 1828 году от­кло­не­но, в 1838 году удов­ле­тво­ре­но).

Один из круп­ней­ших зем­ле­вла­дель­цев в Рос­сии конца XVIII - первой половины XIX веков, ему при­над­ле­жа­ло около 100 тыс. га зем­ли в гу­бер­ни­ях - Во­ро­неж­ской, Мос­ков­ской, Нов­го­род­ской, Орен­бург­ской, Са­ра­тов­ской, Там­бов­ской, а так­же Тав­ри­че­ской, в т. ч. Бай­дар­ская до­ли­на, зна­чительная часть Су­дак­ской и Ял­тин­ской до­лин Крым­ско­го полуострова. В сво­их име­ни­ях Н.С. Мордвинов вне­дрял но­вей­шие сельско-хозяйственные ма­ши­ны и тех­но­ло­гии сельско-хозяйственного про­изводства, за­ни­мал­ся ви­но­де­ли­ем.

С 1778 года действительный член Воль­но­го эко­но­ми­че­ско­го об­ще­ст­ва (его пре­зи­дент в 1823-1840/41 годах), не­од­но­крат­но жерт­во­вал об­щест­ву собственные сред­ст­ва; бу­ду­чи при­вер­жен­цем все­об­щей вак­ци­на­ции от ос­пы, до­бил­ся вы­де­ле­ния Воль­но­му эко­но­ми­че­ско­му об­ще­ст­ву с 1827 года еже­год­ных государственных суб­си­дий для обу­че­ния ос­по­при­ви­ва­нию.

Член литературного общества «Бе­се­да лю­би­те­лей рус­ско­го сло­ва» (с 1811 года; один из че­ты­рёх его по­пе­чи­те­лей), был среди ини­циа­то­ров соз­да­ния Мо­с­ков­ско­го об­ще­ст­ва сель­ско­го хо­зяй­ст­ва (1818 год); почетный член Общества лю­би­те­лей ком­мерческих зна­ний (с 1827 года), Глава Московского общества улуч­ше­ния ов­це­вод­ст­ва (1833 год), Общества сельского хозяйства Южной Рос­сии (1835 год), Кур­лянд­ско­го эко­но­мического общества (с 1840 года). Сто­рон­ник рас­про­стра­не­ния го­мео­па­тического спо­со­ба ле­че­ния («Вве­де­ние го­мео­па­тии в Рос­сии», 1832 год; опубликовано в издании «Ар­хив гра­фов Морд­ви­но­вых», т. 8, 1903 год).

Об­раз­цом по­ли­тического, эко­но­мического и пра­во­во­го уст­рой­ст­ва счи­тал Ве­ли­ко­бри­та­нию (в 1770-е годы по­се­щал ма­сон­ские ло­жи Анг­лии, с 1784 года был же­нат на анг­ли­чан­ке Г.А. Коб­ли). Осо­бую роль в ста­нов­ле­нии ми­ро­воз­зре­ния С.Н. Мордвинова сыг­ра­ли ра­бо­ты И. Бен­та­ма «Вве­де­ние в ос­но­ва­ния нрав­ст­вен­но­сти и за­ко­но­да­тель­ст­ва» (1789 год, русский перевод 1998 год), с ко­то­рым С.Н. Мордвинов был дру­жен и со­сто­ял в пе­ре­пис­ке, А. Сми­та «Ис­сле­до­ва­ние о при­ро­де и при­чи­нах бо­гат­ст­ва на­ро­дов» (1776 год, русский перевод, т. 1-4, 1802-1806 годы, но­вый перевод - 1962 год), Ч. Бек­ка­риа «О пре­сту­п­ле­ни­ях и на­ка­за­ни­ях» (1764 год, русский перевод 1803, 1939 годы).

Раз­де­лял пред­став­лен­ные в них основные по­ло­же­ния тео­рии ес­те­ст­вен­но­го пра­ва, а так­же обос­но­ва­ние прин­ци­пов сво­бо­ды и безо­пас­но­сти лич­но­сти, не­при­кос­но­вен­но­сти ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти, вер­хо­вен­ст­ва за­ко­на. С.Н. Мордвинов стре­мил­ся пе­ре­вес­ти их в прак­тическую плос­кость, по­дал в Государственный со­вет и российским мо­нар­хам мно­же­ст­во про­ек­тов, за­пи­сок и мне­ний (рас­про­стра­ня­лись в спи­сках, ока­зы­ва­ли влия­ние на российское об­щественное мне­ние, пуб­ли­кова­лись пре­имущественно со второй половины XIX века).

Со­сто­ял в ма­сон­ских ло­жах Санкт-Пе­тер­бур­га (1780-е годы) и, воз­мож­но, Мо­ск­вы (1800-е годы). Со­глас­но по­ка­за­ни­ям де­каб­ри­стов К.Ф. Ры­лее­ва, П.Г. Ка­хов­ско­го, князя С.П. Тру­бец­ко­го, в слу­чае за­хва­та государственной вла­сти чле­на­ми тай­ных об­ществ С.Н. Мордвинов дол­жен был вой­ти в со­став Временного ре­во­люционного пра­ви­тель­ст­ва. Про­тив не­го бы­ло про­ве­де­но рас­сле­до­ва­ние, по ре­зуль­та­там ко­то­ро­го об­ви­не­ния с С.Н. Мордвинова сня­ты, а ма­те­риа­лы рас­сле­до­ва­ния унич­то­же­ны по при­ка­зу императора Ни­ко­лая I.

Вы­сту­пал за раз­де­ле­ние ис­пол­нительной, за­ко­но­дательной и су­деб­ной вет­вей вла­сти. Сто­рон­ник про­све­щён­ной кон­сти­туционной мо­нар­хии с из­бран­ным на ос­но­ве иму­щест­вен­но­го цен­за ор­га­ном со­слов­но­го пред­ста­ви­тель­ст­ва, ко­то­рый не ог­ра­ни­чи­вал бы им­пе­ра­то­ра, а по­мо­гал ему в раз­ра­бот­ке но­во­го за­ко­но­да­тель­ст­ва («Мне­ние о пра­вах Се­на­та», 1801 год; опубликовано в издании «Ар­хив гра­фов Морд­ви­но­вых», т. 3, 1902 год). Пред­ла­гал фор­ми­ро­вать Се­нат из вы­бор­ных дво­рян (по 2 человека от ка­ж­дой гу­бер­нии сро­ком на 3 го­да), главной обя­зан­но­стью ко­то­рых бы­ло бы «по­пе­че­ние о бла­ге той гу­бер­нии, от ко­то­рой они из­бра­ны», их служ­бу рас­смат­ри­вал как бес­ко­ры­ст­ное об­щественное слу­же­ние на бла­го Оте­че­ст­ва. Позд­нее пи­сал о не­об­хо­ди­мо­сти и по­ряд­ке фор­ми­ро­ва­ния 2-па­лат­но­го ор­га­на пред­ста­вителей прав­ле­ния об­щей чис­лен­но­стью не бо­лее 400 человек (за­пис­ка «Для со­став­ле­ния па­лат го­су­дар­ст­вен­ных», 1810-1811 годы), на­де­лён­но­го за­ко­но­творческая функ­ция­ми. Верх­няя па­ла­та долж­на бы­ла фор­ми­ро­вать­ся по вы­бо­ру гу­берн­ских дво­рян­ских со­б­ра­ний (по 1-2 де­пу­та­та от ка­ж­дой гу­бер­нии, ко­то­рые ос­та­ва­лись бы в та­ком ка­че­ст­ве по­жиз­нен­но и со­дер­жа­лись на сред­ст­ва каз­ны), к вы­бо­ру в ниж­нюю па­ла­ту мог­ли быть до­пу­ще­ны сво­бод­ные гра­ж­да­не не­дво­рян­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния, об­ла­дав­шие соб­ст­вен­но­стью на сум­му не ме­нее 10 тыс. рублей се­реб­ром, а так­же все «воль­ные вла­дель­цы» при ус­ло­вии, что они име­ют 1 тыс. де­ся­тин (1092,5 га) зем­ли.

С.Н. Мордвинов яв­лял­ся по­бор­ни­ком пре­зумп­ции не­ви­нов­но­сти и глас­но­сти су­до­про­из­вод­ст­ва. Про­тив­ник вос­ста­нов­ле­ния в Рос­сии смерт­ной каз­ни («О смерт­ной каз­ни», 1823 год; опубликовано в издании «Ар­хив гра­фов Морд­ви­но­вых», т. 5, 1902 год), од­на­ко до­пус­кал её при­ме­не­ние по при­го­во­ру чрез­вы­чай­но­го три­бу­на­ла в ис­клю­чительных слу­ча­ях (по­ку­ше­ние на жизнь мо­нар­ха или чле­на императорской фа­ми­лии, организация вос­ста­ния), в 1824 году ре­ши­тель­но вы­ска­зал­ся в Государственном со­ве­те про­тив смертной каз­ни и про­тив те­лес­ных на­ка­за­ний кну­том.

В об­лас­ти эко­но­ми­ки важ­ным ус­ло­ви­ем раз­ви­тия Рос­сии счи­тал реа­ли­за­цию прин­ци­па сво­бо­ды эко­но­мической дея­тель­но­сти, пи­сал, что Рос­сия не смо­жет встать в один ряд с раз­ви­ты­ми стра­на­ми Ев­ро­пы, по­ка все со­сло­вия не по­лу­чат рав­но­го пра­ва за­ни­мать­ся тор­гов­лей и промышленной дея­тельностью, обес­пе­чен­но­го за­ко­но­дательными га­ран­тия­ми и реа­ли­за­ци­ей прин­ци­па не­при­кос­но­вен­но­сти ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти. Сто­рон­ник про­тек­цио­низ­ма. Серь­ёз­ное ме­сто от­во­дил кре­ди­ту и бан­ков­ской сис­те­ме.

В декабре 1801 года пред­ста­вил на Вы­со­чай­шее рас­смот­ре­ние «Ус­тав го­су­дар­ст­вен­но­го тру­до­по­ощ­ри­тель­но­го бан­ка» (бан­ку вме­ня­лась в обя­зан­ность за­бо­та о раз­ви­тии про­из­во­дительных сил все­го российского хо­зяй­ст­ва, о по­ощ­ре­нии изо­бре­те­ний, ис­поль­зо­ва­нии нау­ки для раз­ви­тия промышленности и сельского хозяйства и др.). Соз­да­ние дей­ст­вен­ных ме­ха­низ­мов за­щи­ты ин­те­ре­сов отдельной лич­но­сти С.Н. Мордвинов свя­зы­вал с уч­ре­ж­де­ни­ем сис­те­мы не­за­ви­си­мых от вла­сти вы­бор­ных ком­мерческих су­дов, в ком­пе­тен­цию ко­то­рых вхо­ди­ли бы гражданские и уго­лов­ные де­ла по ис­кам кре­ди­то­ров к долж­ни­кам, де­ла о бан­крот­ст­ве или не­за­кон­ном при­свое­нии соб­ст­вен­но­сти.

Од­но­вре­мен­но С.Н. Мордвинов счи­тал не­об­хо­ди­мым вве­де­ние в Рос­сии по­до­ход­но­го и по­зе­мель­но­го на­ло­го­вых сбо­ров в каз­ну при умень­ше­нии раз­ме­ра вы­плат ка­ж­дым на­ло­го­пла­тель­щи­ком в от­дель­но­сти («О но­вых на­ло­гах и о ви­дах к со­кра­ще­нию рас­хо­дов», 1811 год), а так­же соз­да­ние сис­те­мы ча­ст­ных дво­рян­ских бан­ков в ка­ж­дой гу­бер­нии («Рас­су­ж­де­ния о мо­гу­щих по­сле­до­вать поль­зах от уч­ре­ж­де­ния ча­ст­ных по гу­бер­ни­ям бан­ков», 1816 год; 3-е издание, 1829 год; французский перевод - 1824 год, со­кра­щён­ный итальянский перевод - 1824 год). Один из уч­ре­ди­те­лей (1827 год) и ру­ко­во­ди­тель (1827-1844 годы) пер­во­го в стра­не ак­цио­нер­но­го Российского стра­хо­во­го от ог­ня об­ще­ст­ва.

Счи­тал воз­мож­ным до­пус­тить ин­ди­ви­ду­аль­ный вы­куп кре­по­ст­ным кре­сть­я­ни­ном сво­бо­ды, но не зем­ли («Ос­во­бо­ж­де­ние от за­ви­си­мо­сти», 1816 год; опубликовано в издании «Ар­хив гра­фов Морд­ви­но­вых», т. 5, 1902 год). Рас­счи­ты­вал, что по­лу­чен­ную за по­те­рю ра­бо­чих рук ком­пен­са­цию (от 100 руб. до 2 тыс. рублей в за­ви­си­мо­сти от воз­рас­та кре­сть­я­ни­на) по­ме­щи­ки ин­ве­сти­ру­ют в раз­ви­тие промышленности и тор­гов­ли. Од­но­мо­мент­ное унич­то­же­ние кре­по­ст­ной за­ви­си­мо­сти, по мне­нию С.Н. Мордвинова, бы­ло за­труд­не­но ис­то­ри­че­ски сло­жив­ши­ми­ся осо­бен­но­стя­ми кре­стьян­ской пси­хо­ло­гии, от­сут­ст­ви­ем у кре­сть­ян на­вы­ков сво­бод­но­го тру­да.

По­ла­гал, что Министерство народного про­све­ще­ния долж­но на­са­ж­дать нрав­ст­вен­ность и ук­ре­п­лять «бла­го­род­ные от­ли­чи­тель­ные свой­ст­ва на­род­но­го ду­ха», раз­ви­вать нау­ки и искусства, под­дер­жи­вать пра­во­сла­вие, русский язык, куль­ту­ру и обы­чаи («На­род­ное про­све­ще­ние в Рос­сии», 1811 год). Ини­циа­тор соз­да­ния в гу­берн­ских и уезд­ных го­ро­дах пуб­лич­ных библиотек на сред­ст­ва дво­рян­ст­ва и ку­пе­че­ст­ва (ста­ли по­яв­лять­ся в Рос­сии с 1830-х годов).

С.Н. Мордвинову по­свя­ще­ны оды В.П. Пет­ро­ва («Его вы­со­ко­пре­вос­хо­ди­тель­ст­ву… Морд­ви­но­ву», 1796 год) и К.Ф. Ры­лее­ва («Гра­ж­дан­ское му­же­ст­во», 1823 год), сти­хи С.С. Боб­ро­ва («Со­нет на­гра­ж­дён­но­му Пат­рио­ту», 1797 год, «Чув­ст­во­ва­ние при уда­ляю­щем­ся Пат­рио­те», 1799 год, «Воз­зва­ние Пат­рио­та к важ­ней­шим под­ви­гам», 1801 год, и др.) и его по­эма («Тав­ри­да», 1798 год), сти­хо­тво­ре­ние А.С. Пуш­ки­на («Под хла­дом ста­рос­ти уг­рю­мо уга­сал…», 1827 год) и др. Име­нем С.Н. Мордвинова на­зва­ны за­лив в Охот­ском море, ре­ка на острове Са­ха­лин, ост­ров ар­хи­пе­ла­га Южные Шет­ланд­ские острова (другое название Эле­фант).

Исторические источники:

Морд­ви­но­ва Н.Н. Вос­по­ми­на­ния об ад­ми­ра­ле гра­фе Н. С. Мор­дви­но­ве и се­мей­ст­ве его // За­пис­ки и вос­по­ми­на­ния рус­ских жен­щин XVIII – пер­вой по­ло­ви­ны XIX вв. М., 1990.