МОРДВИНОВ НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ
МОРДВИНОВ НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ - граф (с 1834 года), российский государственый, военно-морской и общественный деятель, экономист, адмирал (1797 года), почетный член (1826/1827 годы) Петербургской Академии наук.
Сын С.И. Мордвинова (1701-1777 годы), адмирал (1764 год), член Адмиралтейств-коллегии (с 1759 года), участника Семилетней войны 1756-1763 годов, автора ряда работ по геометрии, навигации и военно-морскому делу.
Н.С. Мордвинов получил домашнее образование, воспитывался в частном пансионе итальянца Вентурини в Санкт-Петербурге, с 10 лет - вместе с великим князем Павлом Петровичем (будущим императорм Павлом I), сохранил с ним дружеские отношения. В 1768 году окончил Морской кадетский корпус. Владел английским, итальянским, немецким, французским, латинским и древне-греческим языками.
Служил на кораблях Балтийского флота. В 1771 году, в русско-турецкую войну 1768-1774 годов, назначен генеральс-адъютантом в штаб адмирала Ч. Ноульса в Кронштадте. В 1774-1777 годах по распоряжению великого князя Павла Петровича стажировался на британских военных и торговых судах. Познакомился с общественным и политичиским устройством Великобритании, Северной Америки, Франции, Германии. Командир корабля «Святой Георгий Победоносец» (1781 год).
В 1782-1784 годах командовал 74-пушечным линейным кораблём «Царь Константин», который участвовал в походе российской эскадры адмирала В.Я. Чичагова в Средиземное море. Старший член (1785-1786 годы) и представитель (1786-1788/89 годы) Черноморского адмиралтейского правления в городе Херсон (вышел в отставку из-за конфликта с князем Г.А. Потёмкиным-Таврическим).
Отличился во время Очакова осады 1788 года в русско-турецкую войну 1787-1791 годов. В 1792-1799 годах представитель Черноморского адмиралтейского правления и командующий Черноморским флотом и портами. Способствовал строительству Луганского литейного завода (начато в 1795 году под руководством К.К. Гаскойна). В 1796 году участвовал в подавлении бунта матросов, солдат и работных людей, затем (совместно с генерал-поручиком И.И. Хорватом) руководил расследованием волнений. Предложил меры для стабилизации экономических положения Крыма.
В 1798 году по ложному доносу вызван в Санкт-Петербург, арестован, но вскоре оправдан. Уволен в отставку в связи со взрывом боеприпасов на одной из пристаней. С воцарением императора Александра I вновь принят на службу. Вице-президент Адмиралтейств-коллегии (1801-1802/03 годы). Член Непременного совета (с 1801 года). Привлекался Негласным комитетом к разработке проектов реформ, в т. ч. инициировал подготовку указа императора Александра I от 12(24) декаюря 1801 года о праве купцов, мещан и казённых крестьян покупать ненаселённые земли. Член Комитета для образования Новороссийского края (1801-1802 годы) и Комитета для образования флота (1802 год).
С учреждением министерств первый министр военных морских сил [8(20) сентября 1802 года - 28 декабря 1802 года (9 января 1803 года); подал в отставку из-за нежелания подчиняться младшему по чину контр-адмирала П.В. Чичагову]. Поддержал проект первого российского кругосветного путешествия И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского (1803-1806 годы). Акционер Российско-Американской компании, член её Временного комитета (1804 год) и Особого совета (1832-1844 годы).
Во время русско-прусско-французской войны 1806-1807 годов дворянским собранием избран предводителем земского ополчения Московской губернии. В 1809 году один из ближайших помощников М.М. Сперанского по составлению плана реформирования финансовой системы России. Член Государственного совета (с 1810 года), в нём представитель Департамента государственной экономии (1810-1812 годы, вышел в отставку после отстранения от дел и высылки Сперанского из Санкт-Петербурга; вновь возглавлял Департаментт в 1816-1818 годах), позднее председатель Департамента гражданских и духовных дел (1821-1838 годы). Член Комитета министров и Комитета финансов (1821-1838 годы). В 1826 году, единственный из членов Верховного уголовного суда, отказался подписать смертный приговор приговорённым к казни декабристам. Действительный член Российской академии (1829 год; почетный член с 1818 года). Инициатор создания Комитета об усовершенствовании земледелия в России (1833 год), его представителей (1834-1838 годы). В связи с преклонным возрастом дважды подавал прошение об отставке (в 1828 году отклонено, в 1838 году удовлетворено).
Один из крупнейших землевладельцев в России конца XVIII - первой половины XIX веков, ему принадлежало около 100 тыс. га земли в губерниях - Воронежской, Московской, Новгородской, Оренбургской, Саратовской, Тамбовской, а также Таврической, в т. ч. Байдарская долина, значительная часть Судакской и Ялтинской долин Крымского полуострова. В своих имениях Н.С. Мордвинов внедрял новейшие сельско-хозяйственные машины и технологии сельско-хозяйственного производства, занимался виноделием.
С 1778 года действительный член Вольного экономического общества (его президент в 1823-1840/41 годах), неоднократно жертвовал обществу собственные средства; будучи приверженцем всеобщей вакцинации от оспы, добился выделения Вольному экономическому обществу с 1827 года ежегодных государственных субсидий для обучения оспопрививанию.
Член литературного общества «Беседа любителей русского слова» (с 1811 года; один из четырёх его попечителей), был среди инициаторов создания Московского общества сельского хозяйства (1818 год); почетный член Общества любителей коммерческих знаний (с 1827 года), Глава Московского общества улучшения овцеводства (1833 год), Общества сельского хозяйства Южной России (1835 год), Курляндского экономического общества (с 1840 года). Сторонник распространения гомеопатического способа лечения («Введение гомеопатии в России», 1832 год; опубликовано в издании «Архив графов Мордвиновых», т. 8, 1903 год).
Образцом политического, экономического и правового устройства считал Великобританию (в 1770-е годы посещал масонские ложи Англии, с 1784 года был женат на англичанке Г.А. Кобли). Особую роль в становлении мировоззрения С.Н. Мордвинова сыграли работы И. Бентама «Введение в основания нравственности и законодательства» (1789 год, русский перевод 1998 год), с которым С.Н. Мордвинов был дружен и состоял в переписке, А. Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776 год, русский перевод, т. 1-4, 1802-1806 годы, новый перевод - 1962 год), Ч. Беккариа «О преступлениях и наказаниях» (1764 год, русский перевод 1803, 1939 годы).
Разделял представленные в них основные положения теории естественного права, а также обоснование принципов свободы и безопасности личности, неприкосновенности частной собственности, верховенства закона. С.Н. Мордвинов стремился перевести их в практическую плоскость, подал в Государственный совет и российским монархам множество проектов, записок и мнений (распространялись в списках, оказывали влияние на российское общественное мнение, публиковались преимущественно со второй половины XIX века).
Состоял в масонских ложах Санкт-Петербурга (1780-е годы) и, возможно, Москвы (1800-е годы). Согласно показаниям декабристов К.Ф. Рылеева, П.Г. Каховского, князя С.П. Трубецкого, в случае захвата государственной власти членами тайных обществ С.Н. Мордвинов должен был войти в состав Временного революционного правительства. Против него было проведено расследование, по результатам которого обвинения с С.Н. Мордвинова сняты, а материалы расследования уничтожены по приказу императора Николая I.
Выступал за разделение исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти. Сторонник просвещённой конституционной монархии с избранным на основе имущественного ценза органом сословного представительства, который не ограничивал бы императора, а помогал ему в разработке нового законодательства («Мнение о правах Сената», 1801 год; опубликовано в издании «Архив графов Мордвиновых», т. 3, 1902 год). Предлагал формировать Сенат из выборных дворян (по 2 человека от каждой губернии сроком на 3 года), главной обязанностью которых было бы «попечение о благе той губернии, от которой они избраны», их службу рассматривал как бескорыстное общественное служение на благо Отечества. Позднее писал о необходимости и порядке формирования 2-палатного органа представителей правления общей численностью не более 400 человек (записка «Для составления палат государственных», 1810-1811 годы), наделённого законотворческая функциями. Верхняя палата должна была формироваться по выбору губернских дворянских собраний (по 1-2 депутата от каждой губернии, которые оставались бы в таком качестве пожизненно и содержались на средства казны), к выбору в нижнюю палату могли быть допущены свободные граждане недворянского происхождения, обладавшие собственностью на сумму не менее 10 тыс. рублей серебром, а также все «вольные владельцы» при условии, что они имеют 1 тыс. десятин (1092,5 га) земли.
С.Н. Мордвинов являлся поборником презумпции невиновности и гласности судопроизводства. Противник восстановления в России смертной казни («О смертной казни», 1823 год; опубликовано в издании «Архив графов Мордвиновых», т. 5, 1902 год), однако допускал её применение по приговору чрезвычайного трибунала в исключительных случаях (покушение на жизнь монарха или члена императорской фамилии, организация восстания), в 1824 году решительно высказался в Государственном совете против смертной казни и против телесных наказаний кнутом.
В области экономики важным условием развития России считал реализацию принципа свободы экономической деятельности, писал, что Россия не сможет встать в один ряд с развитыми странами Европы, пока все сословия не получат равного права заниматься торговлей и промышленной деятельностью, обеспеченного законодательными гарантиями и реализацией принципа неприкосновенности частной собственности. Сторонник протекционизма. Серьёзное место отводил кредиту и банковской системе.
В декабре 1801 года представил на Высочайшее рассмотрение «Устав государственного трудопоощрительного банка» (банку вменялась в обязанность забота о развитии производительных сил всего российского хозяйства, о поощрении изобретений, использовании науки для развития промышленности и сельского хозяйства и др.). Создание действенных механизмов защиты интересов отдельной личности С.Н. Мордвинов связывал с учреждением системы независимых от власти выборных коммерческих судов, в компетенцию которых входили бы гражданские и уголовные дела по искам кредиторов к должникам, дела о банкротстве или незаконном присвоении собственности.
Одновременно С.Н. Мордвинов считал необходимым введение в России подоходного и поземельного налоговых сборов в казну при уменьшении размера выплат каждым налогоплательщиком в отдельности («О новых налогах и о видах к сокращению расходов», 1811 год), а также создание системы частных дворянских банков в каждой губернии («Рассуждения о могущих последовать пользах от учреждения частных по губерниям банков», 1816 год; 3-е издание, 1829 год; французский перевод - 1824 год, сокращённый итальянский перевод - 1824 год). Один из учредителей (1827 год) и руководитель (1827-1844 годы) первого в стране акционерного Российского страхового от огня общества.
Считал возможным допустить индивидуальный выкуп крепостным крестьянином свободы, но не земли («Освобождение от зависимости», 1816 год; опубликовано в издании «Архив графов Мордвиновых», т. 5, 1902 год). Рассчитывал, что полученную за потерю рабочих рук компенсацию (от 100 руб. до 2 тыс. рублей в зависимости от возраста крестьянина) помещики инвестируют в развитие промышленности и торговли. Одномоментное уничтожение крепостной зависимости, по мнению С.Н. Мордвинова, было затруднено исторически сложившимися особенностями крестьянской психологии, отсутствием у крестьян навыков свободного труда.
Полагал, что Министерство народного просвещения должно насаждать нравственность и укреплять «благородные отличительные свойства народного духа», развивать науки и искусства, поддерживать православие, русский язык, культуру и обычаи («Народное просвещение в России», 1811 год). Инициатор создания в губернских и уездных городах публичных библиотек на средства дворянства и купечества (стали появляться в России с 1830-х годов).
С.Н. Мордвинову посвящены оды В.П. Петрова («Его высокопревосходительству… Мордвинову», 1796 год) и К.Ф. Рылеева («Гражданское мужество», 1823 год), стихи С.С. Боброва («Сонет награждённому Патриоту», 1797 год, «Чувствование при удаляющемся Патриоте», 1799 год, «Воззвание Патриота к важнейшим подвигам», 1801 год, и др.) и его поэма («Таврида», 1798 год), стихотворение А.С. Пушкина («Под хладом старости угрюмо угасал…», 1827 год) и др. Именем С.Н. Мордвинова названы залив в Охотском море, река на острове Сахалин, остров архипелага Южные Шетландские острова (другое название Элефант).
Исторические источники:
Мордвинова Н.Н. Воспоминания об адмирале графе Н. С. Мордвинове и семействе его // Записки и воспоминания русских женщин XVIII – первой половины XIX вв. М., 1990.