МОРДВИНОВ, НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ

Мордвинов, Николай Семёнович (01[12].05.1755, Санкт-Петербург — 30.03[11.04].1845, там же) — российский военный, политический и общественный деятель, экономист. Сын адмирала С. И. Мордвинова . Получил образование в престижном частном пансионе, затем в Морском кадетском корпусе. После выпуска (1768) служил на Балтийском флоте, с 1780-х — на Черноморском. Командовал кораблем «Царь Константин» во время похода эскадры адмирала В. Я. Чичагова в Средиземное море (1782—1784). В 1785 вошел в состав правления Черноморского адмиралтейства, дважды занимал пост его председателя (1786—1788/89; 1792—1799). В ходе Русско-турецкой войны 1787—1791 отличился при осаде Очакова (1788). В 1792—1799 также являлся командующим Черноморским флотом и портами, в 1797 получил чин адмирала. Разрабатывал меры по хозяйственному развитию Новороссии и Крыма. При Александре I был назначен вице-президентом Адмиралтейств-коллегии (1801—1802/03), включен в состав Непременного совета (с 1801), а также стал первым министром военных морских сил (сентябрь 1802 — январь 1803). Участвовал в работе Негласного комитета по разработке реформ, входил в Комитет для образования Новороссийского края (1801—1802) и Комитет для образования флота (1802). Являлся одним из сподвижников М. М. Сперанского в работе по подготовке плана реформ финансовой системы. Включен в состав Государственного совета (с 1810), где занимал пост председателя Департамента государственной экономии (1810—1812, 1816—1818), затем в 1821—1838 возглавлял Департамент гражданских и духовных дел, а также входил в Комитет министров и Комитет финансов. Являлся единственным из членов Верховного уголовного суда, кто в 1826 отказался подписать приговор о казни декабристов. С 1829 — действительный член Российской академии наук, в 1834 получил графский титул. В 1834—1838 возглавлял созданный по его предложению Комитет об усовершенствовании земледелия в России. В 1838 ушел в отставку по состоянию здоровья.

В 1823—1840/41 — президент Вольного экономического общества, состоял в нескольких обществах по развитию хозяйства (Московском обществе сельского хозяйства, Обществе любителей коммерческих знаний и др.). В многочисленных проектах преобразований, представляемых государям и членам правительства, а также влиявших на формирование общественных настроений, отражал идеи просвещения и либерализма (И. Бентама, А. Смита , Ч. Беккариа ), в том числе принципы свободы и безопасности личности, неприкосновенности частной собственности, верховенства закона. Был сторонником разделения исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти и конституционной монархии с представительством в форме Сената из выборных дворян, позднее — двухпалатного выборного органа с участием всех свободных граждан, проходящих имущественный ценз, в избрании его нижней палаты. Считал, что все сословия должны иметь равное право заниматься торговлей и промышленной деятельностью, способствовал разработке и принятию указа Александра I о праве купцов, мещан и казенных крестьян покупать ненаселенные земли (1801). Выступал за протекционистские меры, развитие банковской системы и кредитования, а также поощрение внедрения научных достижений во все сферы промышленного и сельскохозяйственного производства. Сам, являясь одним из крупнейших землевладельцев страны, активно использовал в своих поместьях новейшие хозяйственные технологии.

Избр. соч .: Особое мнение адмирала Мордвинова / Науч. ред. и предисл. Ю. В. Якутина. М., 2008.

Лит .: Орлик О. В. Адмирал Н. С. Морд­винов и создание Черноморского флота // Новая и новейшая история. 1999. № 4. C. 169—186; Фивейская М. Г. Н. С. Мордвинов — государственный деятель. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 2002; Тимофеев Д. В. Николай Семенович Мордвинов: «Закон свободы во все времена и всеми законодателями признаваем был первейшим из законов...» // Российский либерализм: идеи и люди. Т. 1: XVIII—XIX века. М., 2018. С. 131—142. С. Н. Губина.