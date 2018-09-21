Кто такие пластуны? Российское военно-историческое общество постоянно обращается к теме славного прошлого русского воинства. На страницах нашего сайта «История.РФ» вы можете найти материалы о самых разных родах войск русской армии и людях, которые создавали ее героическую историю. Сегодня мы расскажем вам о военной специальности, которая была широко распространена раньше, но со временем стала забываться. Это пластуны – казаки без коня. Когда звучит слово «казак», мы всегда представляем молодца, гарцующего на лихом коне и размахивающего шашкой. Но история сохранила для нас и другой образ, который соответствовал пешему казаку, несшему сторожевую и разведочную службу. О подвигах этих воинов в каждой семье рассказывали маленьким детям, о них слагали песни... На чтение: 2 минуты

Российское военно-историческое общество постоянно обращается к теме славного прошлого русского воинства. На страницах нашего сайта «История.РФ» вы можете найти материалы о самых разных родах войск русской армии и людях, которые создавали ее героическую историю.

Сегодня мы расскажем вам о военной специальности, которая была широко распространена раньше, но со временем стала забываться. Это пластуны – казаки без коня. Когда звучит слово «казак», мы всегда представляем молодца, гарцующего на лихом коне и размахивающего шашкой. Но история сохранила для нас и другой образ, который соответствовал пешему казаку, несшему сторожевую и разведочную службу.

О подвигах этих воинов в каждой семье рассказывали маленьким детям, о них слагали песни и легенды, а у врагов пластуны вызывали ужас и панику. Кто еще мог часами, порой в тяжелейших условиях, пластом лежать на земле, слившись с окружающей местностью, и вести наблюдение?

Принято считать, что слово «пластун» произошло от древнеславянского «плазати» (ползать), так что такая специализация появилась еще у наших предков-воинов, о которых византийские и древнеславянские источники говорили, что они могут «врага руками поясти».

Как боевое подразделение пластуны появились в XVI веке. Среди различных казачьих куреней был отдельный, Пластуновский. Именно пластуны на самой границе Дикого поля отслеживали передвижение турок, татар, поляков. И пластунам же доставалось право быть главной силой внезапной атаки. Они были проводниками в бескрайних степях, в походе – глазами и ушами основного войска, а на привалах обеспечивали надежную охрану.

Официальная история пластунов на государственной службе началась в 1787 году. Екатерина Великая переселила запорожцев на Кавказ. Во-первых, в качестве награды за их заслуги в Русско-турецкой войне, а во-вторых – по их личной просьбе и, самое главное, для охраны рубежей государства. Так пластуны стали Черноморским казачьим войском, территория которого простиралась от реки Кубани до Азовского моря, до Ейского городка.

Засада пластунов

Новая богатая и плодородная земля требовала постоянной защиты от воинственных соседей. Спокойной жизни не было, и казакам пришлось вырабатывать новую тактику. Они не гонялись за абреками на взмыленных конях, а сделались разведчиками, пешими следопытами и научились воевать небольшими силами. В среде казаков появились воины, ничем не уступавшие врагу и способные самостоятельно ходить на его территорию. Такая приграничная война продолжалась 70 лет, и она сформировала замечательных воинов. Терпение в поиске, смелость в стычках, изворотливость, смекалка, меткость сделали пластунов опасными противниками.

Служба Отечеству у пластунов не ограничивалась только Кавказом. Первоначально в «больших» войнах были задействованы в основном конные подразделения казаков, а пешие – в меньшей степени. Мастерство пластунов сводилось в основном к охране границ. Поворотным событием стала Крымская война 1853–1856 годов.

Защита Севастополя потребовала новых приемов боя. Технически английские и французские войска были вооружены лучше, винтовки стреляли дальше и, естественно, приводили к большим потерям. Понадобились люди, которые могли незаметно пробраться к вражеским окопам, молниеносно уничтожить солдат противника или разгромить батарею. Такими людьми стали кубанские пластуны.

Черноморские пластуны

Сначала в Севастополь прибыло два батальона, но они вели такие успешные боевые действия, что командование потребовало дополнительные подразделения. В хрониках обороны Севастополя приводится случай, когда пластуны захватили мортирную батарею и на пленных французах утащили три тяжеленные пушки. Боевая работа пластунов была высоко оценена авторитетами той войны, а сами пластуны говорили: «Хвалили нас в Севастополе бог весть за что. А мы привыкли службу нести и сроду промаха не давали».

К концу XIX века пластунские батальоны – важная составляющая русской армии. Они насчитывали по штату четыре-пять сотен по 180 человек. В Русско-японской войне 1904–1905 годов в боевых действиях принимали участие шесть пластунских батальонов 2-й Кубанской пластунской бригады. В Первую мировую войну 20 тысяч пластунов Кубанского казачьего войска сражались на фронте. Это были первоклассные стрелки и разведчики.

К сожалению, революционные события и Гражданская война внесли много изменений в жизнь страны. Бесследно исчезли кубанские казачьи полки, а вместе с ними и пластунские батальоны. Но не исчезла сама традиция. Все, что было накоплено пластунами, взяли на вооружение пограничники и войсковая разведка. Во время Великой Отечественной войны пластунскими назывались отдельные казачьи батальоны, полки и Краснодарская стрелковая дивизия.

Пластуны Черноморского казачьего войска отличившиеся при защите Севастополя в 1854-1855 гг.

Опыт и навыки кубанских пластунов находят применение и сегодня. Энтузиасты возрождают их боевое искусство и активно применяют его в патриотическом воспитании подрастающего поколения.