КРЫМ

Крым (крым.-тат. Qırım, укр. Крим) — полуостров в Черном море, с 18 марта 2014 — в составе Российской Федерации (за исключением северной части Арабатской стрелки, входящей в Херсонскую область Украины), что оспаривается Украиной, странами, входящими в НАТО и ЕС, и другими государствами, склоняющимися в международной политике к поддержке США.

Площадь — около 27 тыс. кв. км, численность населения (включая Севастополь ) — 2,355 млн человек (2019), из них 232,340 тыс. (10,17 %) — крымские татары. Географически делится на степной К. (центр полуострова), горный К. (юго-восток и восток близ побережья) и черноморское побережье. От материка отделен Перекопским перешейком шириной от 7 до 9,2 км.

Уже в эпоху палеолита К. заселен кроманьонцами и неандертальцами. С VIII в. до н. э. в К. появляются племена киммерийцев , с VI в. до н. э. — тавров, а со 2-й половины VII в. до н. э. в К. известны археологические памятники скифов , чье присутствие в степной зоне полуострова достигло пика своего могущества в II в. до н. э. — II в. н. э. (см. Неаполь Скифский на территории совр. Симферополя; Скифия Крымская ). C VI в. до н. э. на побережье К. возникли греческие колонии, которые c V в. до н. э. под эгидой Пантикапея в основном объединились в Боспорское царство ; независимость сохранял (с перерывами) только Херсонес Таврический (на территории совр. Севастополя ). Со 2-й половины I в. до н. э. на побережье К. растет влияние Древнего Рима, союзником которого становится Боспорское царство. В конце 220-х римские войска уходят из северных степных районов К. (Таврики), и к середине III в. на землях полуострова расселились готы , сблизившиеся с аланами и сарматами . В середине IV в. Боспорское царство пало под натиском гуннов , которые также вытеснили готов в горы К. К концу IV в. греческим оставался только Херсонес. В 528 или 534 Юстиниану I удалось подчинить земли бывшего Боспорского царства. К концу VII в. контроль над востоком степного К. получил Хазарский каганат . В конце IX в. в степях укрепились печенеги , но южное и восточное побережье К. по-прежнему входили в Византийскую империю (фема Климата, затем фема Херсон). Во 2-й половине X в. восточная часть К. входила в состав Тмутараканского княжества . Согласно «Корсунской легенде» , в Херсонесе (древнерусский Корсунь) в 988/989 Владимир Святославич крестился и сочетался браком с византийской принцессой Анной (см. Крещение Руси ). В конце XI в. половцы вытесняют из К. печенегов. В конце 1239 через степной К. проходят монголо-татары , окончательно обосновавшись на полуострове в 1242 на обратном пути из польских и венгерских земель (см. Золотая Орда ). Черноморским побережьем К. по-прежнему владели византийцы. В 1260—1270-е в К. приходят генуэзцы, которым удалось успешно договориться и с византийцами, и с Золотой Ордой (см. Генуэзские фактории в Северном Причерноморье ). К концу XIV в. Генуя контролирует крымское побережье между современными Керчью и Севастополем. В начале 1440-х в К. возникает и быстро усиливается Крымское ханство — вассал Османской империи с 1478. В 1475 крымские татары захватили последнее христианское (православное) княжество — Феодоро в горном юго-западном К., чье население было в основном греческим и готским по происхождению и языку. Следы готского населения сохранялись в К. вплоть до XVI—XVIII вв., греческие общины также сохранились. Таким образом, с 1475 Крымское ханство владело всей территорией полуострова, став важным игроком в восточноевропейской политике XVI—XVII вв., серьезным соперником Речи Посполитой и Московского государства (см. Россия ).

Согласно русско-османскому Кючук-Кайнарджийскому мирному договору 1774 , Крымское ханство объявлено независимым. В это время население К. составляло около 455 тыс. человек (92,6 % крымские татары, 4 % армяне, 3,1 % греки, 0,3 % караимы и близкие им тюркоязычные иудеи, евреи по происхождению — крымчаки). В мае—сентябре 1778 А. В. Суворов по указанию князя Г. А. Потемкина содействовал переходу христианского населения К. в русское подданство и их переселению (в целом, 31 тыс. человек) на берега Азовского моря и Нижнего Дона с целью быстрее осваивать Сев. Причерноморье, частично опустевшее после ликвидации в 1775 Сечи Запорожской — выселения казаков на Кубань и ухода их части за Дунай (см. Дунайское казачье войско ), и ослабить Крымское ханство. Правящей крымской династии была выплачена денежная компенсация. Тем не менее, значительная часть крымских татар и союзных им ногайцев ушли на земли Османской империи. Серьезнейшим ударом по населению К. стали засухи 1779—1780 и эпидемия чумы. 28 июня [9 июля] 1783 князь Г. А. Потемкин торжественно обнародовал манифест Екатерины II«О принятии полуострова Крымского, [полу]острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу», подписанный еще 8[19] апреля 1783, но державшийся в тайне. В тот день на плоской вершине горы Ак-Кая (Белая скала) Г. А. Потемкин принял присягу у представителей крымскотатарской знати. 8[19] февраля 1784 образована Таврическая область, которая в 1796 была присоединена к Новороссийской губернии с центром в Херсоне. С 8[20] февраля 1802 вплоть до 1917 — Таврическая губерния со столицей в Симферополе.

К 1795 в К. осталось 156,4 тыс. человек (87,6 % крымские татары, 4,3 % русские, 1,9 % греки, 1,7 % цыгане, 1,5 % караимы, 1,3 % украинцы, 0,8 % евреи, 0,6 % армяне, 0,1 % немцы, 0,1 % болгары), к 1850 население выросло до 343,5 тыс. человек (77,8 % крымские татары, 7 % украинцы, 6,6 % русские, 2,0 % греки, 1,9 % цыгане, 1,3 % караимы, 1,0 % армяне, 1,0 % немцы, 0,9 % евреи, 0,5 % болгары). Полуостров стал основной ареной Крымской войны 1853—1856 , после завершения которой многие крымские татары переехали в Османскую империю, так что к 1864 население полуострова составило только 198,7 тыс. человек (50,3 % крымские татары, 28,5 % русские и украинцы, 6,5 % греки, 5,3 % евреи, 2,9 % армяне, 2,7 % немцы, 1,7 % караимы, 1,6 % болгары).

Во 2-й половине XIX в. в К. быстро развивается виноделие, его южное побережье становится популярным курортом. Еще в 1828—1848 в Алупке у подножия горы Ай-Петри был построен Воронцовский дворец — летняя резиденция генерал-губернатора Новороссийского края графа М. С. Воронцова . С 1861 императорская семья приобретает имение в Ливадии близ Ялты, которое стало их летней резиденцией — именно в Ливадии в 1894 скончался Александр III. В 1874—1875 в К. вплоть до Севастополя прошла железная дорога. Всероссийскую и даже всемирную славу обрел уроженец и житель Феодосии, художник И. К. Айвазовский (1817—1900), армянин по происхождению; также в Феодосии родился и всю жизнь работал художник К. Ф. Богаевский (1872—1943). C 1898 в Ялте жил А. П. Чехов (1860—1904), лечившийся от туберкулеза. С 1907 центром притяжения художников и поэтов стал дом М. А. Волошина (1877—1932) в Коктебеле. Зарождается национальное движение крымских татар, главным представителем которого стал Исмаил Гаспринский (1851—1914), организатор первых всероссийских мусульманских съездов в 1905—1906 и мусульманской политической партии. В 1897 население К. составило уже 546,7 тыс. человек (35,6 % крымские татары, 33,1 % русские, 11,8 % украинцы, 5,8 % немцы, 4,4 % евреи, 3,1 % греки, 1,5 % армяне, 1,3 % болгары, 1,2 % поляки, 0,3 % турки), а к 1917 выросло до 749,8 тыс. человек (41,2 % русские, 28,7% крымские татары, 8,6 % украинцы, 8,4 % евреи, 4,9 % немцы, 2,9 % греки, 1,6 % армяне, 1,4 % болгары, 0,8 % поляки, 0,7 % турки).

После Февральской революции 1917 в Симферополе прошел Всекрымский мусульманский съезд, избравший Временный крымско-мусульманский исполнительный комитет (Мусисполком), который в свою очередь организовал выборы в Курултай. 13 декабря 1917 Курултай объявил о создании Крымской народной республики и одобрил «Крымско-татарские основные законы». 16 декабря 1917 в Севастополе учрежден большевистский Военно-революционный комитет, разбивший Крымскую народную республику к февралю 1918. 19 марта 1918 провозглашена Советская социалистическая республика Тавриды, но уже к 30 апреля 1918 весь К. был занят германскими войсками, под контролем которых действовало Крымское краевое правительство литовского татарина, генерала М. А. Сулькевича. 15 ноября 1918 к власти приходит второе Крымское краевое правительство караима С. С. Крыма, опиравшееся на белую Добровольческую армию, нацеленное на воссоединение с Россией и поддержанное с 25 ноября 1918 эскадрой Антанты . 28 апреля 1919 большевики вновь берут полуостров и создают продержавшуюся до 26 июня 1919 Крымскую социалистическую советскую республику в составе РСФСР, чье временное правительство возглавил брат В. И. Ленина , Д. И. Ульянов . Вооруженные силы Юга России (до 4 апреля 1920 ими командовал А. И. Деникин , затем барон П. Н. Врангель ) укрепились в К. вплоть до 12 ноября 1920, причем с конца марта 1920 именно К. оставался последним оплотом белого движения. После прорыва обороны К. 12 ноября 1920 2-й Конной армией Ф. К. Миронова (см. Перекопско-чонгарская операция 1920 ) к 17 ноября 1920 Красная армия целиком заняла полуостров. Основная часть войск барона Врангеля покинула К., но это не спасло население полуострова от красного террора , главными, но не единственными организаторами которого стали председатель Крымского революционного комитета Б. Кун и его член Р. С. Землячка , — его жертвами стали не менее 12 тыс. человек, а, возможно, 20—25 тыс. человек (точные цифры пока не выяснены; противники большевиков говорили о 52—53 тыс. или даже 120 тыс. погибших). С осени 1921 до весны 1923 в К. царил голод. К 1926 население К. частично восстановилось, составив 706,8 тыс. человек (42,7 % русские, 25,3 % крымские татары, 11,0 % украинцы, 6,2 % немцы, 5,5 % евреи, 2,4 % греки, 1,6 % болгары, 1,5 % армяне, 1,3 % караимы, 0,9 % крымчаки, 0,6 % поляки). В декабре 1923 возник план создания в К. еврейской автономии, который, однако, не был претворен в жизнь, хотя к 1932 возникло 86 еврейских сельскохозяйственных поселений.

Во время Великой Отечественной войны 1941—1945 полуостров стал ареной ожесточенных боев как плацдарм для захвата Кавказа. Гитлеровские войска в основном заняли К. в ноябре 1941, Севастополь пал в начале июля 1942. В оккупированном К. были уничтожены евреи и крымчаки, но не караимы, ошибочно считавшиеся тюрками по происхождению. Освобожден в ходе Крымской операции 1944 8 апреля — 12 мая 1944. По обвинению в сотрудничестве с гитлеровцами постановлением Государственного комитета по обороне (ГКО) от 11 мая 1944 крымские татары (более 183 тыс. человек) были 18—20 мая 1944 выселены в Узбекистан. По постановлению ГКО от 2 июня 1944, в Казахстан, на Урал и в Сибирь 27 июня были выселены 37 тыс. болгар, греков и армян. 53 тыс. немцев были выселены в Казахстан еще в конце августа 1941. К концу лета 1944 в К. оставалось только 379 тыс. человек (в 1937 — 996,8 тыс. человек). Выдвинутый вновь в 1944 план Еврейского антифашистского комитета по созданию еврейской автономии на полуострове стал одним из поводов для репрессий против комитета и развязывания борьбы с космополитизмом (см.: Космополитизм, борьба с ).

После войны К. быстро восстанавливался как «всесоюзная здравница». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 июня 1945 Крымская АССР была преобразована в Крымскую область. В 1954 в Кремле было принято решение передать К. Украинской ССР: вспоминая о причинах этого решения, очевидцы говорят о преимуществах от координации управления народным хозяйством К. в руках граничащей с полуостровом УССР, в первую очередь, в связи со строительством Северокрымского водоканала от Днепра, и о стремлении Н. С. Хрущева заручиться поддержкой компартии Украины — крупнейшей партии, входившей в Коммунистическую партию Советского Союза , в борьбе за власть после смерти И. В. Сталина . Решение было оформлено указом Президиума ВС СССР от 19 февраля 1954 и законом СССР от 26 апреля 1954. В 1959 в К. проживали 1,202 млн человек (71,4 % русские, 22,3 % украинцы, 2,1 % евреи, 1,8 % белорусы, 0,5 % болгары, 0,3 % поляки), а к 1989 достигло 2,431 млн человек (67,1 % русские, 25,8 % украинцы, 2,1 % белорусы, 1,6 % крымские татары, 0,7 % евреи, 0,4 % татары, 0,3 % молдаване, 0,3 % поляки). Хотя Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 сентября 1967 крымские татары были реабилитированы («огульные обвинения в отношении всех граждан татарской национальности, проживавших в Крыму, должны быть сняты, тем более, что в трудовую и политическую жизнь общества вступило новое поколение людей»), на деле вплоть до 1989 им чинили препятствия на пути возвращения на полуостров. Массовое возвращение крымских татар из Узбекистана началось после принятия Постановления Совета министров СССР «О первоочередных мерах по решению вопросов, связанных с возвращением крымских татар в Крымскую область» от 11 июля 1990, которое предусмотрело выделение крымским татарам земли на полуострове и строительных материалов: в 2001 крымскотатарское население К. составило почти 250 тыс. человек, при этом до 13 ноября 1991 на полуостров возвратились около 150 тыс. человек.

12 февраля 1991 жители К. на референдуме одобрили создание Крымской АССР в составе УССР. 4 сентября 1991 Верховный Совет Крымской АССР принял декларацию о государственном суверенитете КАССР, 26 февраля 1992 переименовал ее в Республику Крым (РК), 5 мая 1992 провозгласил государственную самостоятельность в составе Украины, 6 мая 1992 принял конституцию. 17 марта 1995 президент Украины Л. Р. Кучма подписал закон об упразднении конституции РК и поста президента республики. Согласно новой конституции, вступившей в силу 23 декабря 1998, РК переименовывалась в Автономную РК в составе Украины. Официальным языком на Крымском п-ове был объявлен украинский, официальными региональными языками — русский и крымскотатарский. Среднее и высшее образование постепенно переводились на украинский язык; в 1993 в Симферополе для обеспечения нужд крымских татар был открыт Крымский инженерно-педагогический университет.

Согласно российско-украинскому соглашению от 28 мая 1997, Севастополь до 2017 должен был оставаться главной базой российского Черноморского флота: флот был разделен между странами в отношении 81,7 : 18,3, причем Россия получала право держать на Севастопольской военно-морской базе до 25 тыс. солдат. В 2010 соглашение было продлено до 2042. После обострения положения на Украине в конце 2013 в К. усилилось движение против официального Киева за вхождение в состав России, которое было поддержано в Кремле. После смены власти в Киеве 23—24 февраля 2014 с 27 февраля 2014 крымские добровольцы и российские военные взяли под контроль сухопутное сообщение К. с Украиной. 11 марта 2014 депутаты Автономной республики Крым и Севастополя приняли декларацию независимости К. 16 марта 2014 в К. состоялся референдум, на котором в АРК 96,77 % и в Севастополе 95,6 % выступили за вхождение К. в состав России. 17 марта 2014 была объявлена независимость К. (Республики Крым), а 18 марта 2014 были подписаны договоры о вхождении К. в состав Российской Федерации на правах двух субъектов федерации — Республики Крым и Севастополя, составивших Крымский федеральный округ. 18,8 тыс. украинских военных в основном выбрали переход на российскую службу, остальные были эвакуированы. В 2018 был открыт автомобильный мост через Керченский пролив длиной 16,9 км (открытие параллельного железнодорожного моста длиной 18,1 км ожидается 8 декабря 2019).

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