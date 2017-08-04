Краткий курс истории. Спасение братьев-христиан 4 августа 1783 года был подписан знаменитый Георгиевский трактат, согласно которому над Восточной Грузией устанавливался российский протекторат. Этот факт предопределил дальнейший процесс вхождения Грузии в состав Российской империи. Поделили пополам Образование грузинского государства связывают с 487 годом и грузинским царём Вахтангом I, который объединил часть грузинских земель и добился от Византии независимости грузинской церкви. В последующие века абхазские правители продолжили объединение Грузии, и к 13 веку она достигла пика своего могущества. Но после падения Византии (15 век) страна постепенно разделилась на восемь княжеств, погрязших в междоусобицах, и в конце концов в 1555 году Грузия оказалась поделена пополам между Персией (Ираном)... На чтение: 1 минута

4 августа 1783 года был подписан знаменитый Георгиевский трактат, согласно которому над Восточной Грузией устанавливался российский протекторат. Этот факт предопределил дальнейший процесс вхождения Грузии в состав Российской империи.

Поделили пополам

Образование грузинского государства связывают с 487 годом и грузинским царём Вахтангом I, который объединил часть грузинских земель и добился от Византии независимости грузинской церкви. В последующие века абхазские правители продолжили объединение Грузии, и к 13 веку она достигла пика своего могущества. Но после падения Византии (15 век) страна постепенно разделилась на восемь княжеств, погрязших в междоусобицах, и в конце концов в 1555 году Грузия оказалась поделена пополам между Персией (Ираном) и Османской империей (Турцией). Они, кстати, раздирали Грузию не только территориально, борясь за право господствовать в Закавказье: оба государства собирали с грузин ужасную дань, в частности «живую» – девушек.

Дружеский приют

Русь и Грузия были дружны с давних времён. Ещё в 12 веке бывший новгородский князь Юрий Андреевич (сын суздальского князя Андрея Боголюбского и внук великого князя Киевского Юрия Долгорукого) стал мужем грузинской царицы Тамары, то есть фактически царём Грузии. А в 18 веке после государственного переворота, учинённого на грузинских землях турками, Пётр I приютил 100 представителей местной знати: царевичей, князей, военных и представителей духовенства. Более того, император по просьбе грузинского царя Арчила приказал выпустить первые книги на грузинском языке и помочь организовать типографии в Тифлисе (нынешний Тбилиси).

Конец борьбы за власть

Когда шла Русско-турецкая война (1768–1774 годов), два грузинских царства, Картли-Кахетинское и Имеретинское, выступили на стороне Российской империи. Победа России настолько облегчила жизнь грузинских союзников, что в 1782 году картли-кахетинский царь Ираклий II попросил Екатерину Великую о полном покровительстве и защите от мусульман. Позднее император Павел I подписал в 1800 году манифест о присоединении Грузии к России, который прекратил междоусобные войны.