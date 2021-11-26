КЕРЧЕНСКОЕ МОРСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1790

Керченское морское сражение 1790 — сражение, произошедшее 8[19] июля 1790 между русским и турецким флотами во время Русско-турецкой войны 1787—1791 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв. ), в ходе которого русская эскадра под командованием контр-адмирала Ф.Ф. Ушакова одержала победу.

Русская эскадра (10 линейных кораблей, 6 фрегатов, 1 бомбардирский корабль, 18 вспомогательных судов) днем 8[19] июля 1790 находилась у Керченского пролива, между Крымским берегом и Таманью, когда столкнулась с турецкой эскадрой (10 линейных кораблей, 8 фрегатов, 36 вспомогательных судов; командующий — капудан-паша Хусейн). Хотя обе стороны имели равное число линейных кораблей, у турок было в два раза больше вспомогательных кораблей и превосходство в артиллерийском вооружении (1100 орудий против 850). Кроме того, турки занимали наветренное положение, что давало преимущество при маневрировании. Турецкая эскадра сразу же атаковала русскую эскадру, направив главный удар на русский авангард, намереваясь окружить его и поставить меж двух огней. Ушаков умелым маневрированием перехватил инициативу и, воспользовавшись изменением направления ветра, занял наветренное положение, а затем сосредоточенным артиллерийским и ружейным огнем на короткой дистанции по авангарду и центру турецкой эскадры нанес серьезные потери десанту противника, находившемуся на кораблях. После переноса всей мощи русского огня на турецкие флагманы, противник стал отходить, преследуемый русской боевой линией. Турецкую эскадру от полного разгрома спасли лишь быстроходность ее кораблей и наступившая темнота.

Победа русской эскадры не позволила Турции высадить десант в Крыму. В К. м. с. 1790 ярко проявилась новая маневренная тактика морского боя в сочетании с решительными наступательными действиями, а также превосходство русских моряков в морской выучке и огневой подготовке. В этом сражении Ушаков впервые выступал в качестве командующего флотом.

Лит.: Ганичев В. Н. Флотовождь: [О Ф. Ф. Ушакове]. М., 1994; Потрашков С., Дубенюк Н. История российского флота. М., 2007.