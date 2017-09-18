Как Ливан едва не стал русским Россия – единственное государство, которое протянуло руку помощи Сирии в борьбе с мировым терроризмом. И традиции взаимодействия русской армии и Сирийской Республики своими корнями уходят в далекое прошлое. 26 июня 1770 года состоялось знаменитое Чесменское морское сражение. Объединенный русский флот под командованием графа Алексея Григорьевича Орлова разгромил вдвое превышавшую его турецкую эскадру. Это сражение имело важнейшее политическое значение. Османская империя теперь не могла вести наступательные действия против русских кораблей в Средиземном море. Как следствие, уже в июне 1773 года у берегов Сирии появилась русская эскадра. Но на этом славные победы русских в Средиземноморье не заканчиваются: вскоре последовал штурм Бейрута, нынешней... На чтение: 1 минута

Россия – единственное государство, которое протянуло руку помощи Сирии в борьбе с мировым терроризмом. И традиции взаимодействия русской армии и Сирийской Республики своими корнями уходят в далекое прошлое.

26 июня 1770 года состоялось знаменитое Чесменское морское сражение. Объединенный русский флот под командованием графа Алексея Григорьевича Орлова разгромил вдвое превышавшую его турецкую эскадру. Это сражение имело важнейшее политическое значение. Османская империя теперь не могла вести наступательные действия против русских кораблей в Средиземном море. Как следствие, уже в июне 1773 года у берегов Сирии появилась русская эскадра.

Но на этом славные победы русских в Средиземноморье не заканчиваются: вскоре последовал штурм Бейрута, нынешней столицы Ливана. В те времена Бейрут был главным городом Сирийского административного округа Османской империи. А в Русско-турецкой войне 1768–1774 годов Бейрут дважды становился местом боевых действий нашего флота.

После Чесменского сражения в распоряжении екатерининских флотоводцев имелось 13 линейных кораблей, 18 фрегатов, 3 бомбардирских судна, 3 пинка и 1 пакетбот. Главная база флота находилась на греческом острове Парос, в порту Ауза. Большую помощь нашему флоту оказывали греки, дипломатическую поддержку обеспечивали англичане.

Тем не менее закрепиться на материке «екатерининским орлам» долгое время не удавалось. Русские войска стремились захватить Бейрут, но первая попытка оказалась неудачной. После непрерывных бомбардировок, нанеся противнику значительный урон, русский флот отошел в Аузу.

Ливанский шейх Юсеф, друз по национальности, рассорившись с турками, обратился к русским с просьбой освободить Бейрут. 19 июля 1773 года наши корабли вновь начали обстрел города, а десант в составе 787 человек регулярных отрядов и иррегулярные части (из албанцев, греков, славян) начали штурм крепости. Русская артиллерия разрушила в нескольких местах крепостную стену, но численное превосходство турок не позволило быстро взять город.

29 сентября, после месячной осады, Бейрут перешел в руки шейха Юсефа. Первая статья договора о капитуляции признавала друзов состоящими под покровительством России. Наши войска вступили в город и на следующий день передали его друзам. Русский флаг развевался над Бейрутом до января 1774 года, после чего корабли российского флота ушли на остров Парос.

По горячим следам этой победы друзы обратились с письмом к Екатерине II с просьбой о присоединении Ливана к русским владениям. Однако русские дипломаты не желали продления конфликта на Ближнем Востоке и дипломатично промолчали.

Всей бейрутской операцией руководил рязанский дворянин, капитан Михаил Гаврилович Кожухов. Это имя долго было на слуху на русском флоте. Его операцию изучали в Морском корпусе, но постепенно многое стало забываться и стираться из памяти потомков.

Сегодня, когда успех Российской армии на Ближнем Востоке стал очевиден даже нашим недругам, самое время вспомнить об этой славной странице флотской истории России. Хочется надеяться, что в ближайшее время война закончится и Сирия вернется к мирной жизни.