КАГУЛ
КАГУЛ - город в южной части Молдавии.
Население 31,4 тыс. человек (2008 год). Расположен в 5 км от реки Прут. Железнодорожная станция. Строятся (2008 год) железнодорожная линия к порту Джурджулешты и международный аэропорт.
Впервые упоминается в начале XVI века как Шкея (Şcheia), в XVIII веке именовался Фрумоза (Frumoza). Современное название получил в честь победы русских войск в Кагульском сражении 1770 года. В 1812 году в составе Бессарабии отошёл к Российской империи (с 1818 года город в Бессарабской области). Статус города с 1835 года. В 1856-1862 годах в составе Молдавского княжества, в 1862-1878 годах - Румынского княжества. В 1878-1917 годах город в Бессарабской губернии Российской империи. В 1918-1940 годах в составе Румынии. С 1940 года в составе СССР, в 1941-1944 годах оккупирован Румынией. С 1991 года в независимой Республике Молдова.
Строительство Кагула под руководством и по плану военного губернатора П. И. Фёдорова началось в 1838 году. Собор Святых Архангелов Михаила и Гавриила (1850 год). Памятники П. А. Румянцеву, А. В. Суворову. Государственный педагогический университет, Реально-гуманитарный университет (негосударственный). Историко-краеведческий музей. Картинная галерея.
Бальнеологический курорт (в начале 1960-х годов открыты лечебные сульфидные хлоридные минеральные воды), санаторий «Nufarul Alb» (1978 год; «Белая Кувшинка»). Предприятия пищевой (заводы: консервный, рыбный, сухофруктов, винодельческие и др.), лёгкой промышленности. Производство стройматериалов.
Близ Кагула - памятник воинской славы (1845 год, архитектор Ф. К. Боффо) в честь победы русских войск над турецкой армией в 1770 году и обелиск в честь подполковника С. Р. Воронцова в городе Вулканешты. В районе - добыча нефти.