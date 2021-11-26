КАГУЛ

КАГУЛ - город в южной части Молдавии.

Население 31,4 тыс. человек (2008 год). Рас­по­ло­жен в 5 км от реки Прут. Железнодорожная стан­ция. Стро­ят­ся (2008 год) железнодорожная ли­ния к пор­ту Джурд­жу­леш­ты и ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в начале XVI века как Шкея (Şcheia), в XVIII веке име­но­вал­ся Фру­мо­за (Frumoza). Современное название по­лу­чил в честь по­бе­ды русских войск в Ка­гуль­ском сра­же­нии 1770 года. В 1812 году в со­ста­ве Бес­са­ра­бии ото­шёл к Российской им­пе­рии (с 1818 года го­род в Бес­са­раб­ской области). Ста­тус го­ро­да с 1835 года. В 1856-1862 годах в со­ста­ве Мол­дав­ско­го кня­же­ст­ва , в 1862-1878 годах - Румынского княжества. В 1878-1917 годах го­род в Бес­са­раб­ской губернии Российской им­пе­рии. В 1918-1940 годах в со­ста­ве Ру­мы­нии. С 1940 года в со­ста­ве СССР, в 1941-1944 годах ок­ку­пи­ро­ван Ру­мы­ни­ей. С 1991 года в не­за­ви­си­мой Рес­пуб­ли­ке Мол­до­ва.

Строи­тель­ст­во Кагула под ру­ко­во­дством и по пла­ну во­енного гу­бер­на­то­ра П. И. Фё­до­ро­ва на­ча­лось в 1838 году. Со­бор Свя­тых Ар­хан­ге­лов Ми­хаи­ла и Гав­рии­ла (1850 год). Па­мят­ни­ки П. А. Ру­мян­це­ву, А. В. Су­во­ро­ву. Государственный пе­да­го­гический университет, Ре­аль­но-гу­ма­ни­тар­ный университет (не­го­су­дарственный). Ис­то­ри­ко-крае­ведческий му­зей. Кар­тин­ная га­ле­рея.

Баль­нео­ло­гический ку­рорт (в начале 1960-х годов от­кры­ты ле­чеб­ные суль­фид­ные хло­рид­ные ми­не­раль­ные во­ды), са­на­то­рий «Nu­farul Alb» (1978 год; «Бе­лая Кув­шин­ка»). Пред­прия­тия пи­ще­вой (за­во­ды: кон­серв­ный, рыб­ный, су­хо­фрук­тов, ви­но­дель­че­ские и др.), лёг­кой промышленности. Про­изводство строй­ма­те­риа­лов.

Близ Кагула - па­мят­ник во­ин­ской сла­вы (1845 год, архитектор Ф. К. Боф­фо) в честь по­бе­ды русских войск над турецкой ар­ми­ей в 1770 году и обе­лиск в честь под­пол­ков­ни­ка С. Р. Во­рон­цо­ва в городе Вул­ка­неш­ты. В рай­оне - до­бы­ча неф­ти.