ИЗМАИЛ
ИЗМАИЛ - город на крайнем юго-западе Украины, в Одесской области.
Население 81,3 тысяч человек (2008). Расположен на Причерноморской низменности, в 80 км от Чёрного моря, на границе с Румынией. Крупный порт (доступен для морских судов) на Килийском гирле р. Дунай. Конечный пункт на железнодорожной ветке от Одессы. Аэропорт.
Исторический очерк
Во II веке у устья притока Дуная - р. Малая Репида, неподалёку от современного Измаила, возникла римская крепость Сморнис (Smornis). С конца I тысячелетия на месте Измаила существовало славянское поселение Смил, разрушенное монголо-татарами. В конце XIV века территория современного Измаила входила в состав Молдавского княжества, на руинах Смила возникло новое поселение - Синил. В 1538 году Синил был захвачен турецкими войсками. По свидетельству путешественника-географа Ч. Эвлия, Синил был переименован в Измаил (Ишмасль; в переводе с турецкого - «услышь Бог»). В XVI веке сооружена крепость (перестраивалась в XVII веке).
В 1594-1595 годах запорожские казаки под предводительством Г. Лободы и С. Наливайко штурмом овладели городом. Во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов Измаил взят в июле 1770 года корпусом российских войск под командоанием генерал-поручика князя Н.В. Репнина. В 1771 году стал базой Дунайской военной флотилии, создана верфь для постройки военных судов. По Кючук-Кайнарджийскому миру 1774 года возвращён Османской империи.
В 1780-х годов крепость реконструирована под руководством французского инженера де Лафит-Клове и немецкого инженера Рихтера. Измаил имел крепостную ограду длиной свыше 6 км, вал высотой 6-8 м и ров шириной 12 м, глубиной 6-10 м; крепость считалась неприступной; гарнизон во главе с сераскиром Айдос Мехмет-пашой составлял 35 тысяч человек, 265 орудий. В результате штурма Измаила 1790 года взят российскими войсками. По Ясскому миру 1791-1792 года возвращён Османской империи. После Крымской войны 1853-1856 годов по Парижскому миру 18566 года Измаил отошёл к Молдавскому княжеству (бастионы и стены крепости были взорваны).
Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов вновь занят российскими войсками, по Берлинскому трактату 1878 года вместе с частью Бессарабии возвращён Российской империи. В 1878-1917 годах уездный город Бессарабской губернии.
В 1918-1940 годах в составе Румынии.
В 1940 году включён в состав СССР, передан УССР. В 1940-1954 годах центр Измаильской области УССР. В 1941-1944 годах, во время Великой Отечественной войны, был оккупирован германскими войсками, освобождён в ходе Ясско-Кишинёвской операции 1944 года. С 1954 года районный центр Одесской области.
Историческое наследие
Сохранились: фундаменты стен, остатки рва, Килийские ворота крепости (XVI-XVIII века), мечеть (XVI век, с 1810 года Крестовоздвиженская церковь, с 1973 года диорама «Штурм крепости Измаила в 1790 году», художники Е.И. Данилевский, В.М. Сибирский), Покровский собор (1822-1838, архитектор А.И. Мельников, притвор - 1848, росписи - 1912-1914, художник П. Пискарёв), Свято-Никольский крепостной мужской монастырь (церковь Святого Николая в русско-византийском стиле, 1852; Успенская церковь, 1841), мужской монастырь Святых равноапостольных Константина и Елены (учреждён в 2000 году), церкви - Рождественская (1823), Никольская старообрядческая (1820-е годы - 1833), Святых жён-мироносиц, Вознесенская (XIX век). Памятники: А.В. Суворову (отливка 1914 года, установлен в 1945 году, архитектор Б.В. Эдуардс), коменданту крепости генкрал-лейтенанту С.А. Тучкову, морякам-дунайцам.
Государственный гуманитарный университет (основан в 1952 году как педагогический институт), Институт водного транспорта (1997). Исторический музей А.В. Суворова (1946, филиал Одесского краеведческого музея). Картинная галерея (основана в 1974 году как художественный отдел музея А.В. Суворова).
Предприятия пищевой (плодоконсервной, винодельческой, рыбной, мясной и др.) промышленности. Целлюлозно-картонный комбинат; заводы: судоремонтный, железо-бетонных изделий, тароупаковочных изделий и др.
Близ Измаила - церковь Святого Иоанна Богослова в селе Старая Некрасовка (1990-е годы, колокольня - 1823), Введенская церковь в селе Новая Некрасовка (XIX век).