ИЗМАИЛ

ИЗМАИЛ - город на крайнем юго-западе Украины, в Одесской области.

Население 81,3 тысяч человек (2008). Рас­по­ло­жен на При­чер­но­мор­ской низ­мен­но­сти, в 80 км от Чёр­но­го моря, на гра­ни­це с Ру­мы­ни­ей. Круп­ный порт (дос­ту­пен для морских су­дов) на Ки­лий­ском гир­ле р. Ду­най. Ко­неч­ный пункт на железнодорожной вет­ке от Одес­сы. Аэ­ро­порт.

Исторический очерк

Во II веке у устья при­то­ка Ду­ная - р. Ма­лая Ре­пи­да, не­по­да­лё­ку от современного Измаила, воз­ник­ла римская кре­пость Смор­нис (Smor­nis). С конца I тысячелетия на мес­те Измаила су­ще­ст­во­ва­ло славянское по­се­ле­ние Смил, раз­ру­шен­ное мон­го­ло-та­та­ра­ми. В конце XIV века тер­ри­то­рия современного Измаила вхо­ди­ла в со­став Мол­дав­ско­го княжества , на руи­нах Сми­ла воз­ник­ло но­вое по­се­ле­ние - Си­нил. В 1538 году Си­нил был за­хва­чен турецкими вой­ска­ми. По сви­де­тель­ст­ву пу­те­ше­ст­вен­ни­ка-гео­гра­фа Ч. Эв­лия, Си­нил был пе­ре­име­но­ван в Измаил (Иш­масль; в переводе с турецкого - «ус­лышь Бог»). В XVI веке со­ору­же­на кре­пость (пе­ре­страи­ва­лась в XVII веке).

В 1594-1595 годах за­по­рож­ские ка­за­ки под пред­во­ди­тель­ст­вом Г. Ло­бо­ды и С. На­ли­вай­ко штур­мом ов­ла­де­ли го­ро­дом. Во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1768-1774 годов Измаил взят в ию­ле 1770 года кор­пу­сом российских войск под ко­мандоанием генерал-по­ру­чи­ка князя Н.В. Реп­ни­на. В 1771 году стал ба­зой Ду­най­ской во­ен­ной фло­ти­лии, соз­да­на верфь для по­строй­ки во­енных су­дов. По Кю­чук-Кай­нард­жий­ско­му ми­ру 1774 года воз­вра­щён Ос­ман­ской империи.

В 1780-х годов кре­пость ре­кон­ст­руи­ро­ва­на под руководством французского инженера де Ла­фит-Кло­ве и немецкого инженера Рих­те­ра. Измаил имел кре­по­ст­ную ог­ра­ду дли­ной свыше 6 км, вал высотой 6-8 м и ров ши­ри­ной 12 м, глу­би­ной 6-10 м; кре­пость счи­та­лась не­при­ступ­ной; гар­ни­зон во гла­ве с се­ра­ски­ром Ай­дос Мех­мет-па­шой со­став­лял 35 тысяч человек, 265 ору­дий. В ре­зуль­та­те штурма Из­маи­ла 1790 года взят российскими вой­ска­ми. По Яс­ско­му ми­ру 1791-1792 года воз­вра­щён Ос­ман­ской империи. После Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов по Па­риж­ско­му ми­ру 18566 года Измаил ото­шёл к Мол­дав­ско­му княжеству (бас­тио­ны и сте­ны кре­по­сти бы­ли взо­рва­ны).

Во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов вновь за­нят российскими вой­ска­ми, по Бер­лин­ско­му трак­та­ту 1878 года вме­сте с ча­стью Бес­са­ра­бии воз­вра­щён Российской им­пе­рии. В 1878-1917 годах уезд­ный го­род Бес­са­раб­ской губернии.

В 1918-1940 годах в со­ста­ве Ру­мы­нии.

В 1940 году вклю­чён в со­став СССР, пе­ре­дан УССР. В 1940-1954 годах центр Из­ма­иль­ской области УССР. В 1941-1944 годах, во вре­мя Великой Отечественной вой­ны, был ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми, ос­во­бо­ж­дён в хо­де Яс­ско-Ки­ши­нёв­ской опе­ра­ции 1944 года . С 1954 года рай­он­ный центр Одес­ской области.

Историческое наследие

Со­хра­ни­лись: фун­да­мен­ты стен, ос­тат­ки рва, Ки­лий­ские во­ро­та кре­по­сти (XVI-XVIII века), ме­четь (XVI век, с 1810 года Кре­сто­воз­дви­жен­ская церковь, с 1973 года дио­ра­ма «Штурм кре­по­сти Из­маи­ла в 1790 году», ху­дож­ни­ки Е.И. Да­ни­лев­ский, В.М. Си­бир­ский), По­кров­ский со­бор (1822-1838, архитектор А.И. Мель­ни­ков, при­твор - 1848, рос­пи­си - 1912-1914, художник П. Пис­ка­рёв), Свя­то-Ни­коль­ский кре­по­ст­ной муж­ской монастырь (церковь Святого Ни­ко­лая в русско-ви­зантийском сти­ле, 1852; Ус­пен­ская церковь, 1841), муж­ской монастырь Свя­тых рав­но­апо­столь­ных Кон­стан­ти­на и Еле­ны (уч­ре­ж­дён в 2000 году), церк­ви - Рож­де­ст­вен­ская (1823), Ни­коль­ская ста­ро­об­ряд­че­ская (1820-е годы - 1833), Свя­тых жён-ми­ро­но­сиц, Воз­не­сен­ская (XIX век). Па­мят­ни­ки: А.В. Су­во­ро­ву (от­лив­ка 1914 года, ус­та­нов­лен в 1945 году, архитектор Б.В. Эду­ардс), ко­мен­дан­ту кре­по­сти генкрал-лейтенанту С.А. Туч­ко­ву, мо­ря­кам-ду­най­цам.

Государственный гу­ма­ни­тар­ный университет (ос­но­ван в 1952 году как пе­да­го­гический институт), Институт вод­но­го транс­пор­та (1997). Ис­то­рический му­зей А.В. Су­во­ро­ва (1946, фи­ли­ал Одес­ско­го крае­ведческого му­зея). Кар­тин­ная га­ле­рея (ос­но­ва­на в 1974 году как ху­дожественный от­дел му­зея А.В. Су­во­ро­ва).

Пред­при­ятия пи­ще­вой (пло­до­кон­серв­ной, ви­но­дельческой, рыб­ной, мяс­ной и др.) промышленности. Цел­лю­лоз­но-кар­тон­ный ком­би­нат; за­во­ды: су­до­ре­монт­ный, железо-бе­тонных из­де­лий, та­ро­упа­ко­воч­ных из­де­лий и др.

Близ Измаила - церковь Святого Ио­ан­на Бо­го­сло­ва в селе Ста­рая Не­кра­сов­ка (1990-е годы, ко­локоль­ня - 1823), Вве­ден­ская церковь в селе Но­вая Не­кра­сов­ка (XIX век).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)