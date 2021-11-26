Грейг (англ. Greig)

Грейг (англ. Greig), династия военно-морских деятелей шотландского происхождения. 1. Самуил (Сэмюэль) Карлович (30.11.1735, Инверкитинг, Шотландия —15[26].10.1788, Ревель, ныне Таллин) — российский адмирал (1782), почетный член Петербургской академии наук (1783). Родился в Шотландии в семье морского капитана. В 1750 начал службу на флоте Великобритании. Участвовал в Семилетней войне, получил офицерский чин за морские сражения с французами. В 1764 принят на русскую службу в чине капитана 1-го ранга. В 1769—1772 отличился в ряде сражений с турками в ходе 1-й Архипелагской экспедиции; его заслуги в Чесменской битве (1772), в которой командовал арьергардом русской эскадры, были оценены орденом Св. Георгия 2-го класса и чином контр-адмирала. В 1774 назначен командиром эскадры, направленной из Кронштадта на усиление Средиземноморской эскадры. На его флагманском корабле в 1775 из Ливорно в Санкт-Петербург была доставлена знаменитая авантюристка княжна Тараканова. Вице-адмирал, командир Кронштадтского порта и эскадры (1775). В 1782 получил чин полного адмирала, занимал ряд высших постов в российском флоте. Ввел усовершенствования в практику морского дела, улучшил ходовые качества и усилил огневую мощь корабельных орудий. В 1788, с началом войны со Швецией, назначен командующим Балтийской эскадрой. Организовал эффективную береговую охрану, нанес поражение шведскому флоту в Гогландском сражении и установил блокаду Свеаборга. Скоропостижно умер от простуды. 2. Алексей Самуилович (Самойлович) (06[17].09.1775, Кронштадт — 18[30].01.1845, Санкт-Петербург) — российский адмирал (1828). Сын С. К. Грейга. В 1785—1788 в чине лейтенанта проходил обучение на британском флоте. В составе русского флота командиром корабля участвовал в Голландской экспедиции 1798—1800. В 1804—1807 в составе русской эскадры находился в Средиземном море. Контр-адмирал (1805). В 1807 отличился в Дарданелльском сражении и Афонском сражении против турецкой эскадры. С 1808 в отставке. В 1812 вернулся на флот, направлен для секретных переговоров с британским адмиралом У. Г. Бентинком. В 1813 командовал эскадрой, блокировавшей крепость Данциг (Гданьск), получил чин вице-адмирала. В 1816—1833 главный командир Черноморского флота. Во время Русско-турецкой войны 1828—1829 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв.) участвовал во взятии крепостей Анапы (произведен в адмиралы) и Варны (награжден орденом Св. Георгия 2-го класса). С 1830 — председатель Комитета по улучшению флота. С 1833 член Государственного совета. Лит.: Асланбегов А. Б. Адмирал А. С. Грейг. СПб., 1873; Крючков Ю. С. А. С. Грейг. 1775—1845. М., 1984; Его же. С. К. Грейг: 1735—1788. М., 1988; Общий морской список. Ч. III. СПб., 1890. С. 433—437.