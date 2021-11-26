ДОЛГОРУКОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ДОЛГОРУКОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - князь, российский военный деятель, генерал-аншеф (1774 год), подполковник лейб-гвардейского Преображенского полка (1787 год).
Из рода Долгоруковых. На военной службе с 1749 года. Во время Семилетней войны 1756-1763 годов участвовал в Грос-Егерсдорфском сражении 1757 года (тяжело ранен), в Цорндорфском сражении 1758 года (командовал Киевским полком), в осаде крепости Кольберг (1758 год; ранен), во взятии Берлина (1760 год).
Командир Санкт-Петербургского гренадерского полка. В 1763-1764 годах находился в составе отряда, направленного в Речь Посполиту для поддержки С. А. Понятовского - кандидата на польский престол. В начале русско-турецкой войны 1768-1774 годов Долгоруков был послан к А. Г. Орлову-Чесменскому, а затем в Черногорию с грамотой императрицы Екатерины II, призывавшей черногорцев выступить против турок, и с заданием нейтрализовать Степана Малого, выдававшего себя за императора Петра III. В августе 1769 года Долгоруков арестовал самозванца и принял от черногорцев присягу на верность Екатерине II. Однако уже в октябре 1769 года, оценив реальную политическую ситуацию в Черногории, Долгоруков освободил и снабдил боеприпасами Степана Малого, заручившись его обещанием лояльности к России.
Был ранен в сражении за крепость Модон (1770 год). На военном совете поддержал предложение адмирала С. К. Грейга атаковать турецкий флот. Во время Чесменского сражения 1770 года командовал кораблём «Ростислав» (награждён орденом Святого Георгия 3-й степени). В 1770 году в результате конфликта с Орловым-Чесменским Долгоруков переведён в армию П. А. Румянцева-Задунайского. Во время русско-турецкой войны 1787-1791 годов участвовал в осаде Очакова (1788 год). В 1789 году нанёс поражение турецким войскам под Кишинёвом, что способствовало занятию русскими войсками крепостей Аккерман и Бендеры.
В 1790-1793 годах в отставке. В 1793-1794 годах командовал войсками, расположенными в губерниях, присоединённых к Российской империи в результате разделов Речи Посполитой. В 1794-1796 годах командовал дивизией в Москве, однако из-за конфликта с графом П. А. Зубовым вышел в отставку. После восшествия на престол императора Павла I назначен московским военным генерал-губернатором [23.11 (04.12).1796-02(13).05.1797 годов] и шефом Астраханского гренадерского полка. Московский военный губернатор и начальствующий по гражданской части [02(13).05 – 29.11(10.12). 1797 года]. В 1798-1799 годах член Совета при Высочайшем дворе. С 1799 года вновь в отставке. В 1806 году при образовании ополчения избран начальником земского войска седьмой области. Автор «Записок» (изданы в книге: Долгоруков П. В. Сказание о роде князей Долгоруковых. Санкт-Петербург., 1842 год).
Иллюстрация:
Ю. В. Долгоруков. Гравюра с портрета работы Ф. Ф. Клонеля. 1813 год. Архив БРЭ.