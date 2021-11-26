ДОЛГОРУКОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ДОЛГОРУКОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ​ - князь, российский во­енный дея­тель, генерал-ан­шеф (1774 год), под­пол­ков­ник лейб-гвардейского Пре­об­ра­жен­ско­го пол­ка (1787 год).

Из ро­да Дол­го­ру­ко­вых . На во­енной служ­бе с 1749 года. Во вре­мя Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1763 годов уча­ст­во­вал в Грос-Егерс­дорф­ском сра­же­нии 1757 года (тя­же­ло ра­нен), в Цорн­дорф­ском сра­же­нии 1758 года (ко­ман­до­вал Ки­ев­ским пол­ком), в оса­де кре­по­сти Коль­берг (1758 год; ра­нен), во взя­тии Бер­ли­на (1760 год).

Ко­ман­дир Санкт-Пе­тербургского гре­на­дер­ско­го пол­ка. В 1763-1764 годах на­хо­дил­ся в со­ста­ве от­ря­да, на­прав­лен­но­го в Речь По­спо­ли­ту для под­держ­ки С. А. По­ня­тов­ско­го - кан­ди­да­та на поль­ский пре­стол. В на­ча­ле русско-турецкой вой­ны 1768-1774 годов Долгоруков был по­слан к А. Г. Ор­ло­ву-Чес­мен­ско­му, а затем в Чер­но­го­рию с гра­мо­той императрицы Ека­те­ри­ны II , при­зы­вав­шей чер­но­гор­цев вы­сту­пить про­тив ту­рок, и с за­да­ни­ем ней­тра­ли­зо­вать Сте­па­на Ма­ло­го, вы­да­вав­ше­го се­бя за императора Пет­ра III. В августе 1769 года Долгоруков аре­сто­вал са­мо­зван­ца и при­нял от чер­но­гор­цев при­ся­гу на вер­ность Ека­те­ри­не II. Од­на­ко уже в октябре 1769 года, оце­нив ре­аль­ную по­ли­тическую си­туа­цию в Чер­но­го­рии, Долгоруков ос­во­бо­дил и снаб­дил бо­е­при­па­са­ми Сте­па­на Ма­ло­го, за­ру­чив­шись его обе­ща­ни­ем ло­яль­но­сти к Рос­сии.

Был ра­нен в сра­же­нии за кре­пость Мо­дон (1770 год). На во­енном со­ве­те под­дер­жал пред­ло­же­ние адмирала С. К. Грей­га ата­ко­вать турецкий флот. Во вре­мя Чес­мен­ско­го сра­же­ния 1770 года ко­ман­до­вал ко­раб­лём «Рос­ти­слав» (на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 3-й сте­пе­ни). В 1770 году в ре­зуль­та­те кон­флик­та с Ор­ло­вым-Чес­мен­ским Долгоруков пе­ре­ве­дён в ар­мию П. А. Ру­мян­це­ва-За­ду­най­ско­го. Во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1787-1791 годов уча­ст­во­вал в оса­де Оча­ко­ва (1788 год). В 1789 году на­нёс по­ра­же­ние турецким вой­скам под Ки­ши­нё­вом, что спо­соб­ст­во­ва­ло за­ня­тию русскими вой­ска­ми кре­по­стей Ак­кер­ман и Бен­де­ры.

В 1790-1793 годах в от­став­ке. В 1793-1794 годах ко­ман­до­вал вой­ска­ми, рас­по­ло­жен­ны­ми в гу­бер­ни­ях, при­сое­ди­нён­ных к Российской им­пе­рии в ре­зуль­та­те раз­де­лов Ре­чи По­спо­ли­той . В 1794-1796 годах ко­ман­до­вал ди­ви­зи­ей в Мо­ск­ве, од­на­ко из-за кон­флик­та с графом П. А. Зу­бо­вым вы­шел в от­став­ку. По­сле вос­ше­ст­вия на пре­стол императора Пав­ла I на­зна­чен московским во­енным генерал-гу­бер­на­то­ром [23.11 (04.12).1796-02(13).05.1797 годов] и ше­фом Ас­т­ра­хан­ско­го гре­на­дер­ско­го пол­ка. Московский во­енный гу­бер­на­тор и на­чаль­ст­вую­щий по гражданской час­ти [02(13).05 – 29.11(10.12). 1797 года]. В 1798-1799 годах член Со­ве­та при Вы­со­чай­шем дво­ре. С 1799 года вновь в от­став­ке. В 1806 году при об­ра­зо­ва­нии опол­че­ния из­бран начальником зем­ско­го вой­ска седь­мой об­лас­ти. Ав­тор «За­пи­сок» (из­да­ны в книге: Дол­го­ру­ков П. В. Ска­за­ние о ро­де кня­зей Дол­го­ру­ко­вых. Санкт-Петербург., 1842 год).

Иллюстрация:

Ю. В. Дол­го­ру­ков. Гра­вю­ра с порт­ре­та ра­бо­ты Ф. Ф. Кло­не­ля. 1813 год. Архив БРЭ.