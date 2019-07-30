Брянские мушкетеры на защите Ялты 30 июля 1774 года брянские мушкетёры героически обороняли Ялту от турецкого десанта Борьба за Крым Русско-турецкая война 1768-1774 годов стала очень важной для России, так как именно она должна была решить вопросы выхода к Чёрному морю. Турки преследовали свои цели, а именно планировали получить обещанные ей польской Барской конфедерацией Подолию и Волынь и окончательно укрепиться в Северном Причерноморье и на Кавказе. Карта Русско-турецкой войны 1768-1774 Источник: pinterest.ru Итоги войны устраивали больше Россию, чем Турцию. Уже в 1771 году в Крым вошли русские войска, а население полуострова было объявлено находящимся под российским протекторатом. Естественно, турки с таким положением вещей мириться не... На чтение: 2 минуты

30 июля 1774 года брянские мушкетёры героически обороняли Ялту от турецкого десанта

Борьба за Крым

Русско-турецкая война 1768-1774 годов стала очень важной для России, так как именно она должна была решить вопросы выхода к Чёрному морю. Турки преследовали свои цели, а именно планировали получить обещанные ей польской Барской конфедерацией Подолию и Волынь и окончательно укрепиться в Северном Причерноморье и на Кавказе.

Карта Русско-турецкой войны 1768-1774

Источник: pinterest.ru

Итоги войны устраивали больше Россию, чем Турцию. Уже в 1771 году в Крым вошли русские войска, а население полуострова было объявлено находящимся под российским протекторатом. Естественно, турки с таким положением вещей мириться не хотели. Они постоянно подстрекали местное население на вооружённые провокации. Но к 1774 году все выступления были подавлены русскими войсками – 2-я армия генерал-аншефа князя Василия Долгорукова смогла окончательно закрепиться на полуострове. В наиболее важных населённых пунктах, особенно на побережье, размещались боевые посты от роты до батальона.

Тем не менее турецкое командование в 1774 году в очередной раз направило к крымским берегам крупное соединение своих кораблей. Крымский хан Сахиб II Герай воспринял это как повод для активизации боевых действий. Татары выдали туркам русского резидента и способствовали высадке турецкого десанта на крымский берег в районе Алушты.

Шумный бой на крымском берегу

Здесь мы подходим к одному очень интересному эпизоду этой войны, который стал яркой страницей в русской военной истории. 30 июля 1774 года (по н.ст.) происходила героическая оборона Ялты. Сегодня, подъезжая к этому замечательному курортному городу, трудно представить, что когда-то здесь шли кровопролитные бои.

Интересно, но подробного описания этого подвига не было и в начале ХХ века. Чтобы прояснить ситуацию, журнал Императорского Русского военно-исторического общества дал задание историку-архивисту Н. П. Поликарпову восстановить примерный ход событий. Специалист внимательно изучил строевые рапорты и служебные формуляры 2-й армии.

Турецкая пехота и янычары

Источник: pinterest.ru

В Ялте, бывшей в ту пору деревней, не было постоянного гарнизона, а находился пост, состоявший из двух неполных рот Брянского мушкетёрского полка, а также 11 донских казаков, используемых для разъездов. В составе обороняющихся были и две пушки с шестнадцатью канонирами. Во главе всей команды стоял георгиевский кавалер, премьер-майор Самойло Салтанов и несколько офицеров. Были ещё небольшие посты на побережье. 29 июля 30 тысяч турецких десантников высадились у деревни Алушта, где против них выступил пост, состоявший из 150 солдат Московского легиона. Силы были неравны, но русские егеря 6 часов не пропускали турок в Алушту. Только когда у солдат закончились боеприпасы, они отступили вглубь Крыма.

Отряд Салтанова вышел на помощь нашему отряду в Алуште, но вернулся в Ялту, так как обнаружил высадку значительных сил неприятеля. 30 июля турки сразу бросились штурмовать русские позиции, но были отбиты. Тогда османские войска полностью окружили Ялту и начали осаду. Командир послал за помощью сначала подпрапорщика, а потом поочерёдно семь казаков, но все были убиты. Команда Салтанова осталась без боеприпасов и предприняла вылазку, пытаясь пробиться через турецкие порядки штыками. Брянские мушкетёры заклепали уже ненужные пушки, построились в каре и пошли в атаку.

Русские мушкетеры

Источник: pinterest.ru

Турки не ожидали такой дерзости от маленького отряда и пропустили их. Солдаты отступили к лесу, где сражение разгорелось с новой силой. Это был упорный бой, отбиваться от врагов приходилось врукопашную. В результате только 17 человек (капитан Михачевский, подпоручик Ачкасов, 8 унтер-офицеров, 3 канонира и 4 казака), все раненые, сумели прорваться и уйти. На поле боя осталось 205 человек, включая трёх офицеров. Премьер-майор Салтанов погиб в самом начале боя. Пленных не было. В Балаклаву пришла команда из 150 человек с ранеными: туда вошли и солдаты из других прибрежных постов.

К сожалению, о подвиге защитников Ялты долгое время было мало что известно. Только в 1908 году с инициативой об установке памятного креста в честь боя брянских мушкетёров выступил генерал Александр Львович Бертье-Делагард. Но она так и не была реализована. В 1912 году на заседании Таврической учёной архивной комиссии генерал-майор М. А. Сулькевич сделал доклад об этих событиях. И только в апреле 2016 года в Ялте Крымским отделением Российского исторического общества была установлена мемориальная доска.

Обложка: «Аллегория победы Екатерины II над турками». Художник: Стефано Торелли. Источник: upload.wikimedia.org