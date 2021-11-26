БЕЗБОРОДКО АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ

Государственный деятель и дипломат, обер-гофмейстер (1793), канцлер (1797), князь (1797).

Из украинской казацкой старшины. В 1765 начал службу в канцелярии генерал-губернатора Малороссии и президента Малороссийской коллегии П. А. Румянцева.

Во время Русско-турецкой войны 1768—1774 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв. ) участвовал в сражениях при Ларге и Кагуле, штурме Силистрии. В 1775—1796 — секретарь Екатерины II , составитель императорских манифестов и около 400 именных указов Сенату. В 1780 представил Екатерине так называемый Грече­ский проект.

С 1780 — член Коллегии иностранных дел , с 1784 фактический ее глава. Добился признания Турцией присоединения Крыма к России (1783), подписал Ясский договор 1791 с Турцией, конвенцию о третьем разделе Польши (1795) и др. С отделением от Коллегии иностранных дел Почтового департамента (1782) — главный директор почт. С апреля 1786 — член Совета при Высочайшем дворе.

Во время Русско-турецкой войны 1787—1791 и Русско-шведской войны 1788—1790 (см. Русско-шведские войны XVII—XIX вв .) составлял для Совета записки о ведении военных действий. В 1780—1790-х участвовал в работе различных комитетов. При императоре Павле I сохранил руководящее положение в Коллегии иностранных дел.

Владелец уникальной коллекции картин и других художественных ценностей. Подготовил ряд исторических исследований: «Картина или краткое известие о Российских с татарами войнах…», «Краткая летопись Малыя России» и др.

Автор статьи: В. Л. Телицын.

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