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Распростёртая от Дуная до Амура империя, расцвет который пришёлся на девятнадцатое столетие, формировалась веками. Находящейся на границе Запада и Востока, России приходилось принимать суровые решения, при этом учитывая нюансы изменчивых окраин. Тем не менее, формированию, которое позже стало одной шестой частью суши, удалось пронести пальму величия из средневековья до наших дней, не смотря на внешние и внутренние противоречия. О феноменальности этой державы в эпоху великих монархий расскажет лектор А.Н. Сахаров.