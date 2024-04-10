8 класс | История России конца XVII — первой четверти XIX в.

Податная реформа Петра I

Анисимов Е.

Монография является первым в историографии специальным исследованием, посвященным реформе налоговой системы России в первой четверти XVIII в. Проанализированы причины податной реформы, ее основные этапы и последствия для народа и государства. Важное место в работе занимает исследование социального значения реформы, влияния ее на перестройку сословной структуры и на оформление статуса сословий и классов русского общества эпохи позднего феодализма. Книга рассчитана на научных работников, преподавателей вузов и студентов исторических факультетов.