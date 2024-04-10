8 класс | История России конца XVII — первой четверти XIX в.

Екатерина Великая

Роундинг В.

София-Фредерика-Августа Анхальт-Цербстская. Екатерина Великая. Принцесса из крошечного немецкого княжества, волей судьбы вознесенная на вершину власти и могущества. Самая неординарная, умная и сильная правительница XVIII века, изобиловавшего талантливыми монархами. Ее вклад в становление и укрепление Российской империи трудно переоценить. Ею восхищались не только соотечественники, но и философы, дипломаты и политики всей Европы.Ее эпоха вошла в историю нашей страны, как "золотой век Екатерины", - а ее личная жизнь была овеяна сплетнями, слухами и вымыслами. Какова же была Екатерина Великая в реальности? Вирджиния Роундинг ищет и находит истину в истории великой императрицы, которая умела ценить верных друзей и преданных союзников - но никогда не прощала зла и предательства.