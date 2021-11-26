ПУГАЧЁВА ВОССТАНИЕ 1773‒1775 (Крестьянская война, Пугачёвский бунт, Пугачёвщина)

Ан­ти­пра­ви­тель­ст­вен­ное вы­сту­п­ле­ние в Российской им­пе­рии.

Вы­зва­но не­до­воль­ст­вом яиц­ких ка­за­ков, окон­ча­тель­но ут­ра­тив­ших к 1770-м гг. свои при­ви­легии, уси­ле­ни­ем по­вин­но­стей, рас­про­стра­не­ни­ем по­ме­щичь­е­го зем­ле­вла­де­ния и по­те­рей зем­ли башк. на­се­ле­ни­ем, уве­ли­че­ни­ем мас­шта­ба рек­рут­ской по­вин­но­сти в свя­зи с рус.-тур. вой­ной 1768–74, со­про­тив­ле­ни­ем хри­стиа­ни­за­ции по­волж­ских на­ро­дов. Ка­за­ки не­од­но­крат­но бун­то­ва­ли, по­след­ний раз в 1772.

Пред­во­ди­тель – Е.И. Пу­га­чёв [дей­ство­вал совм. с так называемыми Тай­ным со­ве­том (Сек­рет­ной ду­мой) и Во­ен. кол­ле­ги­ей]. 17(28).9.1773 он яко­бы от име­ни имп. Пет­ра III в Бу­да­рин­ском фор­по­сте (ны­не с. Бу­да­ри­но Ак­жа­ик­ско­го р-на За­пад­но-Ка­зах­стан­ской обл., Ка­зах­стан) об­на­ро­до­вал «указ», в ко­то­ром объ­я­вил о по­жа­ло­ва­нии ста­рин­ны­ми ка­зачь­и­ми воль­но­стя­ми и при­ви­ле­гия­ми яиц­ких ка­за­ков, а так­же та­тар и кал­мы­ков, слу­жив­ших в Яиц­ком вой­ске. В даль­ней­шем всем уча­ст­ни­кам вос­ста­ния обе­щал «веч­ную воль­ность, ре­ки, ле­са, все вы­го­ды … чи­ны и честь» и др.

П.в. ох­ва­ти­ло Орен­бург­скую, Ка­зан­скую, Ни­же­го­род­скую, Ас­т­ра­хан­скую и Си­бир­скую гу­бер­нии. В нём уча­ст­во­ва­ло св. 100 тыс. чел. – по­ми­мо яиц­ких и орен­бург­ских ка­за­ков, так­же гор­но­за­вод­ские и ча­ст­но­вла­дель­че­ские кре­сть­я­не, баш­ки­ры, ми­ша­ри и др. по­волж­ские на­ро­ды. Во­ен. си­лы со­стоя­ли из Гл. по­встан­че­ско­го вой­ска (до 25 тыс. чел.) во гла­ве с Пу­га­чё­вым и ря­да мо­биль­ных воо­руж. фор­ми­ро­ва­ний [ка­ж­дое по неск. ты­сяч чел.; воз­глав­ля­лись Са­ла­ва­том Юлае­вым, ка­за­ком И.Н. За­ру­би­ным (Чи­кой), от­став­ным кап­ра­лом И.Н. Бе­ло­бо­ро­до­вым и др.]. Вез­де, где по­бе­ж­да­ли вос­став­шие, Пу­га­чёв ос­тав­лял отд. от­ря­ды, на­зна­чал «глав­ных ко­ман­ди­ров», каз­нил со­хра­няв­ших вер­ность имп. Ека­те­ри­не II офи­це­ров (час­то с чле­на­ми их се­мей) и ка­за­ков, свя­щен­но­слу­жи­те­лей и др. лиц.

В окт. 1773 Гл. пов­стан­че­ское вой­ско оса­ди­ло Орен­бург, в но­яб­ре раз­гро­ми­ло дви­гав­шие­ся на по­мощь оса­ж­дён­но­му го­ро­ду аван­гард экс­пе­ди­ци­он­но­го кор­пу­са (ок. 1,7 тыс. чел.) под ко­манд. ген.-м. В.А. Ка­ра и от­ряд (1,2 тыс. чел.) полк. П.М. Чер­ны­шё­ва. В кон. 1773 – нач. 1774 мо­биль­ные от­ря­ды вос­став­ших ов­ла­де­ли Осой, Са­ма­рой, Став­ро­по­лем (ны­не Толь­ят­ти), Крас­но­уфим­ском, бло­ки­ро­ва­ли Уфу, Мен­зе­линск, Кун­гур и др. В 1774 вой­ска под ко­манд. ген.-ан­ше­фа А.И. Би­би­ко­ва (св. 6 тыс. чел.), на­прав­лен­ные на по­дав­ле­ние П.в., на­нес­ли ряд по­ра­же­ний пов­стан­цам, в ча­ст­но­сти 22 мар­та (2 апр.) близ Та­ти­ще­вой кре­по­сти (ны­не с. Та­ти­ще­во Пе­ре­во­лоц­ко­го р-на Орен­бург­ской обл.; на сле­дую­щий день вос­став­ши­ми бы­ла сня­та оса­да Орен­бур­га), 24 мар­та (4 апр.) близ Уфы и 1(12) апр. близ Сак­мар­ско­го го­род­ка, около Орен­бур­га. В плен бы­ли взя­ты вид­ные со­рат­ни­ки Пу­га­чё­ва, в т.ч. И.Н. За­ру­бин (Чи­ка), И.Я. По­чи­та­лин, М.Д. Горш­ков, М.Г. Ши­га­ев. Од­на­ко со­б­ран­ное вско­ре Пу­га­чё­вым но­вое вой­ско в мае за­ня­ло Маг­нит­ную (ны­не Маг­ни­то­горск), Ка­ра­гай­скую, Тро­иц­кую (ны­не Тро­ицк) и др. кре­по­сти. В мае/ию­не – ию­не де­та­ше­мент (от­ряд) под ко­манд. под­полк. И.И. Ми­хель­со­на вы­тес­нил осн. си­лы Пу­га­чё­ва из Орен­бург­ской губ. в Ка­зан­скую. 12(23) ию­ля вос­став­шие штур­мо­ва­ли Ка­зань, за­ня­ли б.ч. го­ро­да (кро­ме крем­ля, где на­хо­дил­ся гор. гар­ни­зон), но ве­че­ром то­го же дня и за­тем 15(26) ию­ля бы­ли раз­би­ты Ми­хель­со­ном. Ли­шив­шись ар­тил­ле­рии и по­не­ся зна­чит. по­те­ри, Пу­га­чёв и его сто­рон­ни­ки (ок. 500 чел.), ко­то­рые рас­счи­ты­ва­ли на под­держ­ку дон­ских ка­за­ков, на­пра­ви­лись на юг по Вол­ге. На их сто­ро­ну с 20(31) ию­ля до 17(28) авг. пе­ре­шло на­се­ле­ние Кур­мы­ша (ны­не се­ло Пиль­нин­ско­го р-на Ни­же­го­род­ской обл.), Ала­ты­ря, Са­ран­ска, Пен­зы, Пет­ров­ска, Дмит­ри­ев­ска (ны­не Ка­мы­шин), Ду­бов­ки; Са­ра­тов был взят с бо­ем. «Имен­ны­ми ука­за­ми» [от 28 ию­ля (8 авг.) и 31 ию­ля (11 авг.)] Пу­га­чёв объ­яв­лял об от­ме­не кре­по­ст­но­го пра­ва , рек­рут­ской по­вин­но­сти, по­душ­ной по­да­ти и всех на­ло­гов, о на­де­ле­нии кре­сть­ян зем­лёй и угодь­я­ми «без по­куп­ки и без об­ро­ку», раз­ре­шал кре­стить­ся дву­мя пер­ста­ми. В Ни­же­го­род­ской, Ка­зан­ской и Ас­т­ра­хан­ской гу­бер­ни­ях вспых­ну­ли мно­го­числ. кре­сть­ян­ские мя­те­жи. 21 авг. (1 сент.) уча­ст­ни­ки П.в. не­удачно штур­мо­ва­ли Ца­ри­цын, а 25 авг. (5 сент.) их 10-ты­сяч­ное вой­ско бы­ло раз­гром­ле­но полк. И.И. Ми­хель­со­ном в сра­же­нии близ Со­ле­ни­ко­вой ва­та­ги (ны­не близ с. Со­лод­ни­ки Чер­но­яр­ско­го р-на Ас­т­ра­хан­ской обл.). С не­боль­шим от­ря­дом Пу­га­чёв бе­жал. В сен­тяб­ре свои­ми быв. сто­рон­ни­ка­ми сдан вла­стям и дос­тав­лен в Яиц­кий го­ро­док. Од­на­ко вос­ста­ние про­дол­жи­лось в Орен­бург­ской губ. (от­ря­ды Ба­зар­гу­ла Юнае­ва, Юла­ма­на Ку­шае­ва и Са­ла­ва­та Юлае­ва ли­к­ви­ди­ро­ва­ны к кон. 1774). К ле­ту 1775 оно окон­ча­тель­но по­дав­ле­но си­ла­ми час­тей рос. ар­мии во гла­ве с гр. П.И. Па­ни­ным, пе­ре­бро­шен­ных с Ду­най­ско­го фрон­та по­сле окон­ча­ния рус.-тур. вой­ны 1768–74.

В 1774–75 под след­ст­ви­ем на­хо­ди­лось св. 10 тыс. чел., из них ок. 1,1 тыс. чел. под­верг­ну­ты разл. на­ка­за­ни­ям, в т.ч. 34 каз­не­ны, 178 со­сла­ны на ка­тор­гу , 86 оп­ре­де­ле­ны в сол­да­ты. Ука­зом Се­на­та от 15(26).1.1775 р. Яик пе­ре­име­но­ва­на в р. Урал, Яиц­кий го­ро­док – в Уральск, Верх­не­яиц­кая кре­пость – в Верх­не­ураль­скую (ны­не Верх­не­уральск), а Яиц­кое ка­за­чье вой­ско – в Ураль­ское.

Исторические ис­точники:

Пу­га­чев­щи­на: [Сб. до­ку­мен­тов]. М.; Л., 1926–1931. Т. 1–3;

Кре­сть­ян­ская вой­на 1773–1775 гг. в Рос­сии: До­ку­мен­ты из со­б­ра­ния Го­су­дар­ст­вен­но­го ис­то­ри­че­ско­го му­зея. М., 1973;

До­ку­мен­ты став­ки Е.И. Пу­га­че­ва, пов­стан­че­ских вла­стей и уч­ре­ж­де­ний. 1773–1774 гг. М., 1975;

Кре­сть­ян­ская вой­на 1773–1775 гг. на тер­ри­то­рии Баш­ки­рии: Сб. до­ку­мен­тов. Уфа, 1975.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)