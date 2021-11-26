ДУХОБОРЦЫ
ДУХОБОРЦЫ - христианская религиозная секта.
История.
Предположительно возникла в конце XVII - начале XVIII веков на территории Слободской Украины. К первой половине XVII века относится распространение духоборцев в тамбовских, воронежских, харьковских землях, а также на территории Войска Донского и Екатеринославского наместничества. Социальную базу секты составляли служилые люди (однодворцы и казаки), большая группа государственных и дворцовых крестьян, незначительное число помещичьих крестьян.
Своё название секта получила в 1780-х годах. Первые судебные процессы против духоборцев начались в правление императрицы Екатерины II. Указом императора Александра I от 1804 года духоборцам было разрешено поселиться в Таврической губернии, по реке Молочные Воды (ныне Молочная). В целях изоляции духоборцев от православных в 1841-1845 годах они были высланы в Закавказье (5 тысяч человек) и поселены в Тифлисской и Елисаветпольской губерниях; позднее часть их переселилась в Карскую область.
В конце XIX века в Закавказье проживало около 20 тысяч духоборцев. В 1887 году секта раскололась на «большую партию» [сторонники нового вождя П. В. Веригина (1858 год, по другим данным, 1859-1924 годы)] и «малую партию» (противники П. В. Веригина, в основном жители села Горелое). В результате деятельности толстовцев часть сторонников Веригина, получившая затем наименование «постников», переняла идеи ненасилия, вегетарианства и общинной жизни.
В 1898-1899 годах в результате преследований со стороны властей 7,5 тысяч «постников» выселились в Канаду, правительство которой выделило им земли в провинции Саскачеван; позднее часть духоборцев переселилась в Британскую Колумбию. В Канаде в 1900-х годах духоборцы раскололись на «общинников» [членов Христианской общины всемирного братства (ХОВБ)], «независимых» (вышедших из ХОВБ и ставших фермерами) и «свободников» (радикальных противников собственности, насилия, цивилизации; в религиозных представлениях «свободников» особенно сильно проявился мистицизм).
В началу XXI века в Канаде существует культурно-религиозная организация Союз духовных общин Христа, большинство членов которого - потомки «общинников», проживающие преимущественно в городах Каслгар и Гранд-Форкс в Британской Колумбии. В этом же районе проживают «свободники» и их потомки. В Саскачеване живут потомки «независимых», почти полностью ассимилированные местным населением. На территории РФ в начале XXI века духоборцы компактно проживают в Чернском районе Тульской области, Клетнянском районе Брянской области, Целинском районе Ростовской области.
Вероучение.
Согласно традиции, первым руководителем духоборцев был некий Едом. Секта как религиозная организация и её учение сложились при Ларионе Побирахине (предположительно 1710-1760-е годы). Истоки духоборческого вероучения - в протестантских исповеданиях Речи Посполитой и немецком анабаптизме.
Духоборцы не считали Священное Писание источником веры и признавали только живое устное слово. Духоборцы - последователи учения о «внутренней» церкви и поклонении Богу духом и истиной; Бог, единый в трёх лицах, персонифицирован в непостижимом существе; Бог Сын Христос, по убеждению духоборцев, «вселился» в плоть Иисуса Назарянина; после его телесной смерти Христос - истинный Бог - пребывает на Земле в роду «праведных» - во «плоти» каждого нового духоборческого вождя.
На Страшном суде Христос-Бог вместе с Богом Отцом будет судить людей. Душа человека, сотворённая Богом бессмертной, самовластной и разумной, есть образ Божий, которому и надо поклоняться. Духоборцы верят, что после смерти до Страшного суда она пребывает на земле и может переселяться в другую плоть. В духоборческом учении нет дуалистического противопоставления души и тела. Духоборцы считают, что каждый из них способен воспринимать Божественное Откровение, при этом правильность его восприятия проверяется разумом; более того, предводительствуемые и научаемые самим Христом, они не нуждаются в человеческих законах. В целом учение духоборцев отличается эклектизмом.
Издания:
Письма духоборческого руководителя П. В. Веригина. [Б. м.], 1901
Животная книга духоборцев / Сост. В. Д. Бонч-Бруевич. СПб., 1909
Сборник духоборческих псалмов, стихов и песен. Гранд Форкс, 1978