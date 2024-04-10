8 класс | История России конца XVII — первой четверти XIX в.

На пути к Полтаве

Андреев И. Л.

Полтавская битва стала крупнейшим сражением Северной войны, предрешившим дальнейшую судьбу России и Швеции. К этой блестящей победе Петр шел долгим и трудным путем. Жестокая борьба за власть, преобразование государства и армии, два Азовских похода, Константинопольский мирный договор и… проигранная битва при Нарве — все это вехи истории России и становления Петра I как государственного деятеля и полководца.Книга рассказывает о его победах и поражениях, соратниках и недругах, о предыстории и ходе Северной войны.