Полтавская битва: тактические приемы армии Петра I Триумф русской армии в Полтавской битве 27 июня (8 июля) 1709 года был обусловлен целым рядом стратегических и тактических факторов.

Решающая победа русской армии в Полтавской битве 27 июня (8 июля) 1709 года была обусловлена целым рядом стратегических и тактических факторов.

Остановимся на тактических приемах применения русскими войсками ружейного огня и артиллерии в Полтавской битве как элемента военного искусства армии Петра Великого.

Линейная тактика и ее особенности

В начале XVIII столетия продолжает развиваться линейная тактика, при которой пехота строилась в длинные тонкие линии, что позволяло использовать всю мощь ружейного залпа. Кавалерия прикрывала фланги и в то же время грозила нанести обходной удар по порядкам противника. Прорыв линии нередко вел к развалу всего построения и проигрышу сражения. При этом неуклонно возрастает роль ружейного огня и уменьшается фактор действий холодным оружием. Рукопашный бой чаще возникал при быстром или внезапном сближении противников, на пересеченной местности, в боях за крепости или населенные пункты. Это только в искусстве - батальной живописи, а затем кинематографе - изображены яркие батальные сцены с яростным штыковым боем. В реальности все чаще ключевой момент связан с умелым применением ружейного огня и артиллерии, когда решающий урон противнику мог быть нанесен раньше, чем стороны сходились в рукопашном бою.

Пехота XVIII века: вооружение и действия в бою

Пехота как русской, так и шведской армии к 1709 г. была вооружена гладкоствольными кремневыми ружьями, действенная дальность стрельбы из которых не превышала 250 шагов. Нередко огонь открывался с гораздо меньшей дистанции, что нередко было обусловлено техническим состоянием вооружения. Так, шведский фельдмаршал Реншильд при Полтаве отдал приказ открывать огонь только с предельно короткого расстояния, зная об отсыревшем порохе у значительной части шведской пехоты, когда стрельба будет эффективной лишь практически в упор. Невысокая меткость огня в начале XVIII века компенсировалась мощью залпа, который вносил страшные опустошения в порядки противника. Массивные сферические пули (в русской армии вес составлял 34 гр.) при попадании дробили кости и сминали мягкие ткани. Значительная часть раненых, получивших пулевое ранение, умирала после боя или на всю жизнь оставалась с увечьями.

Помимо непосредственного ущерба, ружейный огонь производил на противника сильный моральный эффект, так как стоять в полный рост под огнем противника и четко выполнять команды офицеров мог далеко не каждый. Чаще всего после нескольких залпов один из противников переставал держать линии и начинал отступление, превращавшееся в бегство, а победителю оставалось развивать успех. Вот тут и находило применение холодное оружие, которым опрокидывали еще сопротивлявшихся и добивали раненых и бегущих солдат противника.

К ружьям в ближнем бою крепились штыки и багинеты. Нередко в научно-популярной литературе приводится факт о том, что трехгранный штык был введен в русской армии в 1709 г. в год Полтавской битвы. Реально же штыки у русской пехоты появились гораздо раньше - еще в 1703 г. Однако на момент Полтавской битвы перевооружение еще не завершилось, и большая часть русской пехоты имела не штыки, а багинеты. Холодное оружие пехоты дополнялось шпагами. В шведской пехоте достаточно долго удерживалась длинная (до 5,8 м.) пехотная пика. К началу Северной войны около трети шведской пехоты составляли пикинеры. По мере утраты пик шведские пехотинцы получали огнестрельное оружие, пополняя ряды стрелков.

Петр I и Карл XII: тактика полководцев

Таким образом, русская и шведская армия имели примерно равное вооружение, и многое зависело от тактических приемов. А вот тактика действий двух армий как раз была различной, если не сказать противоположной. Если армия Петра I развивалась и совершенствовалась, используя передовой европейский опыт, то тактические приемы шведов были ближе к действиям армий XVII столетия. Карл XII, имея на поле боя небольшую по европейским меркам, но хорошо дисциплинированную и управляемую армию, делал ставку на удар холодным оружием, как в пешем, так и конном строю. Дав один-единственный залп, шведы стремительно атаковали холодным оружием, ломая линию противника и добиваясь победы над численно превосходящим врагом. Таким образом, Карл XII добился победы в битве под Нарвой. О жутких беспощадных шведских атаках при помощи пик, штыков и шпаг в Европе начала XVIII века ходили легенды. К 1709 г. этот тактический прием был прекрасно известен Петру I и его окружению. Поэтому в тактическом плане было важно максимально оттянуть момент решающего столкновения, когда шведы могли бы пойти на прорыв русской линии.

Для шведского короля, наоборот, основной задачей являлся первый мощный и во многом решающий удар, способный нивелировать значительное численное превосходство русской армии. А численное соотношение накануне Полтавской битвы действительно было явно не в пользу шведов. 42-тысячной армии Петра I на поле Полтавского сражения Карл XII смог противопоставить не более 24 тыс. чел., часть из которых была вынуждена оставаться у стен осажденной шведами Полтавы. Однако, имея явное численное превосходство, Петр Великий принял решение действовать максимально осторожно. Этим была обусловлена оборонительная на первом этапе Полтавского сражения тактика русской армии, когда русские полки встретили противника, опираясь на укрепления лагеря и выдвинутую перед ним систему редутов. Только обескровив наступательный порыв шведской армии, Петр использовал численный перевес русских войск в открытом бою.

Со своей стороны Карл XII принял решение о стремительной внезапной атаке русских позиций в предрассветных сумерках, способной свести на нет численное превосходство русской армии.

Полтавский бой

Как известно, движение шведских войск к лагерю Петра было вовремя обнаружено и встречено сильным огнем артиллерии и русской пехоты, занимавшей целую систему редутов, о количестве и расположении которых у Карла XII не было точного представления. Оказавшиеся под перекрестным огнем колонны шведской пехоты понесли значительные потери. Достаточно отметить, что 6 из 18 батальонов шведской пехоты в результате ружейного и артиллерийского огня фактически были уничтожены, а колонна генерала Росса оказалась изолирована от основных сил. Затем шведов встретил огонь артиллерии основного русского лагеря, заставив противника отступить. И только в таких условиях основные силы русской армии стали выстраиваться для решающего боя.

Перед решающей схваткой Петр Первый выстроил свои войска в две линии с очень плотным компактным построением пехоты, позиции которой были усилены артиллерией, расположенной между батальонными порядками. Шведский король, в свою очередь, выстроил поредевшее воинство в две тонкие линии, равные по длине русским - мера вынужденная, чтобы избежать охвата флангов и окружения. От использования артиллерии, в силу нехватки пороха и исключительно наступательной тактики, Карл XII изначально отказался.

Таким образом, как на первом, так и втором этапе Полтавской битвы шведский король был вынужден действовать в тех условиях, которые ему навязал Петр I. А далее, как известно, последовало сближение линий, обмен ружейными залпами и короткий отчаянный рукопашный бой, которого шведы не выдержали. Легенда о прорыве шведами порядков первого батальона Новгородского полка опровергается современными исследователями. Смятение в шведских рядах усилил слух о гибели Карла XII, когда русское ядро разбило носилки шведского монарха, раненого накануне при проведении рекогносцировки. Замешательство и отступление очень быстро переросло в бегство.

Военные итоги битвы

Русские потери в Полтавской битве составили 1345 чел. убитыми и 2734 ранеными. Шведские потери в ходе битвы, по новейшим исследованиям, составили не менее 7600 чел. убитыми и 2973 пленными. Еще 14267 человек сдались в ходе преследования у Переволочны, и лишь 1500 человек во главе с Карлом XII смогли избежать пленения и уйти за Днепр.

Таким образом, благодаря грамотному тактическому применению артиллерии и ружейного огня войска под командованием Петра I добились решающей победы над уступающим по численности, но сильным и хорошо организованным противником. В свою очередь, шведская армия Карла XII действовала старыми тактическими приемами, где ставка делалась лишь на атаку с быстрым сближением и ошеломляющее противника действие холодным оружием. Эффективное противодействие данным мерам со стороны русских войск привело к полному разгрому шведской армии, от которого последняя не оправилась до самого конца Северной войны.