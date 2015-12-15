Сражение у о. Гренгам Сражение между шведским и русским флотами 27 июля (7 августа) 1720 г. в Балтийском море около острова Гренгам (южная группа Аландских островов), последнее крупное сражением Северной войны. Конец безраздельного шведского влияния на Балтийском море.

ГРЕНГАМСКОЕ МОРСКОЕ СРАЖЕНИЕ 27 ИЮЛЯ 1720 ГОДА

Названо так от небольшой гавани Гренгам на одном из Аландских островов. Князь М.М. Голицын, главнокомандующий русскими силами в Финляндии, узнав, что шведский флот находится между Аландскими островами, двинулся с гребным флотом из Гельсингфорса и занял 27-го утром остров Флисеберг. Неприятель, желая воспользоваться преимуществом парусного флота над гребным в открытом море, двинулся на наши галеры, подходившие к Гренгаму. Голицын поспешил вернуться к Флисебергу и, когда шведский флот, увлеченный преследованием, вошел за ним в тесный пролив, атаковал его. После упорного боя русские завладели 4 фрегатами. Эта победа ускорила переговоры о мире, который и был заключен в 1721 г. в Ништадте.

Гренгамское морское сражение 27 июля 1720 года // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

БОЙ У ОСТРОВА ГРЕНГАМ

Бой у острова Гренгам (Гранхамнсхольм) между отрядом судов русского гребного флота и шведской эскадрой парусных кораблей 27 июля 1720 г. имел важное значение в ходе Северной войны. В конце июля 1720 года по приказу Петра I к Аландским островам в Ботническом заливе прибыл русский отряд (52 галеры, 14 лодок, 52 орудия, 11 тысяч солдат, готовых к десанту) под командованием генерала М.М. Голицына. Перед ним была поставлена задача изгнать шведов из этого района.

Шведская эскадра вице-адмирала К.Шеблада (52-пушечный линейный корабль, 4 фрегата, 9 малых судов, 156 орудий, свыше 1 тысячи солдат) пыталась атаковать русский флот на переходе. Голицын успел занять выгодную для боя позицию в узком проливе Флисесунд, расположив корабли полукругом. Шведский линейный корабль и 4 фрегата, увлекшись преследованием русского отряда, вошли в мелководный пролив, где 2 фрегата сели на мель, затруднив действия остальных кораблей.

В ожесточенном абордажном бою русские захватили все шведские фрегаты. Удалось уйти только флагманскому кораблю. Шведы потеряли 103 человека убитыми и 407 пленными; – 82 236 ранеными. В при Гренгаме был умело использован гребной флот в шхерном районе, организована разведка выбраны позиции для боя, а также момент решительной атаки кораблей противника с разных направлений. Победа у Гренгама позволила русскому флоту укрепиться зоне Аландского архипелага, что имело важное значение действий против морских коммуникаций противника.

Победа на Гренгаме, совпавшая с днем победы при Гангуте (27 июля 1714 г.), стала важным событием.

Бой у острова Гренгам 27 июля 1720 года http://www.petrsu.ru/Chairs/ComHist/HNW/chron/11.htm

ПОБЕДА РУССКОГО ФЛОТА НАД ШВЕДАМИ У О. ГРЕНГАМ

После Гангута это была вторая по значению победа молодого российского флота в годы Северной войны. Важность ее в том, что она произошла в период, когда Швеция надеялась на помощь и защиту сильной английской эскадры, которая вошла в Балтийское море и приступила к совместным действиям с парусным флотом Швеции.

Переговоры о завершении войны уже начались ранее, но в 1718 г. завершились провалом. Шведы никак не хотели уступать отвоеванные русскими земли по берегам Финского залива. Тогда Петр I решил применить "сильное действо". Летом 1719 г. 26-тысячный десант под командованием Апраксина высадился на территорию Швеции. Не трогая жителей, наши войска разорили огромную территорию Восточной Швеции. Зарево пожаров было хорошо видно даже в Стокгольме, от которого передовые отряды русских находились не более чем в 10 верстах. Королева Швеции Ульрика-Элеонора, вступившая на престол после смерти Карла XII, просила Петра I приостановить военные действия.

В этот момент страны были очень близки к заключению мира, но тут вмешалась Англия. Английский король заключил союз со Швецией и пообещал ей военную помощь. Весной 1720 г. английская эскадра вошла в Балтийское море и соединилась с флотом Швеции. Объединенная эскадра в составе 35 судов 30 мая подошла к Ревелю.

Русские хорошо подготовились к встрече с врагом. Была значительно усилена оборона Котлина, Ревеля и других русских опорных пунктов на берегах Финского залива. Зная коварство англичан, усилили также оборону Архангельска. Петр I был настроен решительно. "Неполезного мира не учиним!" – заявил он и решил повторить набег на территорию Швеции.

Командующим русскими войсками в Финляндии в то время был генерал князь М.М. Голицын – опытный военачальник и один из ближайших сподвижников Петра I. В 1687 г., в 12-летнем возрасте Голицын начал военную службу барабанщиком Семеновского полка. Участвовал во всех военных походах Петра I. С 1714 г. командовал войсками в южной Финляндии, участвовал в морском сражении при Гангуте и одержал победу над шведскими войсками при Наппо. В 1725 г. был произведен в генерал-фельдмаршалы, а при Царице Анне Иоанновне попал в опалу и умер в 1730 году.

Весной 1720 г. Голицын сконцентрировал галерный флот и силы десанта на западных островах Аландского архипелага. Как только позволила ледовая обстановка, он направил 35 галер с десантом в 6 тысяч человек на территорию Швеции. Этот отряд под командованием бригадира Мангдена прошел в глубь территории на 30 верст, сжег два города и 41 деревню, захватил несколько каботажных судов. Ужас опять овладел Швецией. Срочно послали сигнал бедствия объединенному англо-шведскому флоту, который тут же снялся с якоря, оставил Ревель и поспешил к берегам Швеции.

Однако английские моряки вовсе не рвались в бой, поэтому к Аландским островам подошла только эскадра шведского вице-адмирала Шеблата в составе одного линейного корабля, 4 фрегатов и 9 малых судов (156 орудий). Русский десант благополучно возвратился на территорию Финляндии в районе города Васа, а Голицын, получив сообщение о приближении шведской эскадры, поспешил ей навстречу. В его флотилии было 61 галера и 29 лодок (всего 52 орудия).

Следует заметить, что отрядом галер флотилии командовал полный тезка командующего – тоже М.М. Голицын. Петр I лично определил его на морскую службу и послал учиться сначала в Навигацкую школу, а затем для прохождения стажировки на корабли голландского флота. С 1717 г. этот М.М. Голицын участвовал а Северной войне, а затем успешно продвигался по службе. В 1748 г. он был назначен главнокомандующим флотом, а в 1756 г. произведен в генерал-адмиралы.

Утром 27 июля русская флотилия двинулась к острову Гренгам (в южной группе Аландских островов), чтобы занять выгодную исходную позицию и при благоприятном ветре атаковать эскадру Шеблата. Однако шведский адмирал решил сам напасть на русские суда. Наши галеры повернули назад и стали отходить в узкий пролив между островами Гренгам и Флисе. Шведы стали преследовать и, когда их корабли втянулись в тесный пролив, изобилующий мелями и подводными скалами, русские галеры внезапно бросились в атаку. Сначала в бой вступила артиллерия. Но шведские канониры на этот раз действовали умело и вывели из строя 42 русские галеры.

Тем не менее, проявив исключительный героизм и упорство, русские бросились на абордаж. Ожесточенный бой длился около четырех часов и завершился нашей полной победой. Четыре шведских фрегата сдались на милость победителя. Остальным шведским судам удалось уйти. Шведы потеряли 103 человека убитыми и 407 человек попали в плен. Потери русских составили 82 человека убитых и 203 раненых.

Захваченные шведские фрегаты ввели в Неву. Весь Петербург в течение трех дней праздновал эту победу. Петр I наградил всех участников боя специально выбитой медалью: офицеров – золотой, матросов – серебряной с надписью "Прилежание и храбрость превосходят силу", а Голицына – дорогой шпагой с надписью "за добрую команду".

Эта выдающаяся победа русского гребного флота над парусным флотом Швеции явилась убедительным свидетельством превосходства русского военно-морского искусства. Она ослабила флот шведов, произвела сильное впечатление на европейские государства, особенно на Англию, и ускорила начало переговоров о заключении мира. Петр I особенно гордился тем, что под Гренгамом русский флот доказал свою способность брать в плен шведские суда, даже тогда, когда их поддерживала могущественная английская эскадра адмирала Норриса. А ведь Норрис в 1720 г. пришел в Балтийское море с 18 линейными кораблями, тремя фрегатами и другими судами. "Правда" – писал Государь Меншикову, - "не малая виктория может причесться, а наипаче, что при очах английских, которые равно шведов обороняли, как их земли, так и флот". Это сражение, а также последующие события 1720–21 гг. показали полное крушение антироссийской политики Англии на Балтике, проводившейся в течение последних лет Северной войны.