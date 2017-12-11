Сколько стоила Прибалтика? В 1721 году закончилась длившаяся два десятилетия Северная война. Результатом явилось то, что стремления московских царей утвердиться на балтийских берегах стали свершившимся фактом. 30 августа 1721 года в городке Ништадте шведы заключили мирный договор с русскими: последние победы русского оружия не оставили им никаких шансов. Швеция навечно расставалась с Лифляндией, Эстляндией, Ингрией и частью Карелии с Выборгом. Россия же должна была вернуть шведам Финляндию, а за новые территории еще и заплатить 2 миллиона ефимков (серебряных монет), или 56 тонн серебра. Деньги по тем (да и по сегодняшним) временам были огромные, и они по-своему помогли Швеции поправить пошатнувшееся в ходе войны...

В 1721 году закончилась длившаяся два десятилетия Северная война. Результатом явилось то, что стремления московских царей утвердиться на балтийских берегах стали свершившимся фактом. 30 августа 1721 года в городке Ништадте шведы заключили мирный договор с русскими: последние победы русского оружия не оставили им никаких шансов.

Швеция навечно расставалась с Лифляндией, Эстляндией, Ингрией и частью Карелии с Выборгом. Россия же должна была вернуть шведам Финляндию, а за новые территории еще и заплатить 2 миллиона ефимков (серебряных монет), или 56 тонн серебра. Деньги по тем (да и по сегодняшним) временам были огромные, и они по-своему помогли Швеции поправить пошатнувшееся в ходе войны экономическое положение. Но геополитические потери восполнить было нельзя.

В результате побед армии Петра Великого часть прибалтийских земель, принадлежавших Швеции, в ходе честной сделки, по договору купли-продажи отошли России, которая стала их законным обладателем. Через два месяца Россия была провозглашена империей, а царь Петр стал первым в отечественной истории императором. В это время Прибалтика была слаборазвитым придатком Швеции, административное устройство этих земель находилось в зачаточном состоянии. Но после вхождения в состав России прибалтийские территории получили импульс к развитию. В XIX веке здесь стали создаваться фабрики и заводы, появились современные порты и верфи, да и сельское хозяйство медленно, но уверенно менялось к лучшему.

Россия в значительной степени сохранила права и привилегии местного населения, особенно свободу протестантского вероисповедания, таким образом гарантируя этим землям экономическую, административную, социальную и культурную автономию. Права и привилегии датировались со времён Тевтонского ордена, а в Эстляндии — Датского права.

ыло подтверждено местное законодательство и управление, в результате чего многие шведские законы и указы продолжали действовать и под властью России. Например, в 1777 году в Ревеле был опубликован неполный список по-прежнему действующих 122 шведских указов, а шведское церковное предписание было заменено лишь в 1832 году.

Ко всему прочему, присоединение Россией Эстляндии и Лифляндии означало появление в России нового класса знати — прибалтийских (остзейских) немцев, которые в течение всего столетия занимали важные государственные должности в Российской империи. После петровского завоевания землям гарантировался немецкий язык в качестве официального, Екатерина II сделала русский вторым государственным. Прибалтийские провинции сохраняли особый статус до начала осуществления политики русификации в 1840-е годы.