Ништадтский мир Мирный договор между Россией и Швецией, завершивший Северную войну 1700–1721 гг. подписанный в г. Ништадт (совр. Усикаупунки, Финляндия) 30 августа (10 сентября) 1721 г. Россия вернула захваченные Швецией в начале XVII в. земли и закрепилась на Балтийском море.

НИШТАДСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР

Французский посредник сначала попытался было предлагать годичное перемирие. Петр сразу отверг его предложение и сказал, что ни за что не отступит от прежних требований, заявленных при переговорах на Аландских островах, а потому, если Швеция искренно хочет мира, то может, вместо кратковременного перемирия, постановить с Россиею полный вечный мир. Петр понял, что перемирие может быть полезно для Швеции и вредно для России: шведы будут иметь время поправиться, сойтись с союзниками и приготовиться к новой войне против России. Упорство Петра повело к тому, что французский посредник отказался от мысли о перемирии; положено было прямо начать переговоры о мире, но военных действий во время этих переговоров не прекращать. Петр, чтобы понудить шведов к податливости, отправил генерала Ласси опустошать шведские берега Ботнического залива. У русских было до 5000 регулярного войска и 360 казаков. Они взяли и сожгли шесть шведских галер, 27 купеческих судов, где нашли значительный запас оружия, овладели оружейным магазином, разорили несколько кузниц и мельниц, разграбили и сожгли четыре города, несколько сот селений и дворов.

Между тем, ввиду возобновленных переговоров со Швециею, голштинский герцог, через своего посланника Штамкена, хлопотал о том, чтоб Россия, при мирном договоре, стояла за его наследственные права на шведский престол. Петр благосклонно отнесся к домогательству голштинского герцога, пригласил его в Петербург и принял очень радушно. Два обстоятельства: разорение, причиненное русскими на шведских берегах, и покровительство, оказываемое голштинскому герцогу как претенденту на шведский престол, сделали шведов уступчивее. 30 августа 1721 года заключен был царскими послами окончательный Ништадтский мирный договор, прекративший долголетнюю Северную войну. Швеция уступила России в вечное владение Лифляндию, Эстляндию, острова Эзель, Даго и Мен, Ингерманландию, часть Корелии и Выборг в Финляндии, а остальная Финляндия, завоеванная Россией, возвращена была Швеции. Со своей стороны, Россия выплачивала два миллиона ефимков по срокам, обязывалась не вмешиваться в домашние дела шведского королевства и не помогать никому в достижении наследственных прав, вопреки воле чинов государства; все военнопленные освобождались без выкупа, кроме добровольно принявших в России православную веру. Трактат подписан был с русской стороны Брюсом и Остерманом, а с шведской — графом Лилиенстедтом и бароном Стрельфельдом. Молодой герцог голштинский должен был отказаться от надежды получить шведскую корону при пособии России. Находясь в то время в Петербурге, он должен был удовольствоваться доводами, сообщенными ему от имени царя Шафировым, о невозможности Петру вести далее его дело. Герцог должен был участвовать во всеобщем торжестве России, показывая удовольствие об окончании пролития крови как русской, так и шведской.

Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. – М., 1993; 2006. Второй отдел: Господство дома Романовых до вступления на престол Екатерины II. Глава 15. Петр Великий . V. Политические события от Прутского до Ништадтского мира http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/kost/50.php

ПИСЬМО Я.БРЮСА И А.ОСТЕРМАНА ПЕТРУ I

«Всемилостивейший государь! При сем к вашему царскому величеству всеподданнейше посылаем подлинный трактат мирный, который сего часу с шведскими министрами заключили, подписали и разменялись. Мы оный перевесть не успели, понеже на то время потребно было, и мы опасались, дабы между тем ведомость о заключении мира не пронеслась. Токмо вашему царскому величеству всеподданнейше доносим, что оный в главных делах во всем против указов вашего величества написан, и для лучшего известия при сем прилагаем изо всех артикулов краткий экстракт. Мы, ваше царское величество, тем по рабской нашей должности всеподданнейше поздравляем и молим бога, дабы оный вашу дражайшую особу в непременном святом своем сохранении имел и ваше царское величество чрез единые ваши труды и высокомудрое управление сим полученным вечно славным миром пользоваться, и все прочие свои намерения к собственно желаемому счастливому окончанию привесть могли, еже от всего своего сердца желаем, вашего царского величества всенижайшие рабы – Яков Брюс, Андрей Остерман. Августа 30 дня, в четвертом часу пополуночи».

Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М., 1962. Кн. 17. Гл. 3. http://magister.msk.ru/library/history/solov/solv17p3.htm

КОНЕЦ СЕВЕРНОЙ ВОЙНЫ

С военной точки зрения 1720 год был для России успешным. Десанты на западном побережье Ботнического залива разгромили шведские гарнизоны, напали на Умео и ряд иных пунктов. А 27 июля 1720 г . российский флот одержал блестящую победу над шведами при Гренгаме, захватив 4 фрегата, 104 пушки, 407 пленных. Английский флот, будучи в Балтийском море, не рискнул предотвратить поражение шведов. Российский флот на Балтике сохранял свою грозную силу. С этого момента шведы, в конце концов, решились на мирные переговоры. На них решено было собраться в г. Ништадт (Финляндия). Конгресс открылся в конце апреля 1721 г ., но война не прекратилась. В 1721 г. новый 5-тысячный десант под командованием П. Ласси вторгся в шведские земли, пройдя по ним около 300 км . Английский флот вновь попытался сразиться с русскими. После четырехмесячных переговоров мир со Швецией был заключен 30 августа 1721 г . Швеция уступила России в «совершенное непрекословное и вечное владение и собственность Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию и часть Карелии с Выборгом и его округом, с городами Ригою, Динамюндом, Перновом, Ревелем, Дерптом, Нарвою, Кексгольмом и с островами Эзелем, Даго и Меном и всеми другими землями от курляндской границы до Выборга». Россия в итоге долгой и мучительной войны заняла важнейшее место в Европе, а положение морской державы способствовало развитию ее экономики.

Боханов А.Н., Горинов М.М. История России с начала XVIII до конца XIX века. Гл. 5.

ПРАЗДНОВАНИЕ НИШТАДТСКОГО МИРА В ПЕТЕРБУРГЕ 22 ОКТЯБРЯ 1721

Петр вышел из собора и направился в сенат, где был приготовлен обеденный стол на тысячу человек. Народ, заливавший площадь, бросился к государю, хватал его за руки, за полы кафтана, целовал их. Восторг был общий и не поддающийся описанию.

Здание сената было драпировано внутри, по стенам, сукном. Здесь императора поздравляли дамы, разодетые в самые богатые наряды. Князь Меншиков прочитал высочайший указ о производствах по армии, а адмирал граф Апраксин – по флоту, после них обер-секретарь сената объявил о наградах и повышениях уполномоченным на мирном конгрессе и другим лицам. В сенатских залах было накрыто сорок восемь столов, за которыми не осталось ни одного свободного места. […] Первый тост – в честь заключенного мира — провозглашен государем при звуках литавр и труб. […] По окончании обеда столы были вынесены и начались танцы, продолжавшиеся до темноты. […] В девять часов присутствовавшие были приглашены к нарочно выставленным окнам смотреть фейерверк. Он удался прекрасно и заслуживает описания, так как был составлен по указаниям и при участии государя.

Сперва взорам зрителей представилось большое здание, изображавшее храм Януса. Оно было открыто, и внутри его виднелся, в голубом огне, старый Янус, державший в правой руке лавровый венок, а в левой масличную ветвь. Немного спустя с обеих сторон показались два вооруженных и коронованных рыцаря; на щите одного из них был изображен двуглавый орел, а на щите другого – три короны. Когда они приблизились к открытым дверям храма и прикоснулись к ним, двери начали постепенно затворяться, после чего рыцари сошлись и подали друг другу руки. Пока горело изображение храма и самого Януса, стоявшего на высоком пьедестале и окруженного разными арматурами, народу был отдан жареный бык, лежавший вблизи храма, на возвышении о шести ступенях со свободным со всех сторон проходом. Государь сам отрезал от быка первый кусок и попробовал, после чего солдаты вмиг разорвали его на сотни частей. Тот, кому достались золоченые рога, получил денежную награду. В то же время были открыты устроенные с обеих сторон фонтаны с красным и белым вином, охраняемые, для порядка, стражею. Едва двери храма совсем затворились, в знак заключенного мира, как раздались сперва звуки множества труб, литавр и барабанов, потом была пущена ракета, — и разом загрохотали сотни пушечных выстрелов, смешиваясь с ружейным огнем и звоном колоколов. «Огонь с крепости, адмиралтейства и стоявших на Неве судов, был так велик, – говорит очевидец, – что все казалось объятым пламенем, и можно было подумать, что земля и небо готовы разрушиться». После того направо от храма горел большой и высоко поставленный щит, на котором было изображено Правосудие, попирающее ногами двух фурий; последние представляли недоброжелателей и ненавистников России, а над всею эмблемою красовалась русская надпись: «всегда победит». Затем зажгли с левой стороны другой щит, на котором изображался плывущий по морю и входящий в пристань корабль с латинской надписью: «finis coronat opus» (конец венчает дело). Кроме того, с обеих сторон красовались две пирамиды из такого прекрасного белого огня, что казались сделанными из брильянтов. На каждой из них сверху сияла звезда из такого же огня. Потом зажгли еще две пирамиды со швермерами и в то же время пустили множество воздушных шаров, огромных ракет, бураков, открыли огненные фонтаны, колеса и проч., огонь которых не прерывался в продолжение двух часов. Наконец на воде было пущено несколько фигур из голубого и белого огня, вместе со множеством водяных шаров, дукеров, водяных швермеров и других огней. Фейерверк окончился около двенадцати часов ночи.