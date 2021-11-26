КОШЕЛЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

Ранние годы и начало военной карьеры

Сведения о ранних годах жизни Ивана Кошелева отрывочны. Родился он в 1683 г. Вероятно, происходил из простых дворян. Сложность определения происхождения объясняется отсутствием записей об отчестве К. Архив Рязани хранит запись об участии Ивана Михайловича Кошелева в сделке в марте 1728 г. В инструкции для Испанской экспедиции от 4 мая 1725 г. речь идет о шкипере Иване Михайловиче. На этом основании у К. появилось отчество Михайлович.

С 1702 г. К. обучался в Школе математических и навигацких наук в Москве (до 1707 г.). По окончании обучения направлен в Амстердам и Англию для дальнейшего изучения мореходного дела. С 1713 г. – подпоручик. Назначен в Галерную эскадру.

Официальные поручения

Дальнейшие сведения о К. относятся к 1714 г. Согласно источникам, 17 августа К. отбыл с дипломатическим поручением в Стокгольм для передачи письма шведскому вице-адмиралу Лилье. Однако на самом деле К. должен был промерить расстояние от стоянки русских кораблей на Аландских о-вах до Стокгольма, обнаружить фарватеры в шхерах, с чем К. успешно справился.

С 1715 г. – навигатор. В апреле 1716 г. уже поручиком состоял в Ревельской эскадре. Был командирован командующим эскадрой П.И. Сиверсом к царю Петру Великому в Гданьск с донесением на «Святом Петре».

В 1717 г. К. оказался под следствием, по итогам которого был лишен жалования сроком на три месяца. С 1718 г. – на «Ингерманланде» (флагман Балтийского флота). С января 1719 г. – капитан-поручик. С 1720 г. – капитан «Армонта» Ревельской эскадры П.И. Сиверса. Плавали между о-вами Котлином и Готландом, прикрывая галеры М.М. Голицына.

В 1721 г. в связи с переименованием на флоте чинов стал капитан-лейтенантом. Продолжил службу в Ревельской эскадре на «Варахаиле», ходил у Аландсгафа, защищая вход в Ботнический залив со стороны Швеции.

Получил от царя задание отправиться в Пиллау для транспортировки в Россию «Амстердам-Галея» и «Декронделивде». Вел «Декронделивде».

С марте 1722 г. уже капитан 3-го ранга К. был переведен в Котлинскую эскадру. 5 августа последовало его назначение асессором для ведения предварительного расследования и военного трибунала над обер-цейхмейстером Х.Г. Отто.

Экспедиция в Испанию

В 1723 г. К. предложили возглавить секретную экспедицию и стать командиром «Девоншира». После подготовки в мае 1725 г. отряд из трех кораблей вышел в путь. Прошли западнее Британских о-вов, оказались в открытом океане. 16 августа К. прибыл в Кадис. Обратно отряд отправился 30 сентября, прибыв в Кронштадт 15 мая 1726 г. К. получил повышение до капитана 1-го ранга как первый, кто отвел российские корабли в Испанию.

Дальнейшая карьера

С 1727 г. – глава Московской адмиралтейской конторы (до 1729 г.). С 1729 г. – капитан-командор. Стал одним из 361 человека, подписавшего «проект 361» об ограничении самодержавия.

С 1730 г. находился в присутствии Адмиралтейств-коллегии. С февраля 1731 г. – начальник Санкт-Петербургской корабельной команды; занимался сооружением ряда зданий в столице.

С января 1732 г. – главный командир Ревельского порта, флагман Ревельской эскадры. Но стараниями А.И. Остермана назначение было приостановлено, а он оставлен в присутствии. В это время активно обсуждался вопрос о Второй Камчатской экспедиции В. Беринга.

Умер К. 22 апреля 1732 г. в Санкт-Петербурге.