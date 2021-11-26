КОПЕНГАГЕНСКИЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР 1709 ГОДА
КОПЕНГАГЕНСКИЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР 1709 ГОДА - между Данией и Россией, возобновил русско-датский союз против Швеции, заключённый в 1699 году.
Подписан в Копенгагене 11(22) октября с росийской стороны послом князем В.Л. Долгоруковым, со стороны Дании - министром О. Краббе в ходе Северной войны 1700-1721 годов.
Явился следствием изменений внешнеполитического положения России после её победы в Полтавской битве 1709 года: до этого Дания отказывалась выполнять условия договора 1699 года, несмотря на обещания крупных субсидий и российской военной помощи.
Договор содержал декларативное вступление и 10 статей.
Обязывал Данию вести наступательную войну против Швеции без субсидий со стороны рос. правительства, участвовать в возвращении Августа II на польский престол.
Предусматривал другие согласованные действия в вопросах внешней политики, привлечение Пруссии к русско-датскому союзу, а также возобновление торговли и свободы мореплавания для обеих сторон.