КОПЕНГАГЕНСКИЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР 1709 ГОДА

КОПЕНГАГЕНСКИЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР 1709 ГОДА - между Данией и Россией, возобновил русско-датский союз против Швеции, заключённый в 1699 году.

Под­писан в Ко­пен­га­ге­не 11(22) октября с росийской сто­ро­ны по­слом кня­зем В.Л. Дол­го­ру­ко­вым, со сто­ро­ны Да­нии - министром О. Краб­бе в хо­де Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов.

Явил­ся след­ст­ви­ем из­ме­не­ний внеш­не­по­ли­тического по­ло­же­ния Рос­сии по­сле её по­бе­ды в Пол­тав­ской бит­ве 1709 года: до это­го Да­ния от­ка­зы­ва­лась вы­пол­нять ус­ло­вия до­го­во­ра 1699 года, не­смот­ря на обе­ща­ния круп­ных суб­си­дий и российской во­енной по­мо­щи.

До­го­вор со­дер­жал дек­ла­ра­тив­ное всту­п­ле­ние и 10 ста­тей.

Обя­зы­вал Да­нию вес­ти на­сту­пательную вой­ну про­тив Шве­ции без суб­си­дий со сто­ро­ны рос. пра­ви­тель­ст­ва, уча­ст­во­вать в воз­вра­ще­нии Ав­гу­ста II на польский пре­стол.

Пре­ду­смат­ри­вал другие со­гла­со­ван­ные дей­ст­вия в во­про­сах внеш­ней по­ли­ти­ки, при­вле­че­ние Прус­сии к русско-датскому сою­зу, а так­же во­зоб­нов­ле­ние тор­гов­ли и сво­бо­ды мо­ре­пла­ва­ния для обе­их сто­рон.

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