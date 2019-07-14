Как русские войска штурмовали Ригу После блестящей виктории русских войск под Полтавой летом 1709 года ситуация на фронтах Северной войны в корне изменилась. Теперь Пётр Великий начал диктовать условия ведения боевых действий, а шведская армия перешла к обороне. Фельдмаршал Борис Петрович Шереметев получил от царя указание взять Ригу. На Ригу… В начале XVIII века Рига была одной из мощнейших крепостей Европы с замком и цитаделью. Крепость окружали высокие и крепкие стены, на которых размещались пять бастионов, два равелина и два шанца. Всё это опоясывал глубокий ров с водой. Усиливало крепость и наличие перед ней форштадта, укреплённого земляным валом и палисадом. На другом берегу Западной Двины...

После блестящей виктории русских войск под Полтавой летом 1709 года ситуация на фронтах Северной войны в корне изменилась. Теперь Пётр Великий начал диктовать условия ведения боевых действий, а шведская армия перешла к обороне. Фельдмаршал Борис Петрович Шереметев получил от царя указание взять Ригу.

На Ригу…

В начале XVIII века Рига была одной из мощнейших крепостей Европы с замком и цитаделью. Крепость окружали высокие и крепкие стены, на которых размещались пять бастионов, два равелина и два шанца. Всё это опоясывал глубокий ров с водой. Усиливало крепость и наличие перед ней форштадта, укреплённого земляным валом и палисадом. На другом берегу Западной Двины располагался форт Коброншанц, задачей которого было прикрытие наплавного моста через реку. Шведы разместили в крепости значительный гарнизон – более 13 тысяч человек – и огромный арсенал в 563 пушки, 66 мортир и 12 гаубиц. Возглавлял оборону генерал Нильс Стромберг.

Естественно, что взять такую крепость наскоком было невозможно. Русское командование приложило значительные силы, чтобы подготовиться к решению этой задачи. Наступила осень. Дожди и распутица превратили дороги в непролазные болота. Проблемой стало и продвижение армии по территориям, разорённым войной, что сильно ухудшало снабжение войск продовольствием и фуражом.

Тем не менее к октябрю 1709 года русская армия подошла к Динабургу (он же Двинск, ныне Даугавпилс), а подготовленные в верховьях Западной Двины речные суда перебросили часть войск и продовольствие. К 6 ноября 1709 года переброска войск завершилась, Рига была блокирована и началась её осада.

Осада

Шведы оставили Коброншанц, который сразу заняли русские войска и установили там артиллерийские батареи. Под прицелом оказались и фарватер реки, и сама Рига. Для предотвращения прорыва шведов со стороны моря были установлены батареи и на берегах Западной Двины. К русским войскам в ноябре 1709 года всего на сутки прибыл сам Пётр I, который оценил обстановку и принял решение устроить блокаду Риги. 25 ноября начались бомбардировки крепости. Для блокады выделили необходимые войска, а остальные отправились на зимние квартиры.

В декабре 1709 года к Риге была стянута тяжёлая артиллерия, что сразу ухудшило положение осаждённых шведов. 23 декабря загорелась и взорвалась рижская цитадель, где располагался пороховой погреб. Взрыв и пожар был такой силы, что погибло около тысячи человек.

Весной 1710 года блокада усилилась. Основные войска вернулись с зимних квартир, и началось развертывание дополнительных батарей на Западной Двине. Появились новые укрепления, а большая река была перекрыта брёвнами, связанными цепями. Эти меры оказались ненапрасными. 9 мая 9 шведских кораблей попытались прорваться к Риге, но были остановлены артиллерийским огнём.

Русское командование получило информацию, что противник планирует провести мощную операцию по деблокированию Риги. Шведы стали собирать весь имеющийся военный и транспортный флот и даже планировали привлечение иностранных судов для десанта. Русский военный совет принял решение встретить десант в Пернове (ныне Пярну в Эстонии) и одновременно активизировал подготовку штурма крепости.

Опять в ситуацию вмешался господин случай. В мае 1710 года началась эпидемия чумы. Она не пощадила ни осаждавших, ни осаждённых. В результате русская армия потеряла 10 тысяч человек, но ещё большие потери понесли жители и гарнизон Риги. По некоторым данным, чума унесла жизни 60 тысяч человек.

Эпидемия несколько отодвинула сроки основного штурма, но была проведена частная операция, и русские войска ворвались в предместье Риги, где установили рядом с городом батареи мортир. Положение шведского гарнизона ухудшилось в разы.

Последние дни крепости

Последней надеждой гарнизона Риги стало прибытие шведской эскадры из 24 кораблей. Но работы, проведённые заранее, не позволили им прорваться по реке. Все атаки были отбиты, и шведы были вынуждены отступить.

На русское предложение капитулировать шведы ответили отказом, всё ещё надеясь на помощь извне. Началась усиленная бомбардировка крепости. За 10 дней по Риге было выпущено 3388 снарядов, что привело к значительным разрушениям. Осаждённые запросили перемирия. Им было предложено на раздумья два дня. На Стромберга начали оказывать давление представители рижского дворянства, городская верхушка и духовенство, которые для себя давно поняли, что падение Риги неизбежно. Они пошли на соглашение с Шереметевым при условии, что им сохранят их права и вольности.

15 июля 1710 года Рига капитулировала. Русской армии досталась вся шведская артиллерия. В плен попали 5 тысяч солдат. Русская армия праздновала действительно большой успех. Сам Пётр писал Шереметеву, что захват Риги по своему значению равен Полтаве.

Бои в Прибалтике продолжились и завершились полной победой русского оружия. После взятия Риги Россия укрепила свои стратегические позиции на Балтийском море, а Швеция лишилась возможностей для высадки войск и опорных баз для ведения наступательной войны.