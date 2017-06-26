Большая ошибка Петра Первого В нашей рубрике «Можем повторить?» мы рассказываем об ошибках нашей истории и о том, как они исправлялись, подумаем о том, как не наступить на старые грабли. Первый русский император, которому в 2017 году исполнилось 345 лет, знаменит прежде всего своими громкими победами и реформами. Но были у него и обидные поражения. Всего через два года после Полтавской битвы царь отправился в Прутский поход против Турции, допустил при этом немало просчётов и вынужден был согласиться на потерю Россией выхода к Азовскому морю и построенного на нём флота. Но Пётр скоро извлёк из поражения важные уроки, которые с тех пор усвоила русская...

В нашей рубрике «Можем повторить?» мы рассказываем об ошибках нашей истории и о том, как они исправлялись, подумаем о том, как не наступить на старые грабли.

Первый русский император, которому в 2017 году исполнилось 345 лет, знаменит прежде всего своими громкими победами и реформами. Но были у него и обидные поражения. Всего через два года после Полтавской битвы царь отправился в Прутский поход против Турции, допустил при этом немало просчётов и вынужден был согласиться на потерю Россией выхода к Азовскому морю и построенного на нём флота. Но Пётр скоро извлёк из поражения важные уроки, которые с тех пор усвоила русская армия, когда ей приходится вести военные действия вдали от родины.

Саранча и окружение

Прутский поход начался летом 1711-го и не задался с самого начала. Длинный переход от реки Днестр до реки Прут пришлось совершать по выжженной степи в условиях недостатка продовольствия для людей и отсутствия корма для лошадей, который сжирала вездесущая саранча.

Трудности похода наложились на силу соперника: вместо 60 тысяч турок, которых ожидал увидеть в противниках царь, султан выставил в 2,5 раза больше – 150 тысяч. Пётр взял с собой в поход супругу Екатерину, но войска при нём было примерно 40 тысяч человек.

В июле 1711 года у злосчастной реки Прут царь и его армия попали в окружение, недооценив силу и коварство противника. Подвели его и союзники, на помощь которых он так надеялся в этом походе – молдавский господарь (правитель) Кантемир и валашский (румынский) господарь Брынковяну. С тех пор это последний такой случай в истории, когда глава государства во время войны оказывался отрезан от основных сил своей армии и от своей территории. К тому же армия оказалась практически без провизии, а лошади – без корма. Пришлось соглашаться на унизительные переговоры. Сам царь в отчаянии бегал по лагерю русских войск, бил себя в грудь и не мог выговорить ни слова, а сцена эта сопровождалась коллективным плачем офицерских жён, которых тоже взяли в поход.

Ловкий Шафиров

Турецкий султан и шведский король постарались выжать из досадной для Петра ситуации максимум возможного, но переговоры начались раньше, чем они сумели согласовать свои претензии. На переговоры о мире царь отправил хитрого прожжённого дипломата вице-канцлера Петра Шафирова. Всего за двое суток тот смог выговорить вполне сносные условия перемирия, особенно по сравнению с полученной от самодержца инструкцией. В крайнем случае Пётр готов был расстаться не только со всеми плодами своих побед над султаном и Карлом XII, но и отдать шведам Псков.

Россия в итоге вынуждена была расстаться с азовским побережьем и только что построенным флотом, взять реванш у турок удалось только в конце XVIII века при Екатерине II.

Обойдёмся без иностранцев

Царь был удручён тяжёлой и неожиданной неудачей Прутского похода. Уроки из поражения стали извлекать уже по горячим следам. Из армии уволили самых высокооплачиваемых иностранных офицеров и генералов, а все последующие военные кампании Пётр вёл уже с оглядкой на эту печальную историю.

Главный урок событий на реке Прут состоит в особой ответственности боевых действий вдали от родины: без надёжного снабжения армии всем необходимым их начинать не следует, крайне недоверчиво нужно относиться и к намерениям потенциальных союзников, надеясь в конечном счёте только на себя. Уроки эти, извлечённые царём Петром более 300 лет назад, актуальны и в наше время: боевые действия в Сирии дают по этому поводу немало почвы для размышлений...