АМСТЕРДАМСКИЙ ДОГОВОР

Договор между Россией, Францией и Пруссией, подписанный 04.08.1717 в условиях Северной войны 1700–1721 на фоне разногласий среди участников Северного союза.

В 1716 возникли разногласия между Россией и Данией из-за присутствия русских войск в Мекленбурге и Финляндии, в силу чего Дания вышла из Северного союза. Это открывало возможность для Швеции при французской помощи выйти из войны с минимальными потерями. В свою очередь, России был необходим договор с Францией для пресечения французских субсидий Швеции и ускорения окончания Северной войны. Франция нуждалась в новом союзнике в противостоянии со Священной Римской империей и для обеспечения гарантий Вестфальской системы. Пруссия хотела поручить гарантии сохранения под своей властью Штеттина и Передней Померании. Переговоры с Францией осложнялись претензиями на корону герцога Орлеанского — регента при Людовике XV , его амбиции гарантировались соглашениями с Англией, Нидерландами и Священной Римской империей 1716–1718. Стремление сохранить эти союзнические отношения делало французскую позицию на переговорах двусмысленной, что отразилось в тексте Амстердамского договора. По его условиям Россия гарантировала соблюдение Утрехтского (1713) и Баденского (1714) договоров , закрепивших итоги войны за испанское наследство. Франция гарантировала будущий мир между Россией и Швецией, но не признавала завоевания России в Вост. Прибалтике. Французы отказались передать России субсидии для Швеции и разорвать с ней договор 1712, ограничившись заявлением о том, что он не будет продлен. Россия и Франция объявляли себя союзниками и заявляли о стремлении к миру в Европе. Со стороны России договор подписали И. Головкин, П. П. Шафиров и Б. И. Куракин .

Автор статьи: Стукал Д.К.

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