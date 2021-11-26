АЛАНДСКИЙ КОНГРЕСС (1718‒1719)

Переговоры между русскими уполномоченными А. И. Остерманом и Я. В. Брюсом, с одной стороны, и шведскими представителями, с другой, в конце Северной войны по поводу условий мирного договора.

Были затруднены враждебными демаршами Англии по отношению к России и неуступчивостью шведов, оттягивающих окончание войны. Ситуация не изменилась и после того, как в конце 1718 был убит Карл ХII и власть перешла к его сестре Ульрике-Элеоноре. Чтобы побудить противника к завершению переговоров, Петр I решил в 1719 перенести военные действия на его территорию. Но, несмотря на выигранное у шведов Эзельское морское сражение, успешную высадку русского десанта на шведской территории и возникшую угрозу для Стокгольма, переговоры не продвигались. Поэтому царь в сентябре 1719 отозвал своих агентов с конгресса. Перелом в настроении шведского правительства наступил после сокрушительного поражения у о. Гренгам в 1720. Это событие ускорило подписание в 1721 Ништадского мира .

Автор статьи: И. В. Волкова.

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