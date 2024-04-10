8 класс | История России конца XVII — первой четверти XIX в.

Русский флот и внешняя политика Петра

Тарле Е.

Главная цель предлагаемой работы - показать, как изменилась внешняя политика России и отношение к ней западно-европейских дипломатов с появлением нового мощного фактора русского военного и государственного могущества - созданного Петром I военно-морского флота; выяснить его роль в истории русских внешнеполитических отношений. Этот вопрос оставался всегда как-то в тени, несмотря на колоссальное значение флота в русских триумфах конца петровского царствования. Сообразно с характером намеченной темы, больше всего внимания посвящено тому периоду, когда флот стал активно помогать возвышению России среди великих европейских держав.