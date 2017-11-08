«Столица России – в чужом государстве». Тайны строительства Петербурга Строительство Санкт-Петербурга является, пожалуй, одним из главных достижений Петра Первого. Несмотря на европейский облик, своим появлением город на Неве обязан чисто русским качествам: крепкой государственной воле, предприимчивости и беспримерной самоотверженности. 20 октября 1714 года император Петр Первый запретил строительство каменных зданий в России везде, кроме Санкт-Петербурга. Таким образом государству удалось собрать необходимые ресурсы для возведения одного из красивейших городов в мире. Тем не менее историков до сих пор не перестает мучить вопрос: насколько оправданным было это строительство? Об особенностях Северной Пальмиры портал «История.РФ» поговорил с профессором Санкт-Петербургского филиала НИУ ВШЭ Евгением Анисимовым. «Строительство с многочисленными ошибками» – По мнению некоторых...

Строительство Санкт-Петербурга является, пожалуй, одним из главных достижений Петра Первого. Несмотря на европейский облик, своим появлением город на Неве обязан чисто русским качествам: крепкой государственной воле, предприимчивости и беспримерной самоотверженности. 20 октября 1714 года император Петр Первый запретил строительство каменных зданий в России везде, кроме Санкт-Петербурга. Таким образом государству удалось собрать необходимые ресурсы для возведения одного из красивейших городов в мире.

Тем не менее историков до сих пор не перестает мучить вопрос: насколько оправданным было это строительство? Об особенностях Северной Пальмиры портал «История.РФ» поговорил с профессором Санкт-Петербургского филиала НИУ ВШЭ Евгением Анисимовым.

«Строительство с многочисленными ошибками»

– По мнению некоторых исследователей, Санкт-Петербург создавался методом проб и ошибок. Как вы считаете, насколько успешным был этот метод на первых этапах строительства города?

– Да, я согласен с мнением экспертов. Санкт-Петербург строился так, как это представлял себе Петр. Что это вообще означало? Сначала город возводился возле крепости, которая была построена на Заячьем острове в 1703 году. Рядом образовался поселок, который первоначально назывался Городской, а потом Петроградской стороной...

Затем возле Адмиралтейства и Зимнего дворца Петра начала расти слобода. В России слобода – это всегда хаос, хаотичное строительство. Петр этого терпеть не мог… В 1711 году он решил основать город на острове: был разработан план из 61 линии с площадями и прочим. И все жители России, помещики и все остальные, обязаны были построить там дома!

– Получается, Санкт-Петербург был пограничным городом, находящимся на острове? Но ведь его могли захватить.

– Только в 1715 году стало ясно, что город на острове – это нонсенс. Он ведь действительно мог подвергнуться нападению! Петр разработал третий вариант застройки города – на Васильевском острове. Вдоль всех берегов Васильевского острова решили построить гигантскую стену.

И опять же, помещики и прочие посадские люди обязаны были строить дома почти насильно! Из России они должны были привозить материал, получать в полиции план дома и в зависимости от количества душ строить здание. Если было больше тысячи душ, например, то нужно было большой дом строить…

– Правильно ли я вас понимаю, что строительство города нельзя было назвать аккуратным?

– Поначалу строительство Петербурга фактически проводилось очень бережно, пока наконец Петру и многим другим стало ясно, что во время ледокола, ледостава разрыв между столицей и всей остальной Россией будет катастрофичен. Поэтому в конечном итоге было принято решение строить на Адмиралтейской, материковой стороне. Недаром Зимний дворец Петра стоит на первом твердом участке земли.

Строительство это сопровождалось многочисленными ошибками! Грунт Невы был крайне зыбким, поэтому строить нужно было при помощи сложной техники. Нужно было вбивать сваи только зимой, когда был лед. И если вы сейчас представили себе сваи из фундамента, то вы глубоко ошиблись! Это были не фундаменты, а острова из свай! Здание Двенадцати коллегий стоит на острове из трех тысяч свай глубиной 6–12 метров! В России до этого ничего подобного не было! Это был колоссальный эксперимент!

Более того. Когда Петр все-таки решил обосноваться на Адмиралтейской стороне, то приказал выпрямлять улицы. Похожие на московские кривые средневековые улицы выпрямляли следующим образом: безносые каторжники и преступники брали в руки гигантскую раму из четырех бревен и тащили ее по улице. Если рама не проходила между двумя домами, то один из них нужно было снести.

«Петр Первый хотел построить новый Амстердам…»

– По вашему мнению, в то время и при тех технологиях можно было по-другому построить такой город?

– В принципе – да. Дело в том, что русские, угро-финны и шведы, жившие в устье Невы, в этом месте никогда не селились, потому что в городе до строительства дамбы за триста лет произошло триста наводнений! Город можно было строить выше на два километра, и никаких потопов бы не было! Но Петр был государственным романтиком. Ему хотелось, чтобы это был новый Амстердам…

Знаете, что совершенно феноменально? Город был объявлен столицей в 1712 году, а мир со шведами был заключен в 1721-м. Поэтому девять лет, что уникально для мировой истории, столица была на территории чужого государства! Это была беспрецедентная вещь! В чистом виде если сказать, то это был каприз Петра!

– В какой момент было принято решение сделать Санкт-Петербург каменным городом?

– Петр с самого начала хотел сделать его таким. На Западе для многих городов делали деревянный скелет, который потом заполнялся глиной и нарубленной соломой. Многие здания первоначально строились именно таким образом. Но на нашем Севере эти стены быстро промерзали, и это было неэффективно.

Кроме того, не хватало камня. На протяжении семидесяти лет в Петербурге существовал закон, согласно которому каждый приезжающий в город должен привести с собой семьдесят килограмм камней. Конечно, если я еду из Москвы, я не возьму с собой семьдесят килограмм камней. Умные люди продавали их перед въездом в город. Камней было чрезвычайно мало… Известняк, лежащий в основе многих домов, достаточно тяжело добывался. Он тоже стоил дорого.

– Но ведь деревянные дома бывают разными. Некоторые из них могут быть очень устойчивыми…

– Петр приказывал дворянству строить именно каменные здания. Причем он предписывал выставлять из боков кирпичи стен, чтобы следующий дом мог зацепиться за этот. В его сознании Петербург был сплошным Амстердамом, состоящим из фасадов домов.

Но жизнь все равно была сильнее его проектов, и в 1718 году он приказал построить за лето пятьсот деревянных домов. В России деревянные дома представляли собой своеобразный конструктор: сделанные срубы лежали кучей – приезжали рабочие и собирали их за один день. Эта техника была использована и здесь!

Петр, способствуя строительству каменных зданий в Петербурге, издал несколько указов, запрещающих строительство каменных зданий в остальной России. Это было сделано для того, чтобы перебросить каменщиков в Петербург для дальнейшего строительства. Каменное строительство с трудом осваивалось в России. Одним словом, по-настоящему каменным Петербург стал только к середине XVIII века…