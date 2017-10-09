«Шведы бежали так, что нагнать не могли!» Как предопределилась Полтавская победа Как известно, переломным моментом в затянувшейся Северной войне была Полтавская битва. В ходе этого генерального сражения русские войска под руководством Петра I, который лично участвовал в атаке, разгромили армию шведов и закрепили за собой репутацию могучей армии. Однако исход этой битвы, как и всей войны, мог быть совсем иным, если бы наши войска не выиграли сражение вблизи деревни Лесной (сегодня это территория Славгородского района Могилёвской области). 9 октября (28 сентября по старому стилю) 1708 года «летучий корпус», или корволант, Петра I стремительно атаковал шведский корпус генерала А. Л. Левенгаупта, который должен был пополнить запасы оружия и продовольствия слабеющей армии Карла...

Как известно, переломным моментом в затянувшейся Северной войне была Полтавская битва. В ходе этого генерального сражения русские войска под руководством Петра I, который лично участвовал в атаке, разгромили армию шведов и закрепили за собой репутацию могучей армии.

Однако исход этой битвы, как и всей войны, мог быть совсем иным, если бы наши войска не выиграли сражение вблизи деревни Лесной (сегодня это территория Славгородского района Могилёвской области).

9 октября (28 сентября по старому стилю) 1708 года «летучий корпус», или корволант, Петра I стремительно атаковал шведский корпус генерала А. Л. Левенгаупта, который должен был пополнить запасы оружия и продовольствия слабеющей армии Карла XII. Силы были равны, однако наши войска сумели обратить противника в бегство.

Позднее Петр I назвал битву при Лесной «матерью Полтавской баталии». О том, почему не стоит забывать об этом сражении, в котором так преуспел Петр Алексеевич и просчитался шведский король, «Истории.РФ» рассказал доктор исторических наук, профессор СПбГУ, специалист по истории России периода правления Петра Великого Павел Кротов.

«Карл XII впал в депрессию» – Павел Александрович, почему Петр I назвал битву при Лесной «матерью Полтавской баталии»? Она действительно предрешила эту победу?

– Во-первых, Петр позволил себе мужской юмор, потому что, как он сам упомянул, между генеральной баталией при Полтаве, которая произошла 27 июня 1709 года (8 июля по новому стилю), и сражением при Лесной – ровно девять месяцев. Такую шутку он мог позволить себе уже после того, как Полтавская победа была одержана. Ну, а что касается не каламбуров, а реальных предпосылок генеральной победы под Полтавой, то в значительной мере они были созданы именно викторией при Лесной. В этой битве поражение получил отборный 13-тысячный корпус шведского генерала пехоты Левенгаупта. Эта победа очень примечательная, потому что равными силами 13-тысячный «летучий корпус» русской армии (так называемый корволант) под командованием Петра I и Александра Меншикова нанес тяжелое поражение шведскому 13-тысячному отряду.

– Историки пишут, что эта битва была очень напряженной, поскольку силы противников были равны, но в итоге шведам пришлось обратиться в бегство. Как шведский король отреагировал на это поражение?

– Сражение было чрезвычайно упорным, его прервало только наступление ночи. А ночью шведы снялись (с позиций – прим. ред. ), оставили горящие костры и отступили. Часть из них (около тысячи человек) бежала обратно в Ригу, откуда они двигались, а другие (порядка шести тысяч человек) окружным маневром, оставив всю артиллерию и обоз, выпрыгнув из повозок и бросив лошадей, бежали и присоединились к главной армии Карла XII. Он отказывался верить в это поражение, неоднократно расспрашивал о нем его участников. Затем король впал в депрессию, расформировал все шведские полки, которые потерпели поражение, а их солдат перевел в другие части для пополнения убыли в войсках. Тем не менее, он не понял, что русская армия теперь другая. Он воспринимал все с таким, я бы сказал, нордическим торможением, давая замедленную оценку происходящему.

«Петр считал, что под Полтавой было легче»

– Сам Петр позднее говорил, что «сия победа может у нас первой назваться», имея в виду, что до этого русским войскам ни разу не удавалось разгромить шведов. Как повлияла эта победа на исход Полтавской битвы и Северной войны в целом?

– Шведов при Лесной разгромили отборные русские части, в первую очередь – гвардейская бригада. Но качество остальной русской армии уже тоже не особенно уступало гвардии. Это был удар, который показал шведам, что может с ними произойти под Полтавой. Петр I справедливо оценивал это сражение как более упорное, чем Полтавская битва! И действительно: потери русской армии под Полтавой и в сражении при Лесной, которое было значительно менее масштабным, были приблизительно одинаковые – в этих баталиях пало около четырех тысяч русских солдат. Это очень удивительно. Не случайно, по мысли царя, победа под Полтавой была легче, потому что тогда для нее было подготовлено еще больше предпосылок. К тому же соотношение в силах было значительно более выгодное для россиян, поскольку при Лесной войска сражались равными силами – 13 тысяч против 13 тысяч. Под Полтавой шведы бросили в атаку 17 тысяч человек, а им, по моим данным, противостояло 80 тысяч, включая казаков. Казаков было от 20 до 23 тысяч человек, а численность регулярной русской армии составляла 57 тысяч военных. Так что соотношение сил под Полтавой было совершенно другое.

– Что, если бы «летучий корпус» не успел атаковать корпус Левенгаупта? Почему это было важным маневром?

– Петр I не пренебрег возможностью разгромить шведский корпус, не соединившийся с главными силами Карла XII. Если бы этот корпус пополнил уже понесшую потери шведскую армию, если бы к шведам была привезена дополнительная артиллерия и припасы, то шансов на более выгодное генеральное сражение против русских войск у шведов было бы больше.

– Можно ли сказать, что ключевую роль здесь сыграло нетерпение Карла XII, который мог бы спокойно дождаться подкрепления еще в июле, но вместо этого двинулся на Смоленск?

– Личные качества Карла XII во многом способствовали тому, что Петр вошел в историю как Великий. Если бы не было такого упорного человека, как Карл, то война закончилась бы гораздо раньше, с меньшими для шведов потерями. Но российский царь проявлял большое упорство, склонность к риску и другие качества своей натуры. У него были мысли о том, что его хранит Бог и что ему суждено, несмотря ни на что, великое предназначение: он может громить неприятелей гораздо меньшими силами. Но в данном случае это привело к тому, что под Лесной наш император не двинулся навстречу шведскому корпусу, пошел в другом направлении, и в результате россияне смогли, выделив особый отряд, нагнать его и нанести поражение. Это был большой успех русской армии, который показал, как великолепно Петр I и его окружение думают именно на оперативном и тактическом уровне.

«Шведы пришпорили коней так, что их было не нагнать» – Этот удар стал для шведов настоящим шоком?

– Шведам, естественно, сообщали, что им «на хвост» сел отборный отряд русской армии. Когда русские настигли их в поле у деревни Лесной, вблизи реки Сож, они приняли это сражение, которое наши войска фактически им навязали. Шоком для них это не было. Шоком, наверно, было то, что русские могут так воевать, потому что бежали шведы действительно в ужасе – их нагнать не смогли! Хотя они в значительной мере выпрыгивали из повозок, в которые запрягали неверховых лошадей. Но они так их пришпорили, что наша конница не смогла за ними угнаться. Часть из них присоединилась к армии Карла XII даже без оружия, лишь бы добраться до главных сил шведов и не погибнуть.

– Многие пишут, что в ходе Северной войны и у русской, и у шведской армий были довольно скудные разведданные. К примеру, шведы были уверены, что «летучий корпус» был авангардом основной русской армии, а русские узнали, что у противника в распоряжении столь внушительные силы, всего за два дня до сражения. Это правда?

– Да, но была не то чтобы плохая разведка, а просто объективные сложности в получении данных. Иногда мы считали, что шведов было меньше, иногда – что больше: не 13, а 16 тысяч. Поступали разные сведения, их оценивало командование. Ну а что до шведов, то это был их просчет: они должны были лучше организовать разведку. Карл XII недооценивал Петра I – вот что главное, а не то, что разведка была плохо налажена. Разведка, может быть, потому и была несовершенна, что Карл XII не понимал, какая катастрофа может произойти с этим корпусом. В результате, как писал Вольтер, Карл XII стал разрушителем своей страны, а Петр Великий создал великую Россию.