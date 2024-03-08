СЕВЕРНАЯ ВОЙНА 1700–1721

Сéверная войнá 1700–1721 — вой­на между коалицией ряда европейских государств (в составе России, Саксонии, Дании, позднее Речи Посполитой, Пруссии и Ганновера) и Швецией за гегемонию в Балтийском регионе.

Первый период (1700–1706). Вой­ска Северного союза (Россия, Саксония, Дания) вступили в С. в. со Швецией несогласованно. Это позволило шведам вначале вывести из С. в. Данию, а гарнизонам в Прибалтике удержать свои города под атаками саксонских вой­ск. В ноябре 1700 русские вой­ска потерпели поражение под Нарвой. В последующем Карл XII сосредоточил усилия на борьбе с вой­сками саксонского курфюрста. Тем временем главные силы русской армии достигли важных успехов, овладев Ингерманландией, а также Нарвой и Дерптом в Прибалтике (1702–1704). Был основан Санкт-Петербург , на Балтике появился военно-морской флот с базой в Кроншлоте. На Белом море нападение шведской эскадры на Архангельск было отражено в 1701. В 1706 Карл XII вторгся в Саксонию и заставил курфюрста Августа выйти из С. в. по условиям Альтранштадского мира.

Второй период (1707–1709). В 1708 шведская армия начала поход на Россию; в октябре Карл XII двинулся на Украину. Малороссийский гетман С. Мазепа перешел на сторону шведов, однако остался без поддержки казацкой старшины. Вспомогательный корпус Левенгаупта был разбит при Лесной и не оказал существенной помощи шведам. Армия Карла более полугода не могла овладеть Полтавой. Царь Петр I одержал победу в Полтавской битве (27 июля 1709), после чего остатки шведской армии капитулировали под Переволочной; Карл XII бежал в Турцию. Саксония и Речь Посполитая во главе с королем Августом, а также Дания и Гольштейн вновь вступили в С. в. на стороне России, возродив Северный союз.

Третий период (1710–1718). В 1710 русские вой­ска завершили борьбу за шведскую Прибалтику, овладев Ригой, Перновым, Ревелем, Эзелем. На юге Финляндии были заняты Кексгольм и Выборг. В конце 1710 успехи России были прерваны нападением Османской империи и Крымского ханства, что отвлекло главные силы на юг; в Прутском походе 1711 царь Петр потерпел тяжелейшее поражение от турок. В 1712 боевые действия против шведов активизировались. В Финляндии в 1713 русские вой­ска заняли Гельсингфорс и разбили шведов при Пялькене, а в феврале 1714 при деревне Лаппола. Летом 1714 русские вой­ска взяли Нейшлот, а галерный флот одержал первую морскую победу при Гангуте. К концу года была занята большая часть финской территории. В Германии шведы поначалу имели успех, но в 1713 союзные вой­ска нанесли им поражения при Фридрихштате и Тенингене и овладели Штеттином. В 1715 в С. в. вступила Пруссия, которой был передан Штеттин; вскоре союзники захватили Штральзунд и о. Рюген, завершив ликвидацию шведских владений на юге Балтики. Карл XII в 1716 перенес вой­ну в Норвегию, стремясь отвоевать эту страну у Дании, но не добился успеха; в августе 1718 при Фредрикстене Карл был убит, что заставило шведов отступить.

Завершающий период (1719–1721). Вначале новое шведское правительство Ульрики Элеоноры путем дипломатических усилий исключило из конфликта всех союзников России, передав им ряд городов. В С. в. вступила Англия, впрочем, демонстративная блокада ее флотом Ревеля в 1719 эффекта не оказала. Русские перешли к тактике высадки на шведский берег десантов, разорявших вражескую территорию. Балтийский флот России одержал победы над шведами при Эзеле (1719) и Гренгаме (1720). Это заставило шведов возобновить мирные переговоры, которые закончились заключением Ништадского мира 30 августа 1721. По условиям мирного договора в состав России вошли Ингерманландия, Выборгский округ и остзейские провинции — Лифляндия и Эстляндия. В результате победы в С. в. Петр I объявил о создании Российской империи, а себя назвал императором Всероссийским (22 октября 1721).

Лит. : История Северной вой­ны 1700—1721 гг. / Отв. ред. И. И. Ростунов. М., 1987. О. А. Курбатов.