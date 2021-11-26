РЕКРУТСКАЯ ПОВИННОСТЬ

Введение рекрутской повинности

Причина введения – потребность обеспечения бесперебойного источника комплектования армии и флота.

Введение рекрутской повинности относится к 1699 г., когда в условиях подготовки войны со шведами за выход в Балтийское море Петр I повелел осуществить первый набор солдат на новых началах. Набору подлежали 32 тыс. человек. Первоначально их называли даточными людьми. Однако уже с 1705 г., когда была введена сама рекрутская система комплектования, их стали называть рекрутами.

Условия рекрутского набора

Особенность рекрутской повинности заключалась в том, что ей подлежали податные сословия (те, кто нес подати). Они обязывались нести общинную повинность, т.е. государство устанавливало количество необходимых рекрутов, а податные сословия сами назначали тех лиц, кто пойдет служить. Это касалось в первую очередь городских и крестьянских общин. Перечень рекрутов от помещичьих крестьян определял сам помещик.

Призывной возраст варьировался: до 1708 г. он составлял 15 – 20 лет, до 1726 г. – 20 – 30 лет, до 1766 г. – отсутствовало возрастное требование, до 1831 г. – с 17 до 35 лет, до 1855 г. – 20 – 25 лет, до 1874 г. – до 30 лет.

Служба была пожизненной вплоть до 1793 г. Затем она составила 25 лет, а с 1834 г. – 20 лет с последующим нахождением в запасе в течение 5 лет. С 1855 г. последовательно устанавливались сроки 12, 10, 7 лет с пребыванием в запасе 3, 5 и 8 лет соответственно.

Размер повинности, время набора и порядок раскладки каждый раз определялись заново. До 1724 г. рекрутский набор осуществлялся из расчета 1 рекрут с 20 дворов, с 1724 г. – от определенного количества душ. Наборы не были регулярными и производились по мере необходимости. С 1831 г. вводились ежегодные наборы, делившиеся на обычные (5 – 7 человек с 1 тыс. душ), усиленные (7 – 10 человек с 1 тыс. душ), чрезвычайные (более 10 человек с 1 тыс. душ). В годы Крымской войны набирали до 50 – 70 человек с 1 тыс. душ. Затем последовал перерыв в наборах. Возобновились они в 1863 г. – 4 – 6 человек с 1 тыс. душ.

Рекрутский набор в армию делал крепостных крестьян свободными. Позднее от рекрутской повинности освобождались купцы, семьи священнослужителей, почетные граждане, жители Бессарабии и отдаленных районов Сибири.

Эволюция рекрутской повинности

При императрице Елизавете Петровне страна разделилась на пять полос, каждая из которых один раз в пять лет направляла по одному рекруту со 100 душ. Но в целом рекрутские наборы проводились по мере потребности в них.

Согласно Манифесту от 1 августа 1834 г. Российская империя делилась на две полосы: южную и северную. Спустя пять лет, Манифестом от 8 июля 1839 г. вводилось деление на западную и восточную полосы. Набирали поочередно: один год с западной полосы, другой – с восточной. Такой порядок действовал вплоть до 1855 г. В условиях Крымской войны Манифестом от 3 октября 1855 г. состоялся общий набор, после чего последующие наборы проводили без деления на полосы.

Замена рекрута

Допускалась замена лица, который направлялся в рекруты, на другое лицо. Это появилось еще при Петре I. Самый распространенный способ – найм добровольцев. С 1872 г. вводилось право неограниченного выкупа от рекрутской повинности для всех желающих. Для этого необходимо было внести определенную денежную сумму.

Отмена рекрутской повинности

В ходе военной реформы, проводимой Александром II, с 1874 г. рекрутская повинность заменялась воинской повинностью. Вместо «рекрута» появился «новобранец».

Положение дворянства

Дворяне не являлись податным сословием и несли личную повинность. С 1736 г. каждая дворянская семья была освобождена от службы одного из братьев, который занимался управления имением, а сама дворянская служба сокращалась до 25 лет. В 1862 г. Манифестом «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству», изданном 18 февраля 1762 г. императором Петром III, дворяне освобождались от обязательной службы.