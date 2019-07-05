Помор, повторивший подвиг Сусанина В июле 1701 года в ходе Северной войны кормщик Иван Седунов (Рябов) совершил подвиг, очень схожий с подвигом Ивана Сусанина. Он посадил на мель корабли шведского флота, двигавшиеся на Архангельск и Новодвинскую крепость. Северная война: трудное начало Великая Северная война началась в 1700 году. Россия и Швеция стали главными противниками в этом военном противостоянии. Боевые действия велись на огромной территории от берегов Белого моря до южных степей Причерноморья. На первом этапе Северная война была связана с борьбой русской армии за выход к Балтийскому морю. Первым сражением стала Нарвская битва, которая, к сожалению, окончилась не в пользу русских войск. Зимней кампании...

В июле 1701 года в ходе Северной войны кормщик Иван Седунов (Рябов) совершил подвиг, очень схожий с подвигом Ивана Сусанина. Он посадил на мель корабли шведского флота, двигавшиеся на Архангельск и Новодвинскую крепость.

Северная война: трудное начало

Великая Северная война началась в 1700 году. Россия и Швеция стали главными противниками в этом военном противостоянии. Боевые действия велись на огромной территории от берегов Белого моря до южных степей Причерноморья.

На первом этапе Северная война была связана с борьбой русской армии за выход к Балтийскому морю. Первым сражением стала Нарвская битва, которая, к сожалению, окончилась не в пользу русских войск. Зимней кампании не последовало, так как шведский король Карл ХII переключился на польского короля Августа II, союзника России, которого он считал более опасным противником. На следующий год война продолжилась с новой силой. На этот раз шведы направились к Архангельску, главному порту России на Севере.

Шведы применили хитрость и подошли к русским берегам под флагами нейтральных стран (английскими и голландскими). Планировалось, что они с ходу разрушат строящуюся Новодвинскую крепость, сожгут адмиралтейскую верфь в Соломбале и строящиеся там корабли, а затем примутся за Архангельск.

Авангард шведского отряда под командованием Карла Ханса Вахтмейстера с отрядом морской пехоты на борту — всего 120 человек, начал продвижение в сторону Архангельска. Вечером на подходе к строящейся Новодвинской крепости шведские корабли, шедшие под флагами нейтральных стран, были замечены на расстоянии одного километра от крепости, и им навстречу вышли два баркаса с досмотровой партией в составе 13 солдат и 4 гребцов. Командовал этим отрядом командир Холмогорского Гайдуцкого полка Григорий Животовский. Когда баркас с Животовским подошёл к головной шняве, с неё был спущен трап и поступило предложение подняться на палубу. Но русский вперёдсмотрящий солдат вовремя предупредил Животовского, что увидел сквозь приоткрытый орудийный порт на корабле много вооружённых людей, залёгших на нижней палубе. Животовский смог отвести баркас, а шведы захватили несколько пленных в надежде, что они откроют им путь к крепости.

Но планам врага было не суждено сбыться. Настоящий подвиг совершил местный кормчий Иван Седунов (Рябов).

Сусанин-мореход

Настоящая фамилия нашего национального героя — Седунов Иван Ермолаевич. До наших дней дошел документ начала XVIII века, сообщающий нам, что Иван, безземельный крестьянин, промышлял охотой (о чём говорит его прозвище Ряб, Рябов) и рыболовством, а также был ещё и опытным мореходом.

Во время одного из выходов в море на рыбный промысел лодку Седунова захватили шведы. Вместе с ним находился напарник Дмитрий Борисов. Правда, есть мнение, что они специально вышли в море в качестве подсадной утки. Шведская эскадра в количестве 7 вымпелов под командованием Карла Хенрика фон Лёве вошла в Белое море с целью уничтожить Архангельский порт - главныый морской порт, через который Россия могла получать необходимые для продолжения войны товары.

Рыбаков заставили показать путь в извилистом фарватере и проход к удобному для высадки десанта и захвата Новодвинской крепости месту. Рыбаки под угрозой смерти согласились. Но Рябов и Борисов смогли посадить два шведских корабля на мель прямо под пушки крепости. За время перестрелки вражеские суда были сначала обездвижены, а в дальнейшем захвачены. Шведы расстреляли героев. Борисов погиб, а Иван Ребров прикинулся мёртвым, смог выброситься за борт и добраться до берега.

В шпионы не записали

«Высокая награда» ожидала Ивана Рябова на берегу. Его взяли под стражу и обвинили в пособничестве шведам. Истина стала известна царю, и он приказал архангельскому воеводе князю Алексею Прозоровскому отпустить Рябова из-под стражи, одарить и отправить в Москву. К сожалению, историки не обладают документами о дальнейшей судьбе героя.

В наши дни память народного героя свято чтут жители Архангельска. Его имя носит контейнеровоз и улица в Архангельске. В 1982 году советское телевидение показало 9-серийный художественный фильм, снятый режиссёром Ильёй Гуриным по роману Юрия Германа «Россия молодая». Художественными средствами создатели фильма показали многие перипетии Северной войны. Целая серия посвящена обороне Архангельска и непосредственно подвигу Ивана Рябова, которого сыграл известный актёр Борис Невзоров.