ПОСТ
ПОСТ - временное обрядовое воздержание от пищи, питья, сексуальных отношений, увеселений и другого; одна из аскетических практик.
Пост распространён практически во всех культурах и религиях. Рассматривается в качестве очищения перед совершением значимых ритуалов, средства покаяния и способа установления более тесного контакта с божеством.
Пост часто сочетается с жертвоприношением как одна из его форм. Обычно составляет часть переходных обрядов (особенно инициаций), обрядов обретения духа покровителя, сопровождает погребальные и поминальные ритуалы (смотреть в статьях Погребение, Поминки); к посту прибегают предсказатели (смотреть в статье Гадание), шаманы (смотреть в статье Шаманизм) и другие. Пост был известен в Древнем Египте: согласно Плутарху, египетские жрецы могли не употреблять мяса и вина, с тем чтобы интерпретировать божественные откровения; по сообщению Ямвлиха, предсказательницы перед пророчествами воздерживались от пищи 3 дня. В античном мире пост предварял мистерии. Древнегреческие философы (например, пифагорейцы и неоплатоники) полагали, что пост способствует откровению богов. В Древнем Китае пост (чжай) предшествовал совершению жертвоприношений, но впоследствии акцент с ограничения пищи сместился на сдерживание эмоций и страстей («ограничение сердца»), особенно в даосизме.
В буддизме пост (упасатха), который, по преданию, соблюдался самим Буддой Шакьямуни, предшествует принятию учения этой религии, а также практикуется уже принявшими его каждое новолуние, полнолуние и четвертьлуние (обычно по одному дню или более при крайнем пределе в 8 сут). Он нацелен на физическое и духовное очищение, прекращение власти тела над душой. В индуизме (главным образом в вишнуизме) и джайнизме пост (эк ́адаши, буквально «одиннадцать») соблюдается в 11-й день после полнолуния и новолуния, который считается особенно благоприятным для аскезы.
В Священном Писании, используемом так называемыми авраамическими религиями (иудаизм, христианство, ислам), в целом подчёркивается, что пост - не самоцель, а только средство, при помощи которого человек может смирить свою душу и раскаяться в грехах, и это раскаяние должно проявиться в его поступках (Иоил. 2:13; Иона 3:8).
В иудаизме пост (цом, таанит) считается ритуалом раскаяния (тешува), мольбы, траура и духовного очищения. Различают 2 вида поста: в течение полных суток - от захода до захода солнца (в Йом киппур и 9-е ава (июль - август; в память о разрушениях 1-го и 2-го Иерусалимского храма)) и в течение светлого времени суток - от восхода до захода солнца (все остальные посты). В Торе установлен пост в Йом киппур, являющийся основным и самым строгим (помимо запрета еды и питья он исключает многие виды работы, умывание, использование косметики, ношение кожаной обуви и супружескую близость). От обязанности поститься освобождены дети, беременные и кормящие женщины и больные. В пророческих книгах добавлены ещё 4 поста в память об особо значимых событиях в истории еврейского народа, в том числе 9-го ава. Согласно книге Эстер (Есфирь), введён пост перед праздником Пурим (смотреть также в статье Есфирь). Помимо этого существуют многочисленные раввинские предписания о локальных постах, соблюдаемых в определённых местностях в память о тех или иных событиях, также семейные посты перед заключением брака, при рождении ребёнка и тому подобные. Ограничения пищи правилами кошера или запрет заквашенных продуктов на Песах в иудаизме не рассматриваются как постные предписания.
В христианстве пост имеет ряд взаимосвязанных значений: очищение (катарсис), покаяние, духовное обновление, аскеза. Таким образом, сочетающий телесный и духовный аспекты пост преследует цель умерщвления в человеке страстей, избавления от грехов для последующего соединения с Богом (обо́жение). Обязательный пост традиционно предшествовал таинствам (особенно крещению и Евхаристии - так называемый евхаристический пост). В христианских конфессиях исторически сложились различные практики поста. В древней Церкви пост был строгим и обязательным. С течением времени на Западе жёсткая регламентация поста ослабела, а на Востоке, скорее, усилилась, хотя имеет особенности в различных национальных традициях. В целом в православии, католицизме, древних восточных церквах во время поста предписывается воздерживаться от чувственных удовольствий, развлечений, соблюдать пищевые ограничения (у католиков в основном отказ от мяса, у православных и представителей древних восточных церквей - кроме мяса, также от яиц и молочных продуктов), посвящать себя молитве, чтению Священного Писания и другой духовной литературы, более усердно посещать богослужения и участвовать в церковных таинствах. Кроме того, могут соблюдаться и более строгие нормы поста (например, в монашеской традиции чередование дней, в которые употребляется только неварёная пища (сухоядение), с днями, когда разрешено есть варёную без масла и варёную с маслом пищу). Допускаются послабления в пост или несоблюдение его для больных людей, беременных и кормящих женщин, детей (например, у католиков - до 14 лет), путешествующих и других.
В православии в течение церковного года имеют место 4 длительных поста: Великий Пост, Рождественский Пост (40 дней перед Рождеством Христовым), Пост апостолов Петра и Павла или Петров Пост (от 8 до 42 дней, в зависимости от даты Пасхи; заканчивается перед днём памяти святых апостолов Петра и Павла - 30 июня (12 июля)), Успенский Пост (14 дней до дня Успения Пресвятой Богородицы 15(28) августа). Предписаны также однодневные посты - каждую среду в воспоминание предательства Иуды и каждую пятницу в воспоминание дня осуждения, страдания и крестной смерти Иисуса Христа. Евхаристические посты (говение) обычно длится 3 дня или устанавливается частной пастырской инициативой. Окончательно система поста в православии была установлена на Константинопольском соборе (1166). Всего за год насчитывается до 200 постных дней.
В Римско-католической церкви, согласно Кодексу канонического права, различаются 2 вида покаянной практики: собственно пост («строгий», «количественный и качественный», пост) - отказ от мясной пищи с ограничением числа приёмов пищи до 1 раза в сутки досыта и 2 раза не досыта (обязателен в Пепельную среду (день начала Великого поста у католиков) и в Великую пятницу) и воздержание от мяса (канон 1251). Порядок поста и воздержания от определённых видов пищи регламентируется, как правило, местной конференцией епископов. Церковным правом определяются обязательные ограничения, что не лишает верующих возможности руководствоваться собственной духовной потребностью в области поста. Существует Кодекс канонического права для восточных католических церквей, иногда более строгий в вопросах покаянных практик. Основной пост в Римско-католической церкви - Великий Пост, Адвент (4 воскресенья до Рождества Христова), пятницы всего года (за некоторыми исключениями) и кануны некоторых великих праздников; евхаристические посты длится минимум 1 час.
В протестантских церквах (кроме англиканской) соблюдение поста, как правило, не обязательно и специально не регламентируется. Например, в лютеранстве существует 2 поста: Адвент и Великий пост.
В древних восточных церквах длительность, число и названия постов варьируют в зависимости от традиций каждой из церквей. Так, в Армянской апостольской церкви помимо Великого, Рождественского и Успенского постов есть также недельные посты перед праздниками Воздвижения Креста Господня, Преображения Господня, в честь Григория Просветителя и других. В Коптской церкви и в сирийских церквах помимо Великого Поста особый акцент делается на предрождественском посте, посвящённом Богородице, которая, по преданию, распространённому в этих церквах, постилась длительное время перед рождением Иисуса Христа.
В исламе пост рассматривается как возможность духовного очищения, испытание воли, как путь к уничтожению греховных склонностей, раскаянию и подчинению воле Аллаха. Существует обязательный пост в месяц рамадан (арабский саум, тюркский ураза), являющийся одним из 5 столпов веры. Установлен в 624 году в память о Ночи предопределения. Предполагает 30-дневное полное воздержание от принятия пищи, питья, интимной близости и других чувственных удовольствий от восхода до захода солнца; возможно совершение дополнительного ежедневного 6-го намаза. Этот пост разрешается не соблюдать только в силу объективных обстоятельств (пребывание на чужбине, болезнь, война и так далее), а также людям, не отвечающим за свои поступки (невменяемые), и тем, кому он может нанести вред (престарелые, беременные и кормящие женщины). К посту не допускаются мусульмане, находящиеся в состоянии ритуальной нечистоты (женщины во время менструаций, не отбывшие наказания преступники и прочие). Временно освобождённые от поста обязаны возместить его впоследствии, а нарушившие пост - покаяться. Также существуют различные индивидуальные посты (по обету, во искупление грехов и тому подобного) и рекомендуемые однодневные посты (каждый понедельник и четверг, в дни полнолуний и так далее).