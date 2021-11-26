ПОСТ

ПОСТ - временное обрядовое воздержание от пищи, питья, сексуальных отношений, увеселений и другого; одна из аскетических практик.

Пост рас­про­стра­нён прак­ти­че­ски во всех куль­ту­рах и ре­ли­ги­ях. Рас­смат­ри­ва­ет­ся в ка­че­ст­ве очи­ще­ния пе­ред со­вер­ше­ни­ем зна­чи­мых ри­туа­лов, сред­ст­ва по­кая­ния и спо­со­ба ус­та­нов­ле­ния бо­лее тес­но­го кон­так­та с бо­же­ст­вом.

Пост час­то со­че­та­ет­ся с жерт­во­при­но­ше­ни­ем как од­на из его форм. Обыч­но со­став­ля­ет часть пе­ре­ход­ных об­ря­дов (осо­бен­но ини­циа­ций), об­ря­дов об­ре­те­ния ду­ха по­кро­ви­те­ля, со­про­во­ж­да­ет по­гре­баль­ные и по­ми­наль­ные ри­туа­лы (смотреть в стать­ях По­гре­бе­ние , По­мин­ки); к посту при­бе­га­ют пред­ска­за­те­ли (смотреть в статье Га­да­ние), ша­ма­ны (смотреть в статье Ша­ма­низм) и другие. Пост был из­вес­тен в Древ­нем Егип­те: со­глас­но Плу­тар­ху, египетские жре­цы мог­ли не упо­треб­лять мя­са и ви­на, с тем что­бы ин­тер­пре­ти­ро­вать бо­жественные от­кро­ве­ния; по со­об­ще­нию Ямв­ли­ха, пред­ска­за­тель­ни­цы пе­ред про­ро­че­ст­ва­ми воз­дер­жи­ва­лись от пи­щи 3 дня. В ан­тич­ном ми­ре пост пред­ва­рял мис­те­рии. Древнегреческие фи­ло­со­фы (например, пи­фа­го­рей­цы и не­оп­ла­то­ни­ки) по­ла­га­ли, что пост спо­соб­ст­ву­ет от­кро­ве­нию бо­гов. В Древ­нем Ки­тае пост (чжай) пред­ше­ст­во­вал со­вер­ше­нию жерт­во­при­но­ше­ний, но впо­след­ст­вии ак­цент с ог­ра­ни­че­ния пи­щи сме­стил­ся на сдер­жи­ва­ние эмо­ций и стра­стей («ог­ра­ни­че­ние серд­ца»), осо­бен­но в дао­сиз­ме.

В буд­диз­ме пост (упа­сат­ха), ко­то­рый, по пре­да­нию, со­блю­дал­ся са­мим Буд­дой Шакь­я­му­ни, пред­ше­ст­ву­ет при­ня­тию уче­ния этой ре­ли­гии, а так­же прак­ти­ку­ет­ся уже при­няв­ши­ми его ка­ж­дое но­во­лу­ние, пол­но­лу­ние и чет­верть­лу­ние (обыч­но по од­но­му дню или бо­лее при край­нем пре­де­ле в 8 сут). Он на­це­лен на фи­зическое и ду­хов­ное очи­ще­ние, пре­кра­ще­ние вла­сти те­ла над ду­шой. В ин­ду­из­ме (главным образом в виш­ну­из­ме) и джай­низ­ме пост (эк ́ада­ши, буквально «один­на­дцать») со­блю­да­ет­ся в 11-й день по­сле пол­но­лу­ния и но­во­лу­ния, ко­то­рый счи­та­ет­ся осо­бен­но бла­го­при­ят­ным для ас­ке­зы.

В Свя­щен­ном Пи­са­нии, ис­поль­зуе­мом так называемыми ав­раа­мическими ре­ли­гия­ми (иу­да­изм, хри­сти­ан­ст­во, ис­лам), в це­лом под­чёр­ки­ва­ет­ся, что пост - не са­мо­цель, а толь­ко сред­ст­во, при по­мо­щи ко­то­ро­го че­ло­век мо­жет сми­рить свою ду­шу и рас­ка­ять­ся в гре­хах, и это рас­кая­ние долж­но про­явить­ся в его по­ступ­ках (Ио­ил. 2:13; Ио­на 3:8).

В иу­да­из­ме пост (цом, таа­нит) счи­та­ет­ся ри­туа­лом рас­кая­ния (те­шу­ва), моль­бы, трау­ра и ду­хов­но­го очи­ще­ния. Раз­ли­ча­ют 2 ви­да поста: в те­че­ние пол­ных су­ток - от за­хо­да до за­хо­да солн­ца (в Йом кип­пур и 9-е ава (июль - август; в па­мять о раз­ру­ше­ни­ях 1-го и 2-го Ие­ру­са­лим­ско­го хра­ма)) и в те­че­ние свет­ло­го вре­ме­ни су­ток - от вос­хо­да до за­хо­да солн­ца (все ос­таль­ные посты). В То­ре ус­та­нов­лен пост в Йом кип­пур, яв­ляю­щий­ся основным и са­мым стро­гим (по­ми­мо за­пре­та еды и пи­тья он ис­клю­ча­ет многие ви­ды ра­бо­ты, умы­ва­ние, ис­поль­зо­ва­ние кос­ме­ти­ки, но­ше­ние ко­жа­ной обу­ви и суп­ру­же­скую бли­зость). От обя­зан­но­сти по­стить­ся ос­во­бо­ж­де­ны де­ти, бе­ре­мен­ные и кор­мя­щие жен­щи­ны и боль­ные. В про­роческих кни­гах до­бав­ле­ны ещё 4 поста в па­мять об осо­бо зна­чи­мых со­бы­ти­ях в ис­то­рии еврейского на­ро­да, в том числе 9-го ава. Со­глас­но кни­ге Эс­тер (Ес­фирь), вве­дён пост пе­ред празд­ни­ком Пу­рим (смотреть так­же в статье Ес­фирь). По­ми­мо это­го су­ще­ст­ву­ют мно­го­численные рав­вин­ские пред­пи­са­ния о ло­каль­ных постах, со­блю­дае­мых в оп­ре­де­лён­ных ме­ст­но­стях в па­мять о тех или иных со­бы­ти­ях, так­же се­мей­ные посты пе­ред за­клю­че­ни­ем бра­ка, при ро­ж­де­нии ре­бён­ка и тому подобные. Ог­ра­ни­че­ния пи­щи пра­ви­ла­ми ко­ше­ра или за­прет за­ква­шен­ных про­дук­тов на Пе­сах в иу­да­из­ме не рас­смат­ри­ва­ют­ся как по­ст­ные пред­пи­са­ния.

В хри­сти­ан­ст­ве пост име­ет ряд взаи­мо­свя­зан­ных зна­че­ний: очи­ще­ние (ка­тар­сис), по­кая­ние, ду­хов­ное об­нов­ле­ние, ас­ке­за. Таким образом, со­че­таю­щий те­лес­ный и ду­хов­ный ас­пек­ты пост пре­сле­ду­ет цель умер­щв­ле­ния в че­ло­ве­ке стра­стей, из­бав­ле­ния от гре­хов для по­сле­дую­ще­го со­еди­не­ния с Бо­гом (обо́­же­ние). Обя­зательный пост тра­ди­ци­он­но пред­ше­ст­во­вал та­ин­ст­вам (осо­бен­но кре­ще­нию и Ев­ха­ри­стии - так называемый ев­ха­ри­стический пост). В хри­сти­ан­ских кон­фес­си­ях ис­то­ри­че­ски сло­жи­лись различные прак­ти­ки поста. В древ­ней Церк­ви пост был стро­гим и обя­за­тель­ным. С те­че­ни­ем вре­ме­ни на За­па­де жё­ст­кая рег­ла­мен­та­ция поста ос­ла­бе­ла, а на Вос­то­ке, ско­рее, уси­ли­лась, хо­тя име­ет осо­бен­но­сти в различных национальных тра­ди­ци­ях. В це­лом в пра­во­сла­вии, ка­то­ли­циз­ме, древ­них восточных церк­вах во вре­мя поста пред­пи­сы­ва­ет­ся воз­дер­жи­вать­ся от чув­ст­вен­ных удо­воль­ст­вий, раз­вле­че­ний, со­блю­дать пи­ще­вые ог­ра­ни­че­ния (у ка­то­ли­ков в основном от­каз от мя­са, у пра­во­слав­ных и пред­ста­ви­те­лей древ­них восточных церк­вей - кро­ме мя­са, так­же от яиц и мо­лоч­ных про­дук­тов), по­свя­щать се­бя мо­лит­ве, чте­нию Свя­щен­но­го Пи­са­ния и другой ду­хов­ной литературы, бо­лее усерд­но по­се­щать бо­го­слу­же­ния и уча­ст­во­вать в цер­ков­ных та­ин­ст­вах. Кро­ме то­го, мо­гут со­блю­дать­ся и бо­лее стро­гие нор­мы поста (например, в мо­на­ше­ской тра­ди­ции че­ре­до­ва­ние дней, в ко­то­рые упо­треб­ля­ет­ся толь­ко не­ва­рё­ная пи­ща (су­хо­яде­ние), с дня­ми, ко­гда раз­ре­ше­но есть ва­рё­ную без мас­ла и ва­рё­ную с мас­лом пи­щу). До­пус­ка­ют­ся по­слаб­ле­ния в пост или не­со­блю­де­ние его для боль­ных лю­дей, бе­ре­мен­ных и кор­мя­щих жен­щин, де­тей (например, у ка­то­ли­ков - до 14 лет), пу­те­ше­ст­вую­щих и других.

В пра­во­сла­вии в те­че­ние цер­ков­но­го го­да име­ют ме­сто 4 дли­тель­ных поста: Ве­ли­кий Пост, Ро­ж­де­ст­вен­ский Пост (40 дней пе­ред Ро­ж­де­ст­вом Хри­сто­вым), Пост апо­сто­лов Пет­ра и Пав­ла или Пет­ров Пост (от 8 до 42 дней, в за­ви­си­мо­сти от да­ты Пас­хи; за­кан­чи­ва­ет­ся пе­ред днём па­мя­ти свя­тых апо­сто­лов Пет­ра и Пав­ла - 30 ию­ня (12 ию­ля)), Ус­пен­ский Пост (14 дней до дня Ус­пе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы 15(28) ав­гу­ста). Пред­пи­са­ны так­же од­но­днев­ные посты - ка­ж­дую сре­ду в вос­по­ми­на­ние пре­да­тель­ст­ва Иу­ды и ка­ж­дую пят­ни­цу в вос­по­ми­на­ние дня осу­ж­де­ния, стра­да­ния и кре­ст­ной смер­ти Ии­су­са Хри­ста. Ев­ха­ри­стические посты (го­ве­ние) обыч­но длит­ся 3 дня или ус­та­нав­ли­вает­ся ча­ст­ной пас­тыр­ской ини­циа­ти­вой. Окон­ча­тель­но сис­те­ма поста в пра­во­сла­вии бы­ла ус­та­нов­ле­на на Кон­стан­ти­но­поль­ском со­бо­ре (1166). Все­го за год на­счи­ты­ва­ет­ся до 200 по­ст­ных дней.

В Рим­ско-ка­то­лической церк­ви, со­глас­но Ко­дек­су ка­но­ни­че­ско­го пра­ва, раз­ли­ча­ют­ся 2 ви­да по­ка­ян­ной прак­ти­ки: соб­ст­вен­но пост («стро­гий», «ко­ли­че­ст­вен­ный и ка­че­ст­вен­ный», пост) - от­каз от мяс­ной пи­щи с ог­ра­ни­че­ни­ем чис­ла приё­мов пи­щи до 1 раза в су­тки до­сы­та и 2 раза не до­сы­та (обя­за­те­лен в Пе­пель­ную сре­ду (день на­ча­ла Ве­ли­ко­го поста у ка­то­ли­ков) и в Ве­ли­кую пят­ни­цу) и воз­дер­жа­ние от мя­са (ка­нон 1251). По­ря­док поста и воз­дер­жа­ния от оп­ре­де­лён­ных ви­дов пи­щи рег­ла­мен­ти­ру­ет­ся, как пра­ви­ло, ме­ст­ной кон­фе­рен­ци­ей епи­ско­пов. Цер­ков­ным пра­вом оп­ре­де­ля­ют­ся обя­зательные ог­ра­ни­че­ния, что не ли­ша­ет ве­рую­щих воз­мож­но­сти ру­ко­во­дство­вать­ся собственной ду­хов­ной по­треб­но­стью в об­лас­ти поста. Су­ще­ст­ву­ет Ко­декс ка­но­нического пра­ва для восточных ка­то­лических церк­вей, ино­гда бо­лее стро­гий в во­про­сах по­ка­ян­ных прак­тик. Основной пост в Рим­ско-ка­то­лической церк­ви - Ве­ли­кий Пост, Ад­вент (4 вос­кре­се­нья до Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва), пят­ни­цы все­го го­да (за не­ко­то­ры­ми ис­клю­че­ния­ми) и ка­ну­ны не­ко­то­рых ве­ли­ких празд­ни­ков; ев­ха­ри­стические посты длит­ся ми­ни­мум 1 час.

В про­тес­тант­ских церк­вах (кро­ме анг­ли­кан­ской) со­блю­де­ние поста, как пра­ви­ло, не обя­за­тель­но и спе­ци­аль­но не рег­ла­мен­ти­ру­ет­ся. Например, в лю­те­ран­ст­ве су­ще­ст­ву­ет 2 поста: Ад­вент и Ве­ли­кий пост.

В древ­них восточных церк­вах дли­тель­ность, чис­ло и на­зва­ния постов варь­и­ру­ют в за­ви­си­мо­сти от тра­ди­ций ка­ж­дой из церк­вей. Так, в Армянской апо­столь­ской церк­ви по­ми­мо Ве­ли­ко­го, Ро­ж­де­ст­вен­ско­го и Ус­пен­ско­го постов есть так­же не­дель­ные посты пе­ред празд­ни­ка­ми Воз­дви­же­ния Кре­ста Гос­под­ня, Пре­об­ра­же­ния Гос­под­ня, в честь Гри­го­рия Про­све­ти­те­ля и других. В Копт­ской церк­ви и в сирийских церк­вах по­ми­мо Ве­ли­ко­го Поста осо­бый ак­цент де­ла­ет­ся на пред­ро­ж­де­ст­вен­ском посте, по­свя­щён­ном Бо­го­ро­ди­це, ко­то­рая, по пре­да­нию, рас­про­стра­нён­но­му в этих церк­вах, по­сти­лась дли­тель­ное вре­мя пе­ред ро­ж­де­ни­ем Ии­су­са Хри­ста.

В ис­ла­ме пост рас­смат­ри­ва­ет­ся как воз­мож­ность ду­хов­но­го очи­ще­ния, ис­пы­та­ние во­ли, как путь к унич­то­же­нию гре­хов­ных склон­но­стей, рас­кая­нию и под­чи­не­нию во­ле Ал­ла­ха. Су­ще­ст­ву­ет обяза­тель­ный пост в ме­сяц ра­ма­дан (арабский са­ум, тюркский ура­за), яв­ляю­щий­ся од­ним из 5 стол­пов ве­ры. Ус­та­нов­лен в 624 году в па­мять о Но­чи пре­до­пре­де­ле­ния. Пред­по­ла­га­ет 30-днев­ное пол­ное воз­дер­жа­ние от при­ня­тия пи­щи, пи­тья, ин­тим­ной бли­зо­сти и других чув­ст­вен­ных удо­воль­ст­вий от вос­хо­да до за­хо­да солн­ца; воз­мож­но со­вер­ше­ние до­пол­ни­тель­но­го еже­днев­но­го 6-го на­ма­за. Этот пост раз­ре­ша­ет­ся не со­блю­дать толь­ко в си­лу объ­ек­тив­ных об­стоя­тельств (пре­бы­ва­ние на чуж­би­не, бо­лезнь, вой­на и так далее), а так­же лю­дям, не от­ве­чаю­щим за свои по­ступ­ки (не­вме­няе­мые), и тем, ко­му он мо­жет на­нес­ти вред (пре­ста­ре­лые, бе­ре­мен­ные и кор­мя­щие жен­щи­ны). К посту не до­пус­ка­ют­ся му­суль­ма­не, на­хо­дя­щие­ся в со­стоя­нии ри­ту­аль­ной не­чис­то­ты (жен­щи­ны во вре­мя мен­ст­руа­ций, не от­быв­шие на­ка­за­ния пре­ступ­ни­ки и прочие). Вре­мен­но ос­во­бо­ж­дён­ные от поста обя­за­ны воз­мес­тить его впо­след­ст­вии, а на­ру­шив­шие пост - по­ка­ять­ся. Так­же су­ще­ст­ву­ют различные ин­ди­ви­ду­аль­ные посты (по обе­ту, во ис­ку­п­ле­ние гре­хов и тому подобного) и ре­ко­мен­дуе­мые од­но­днев­ные посты (ка­ж­дый по­не­дель­ник и чет­верг, в дни пол­но­лу­ний и так далее).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)