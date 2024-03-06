Начало Северной войны. От катастрофы к первому триумфу Пётр I мечтал добиться для Русского царства выхода к морю. Выход к Балтийскому морю был более ценным, он давал доступ к торговле с главными европейскими державами. Но побережье находилось под контролем Шведской империи – одного из сильнейших государств того времени. Пётр Алексеевич понимал, что война со шведами могла привести как к триумфу, так и к катастрофе. Но всё же решил рискнуть.

Пётр I мечтал добиться для Русского царства выхода к морю. Изначально он попытался захватить земли на Черноморском побережье. Но в войне с турками государя подвели союзники. Пришлось заключить мир и обратить взгляд на север.

Выход к Балтийскому морю был более ценным, поскольку давал доступ к торговле с главными европейскими державами. Но побережье находилось под контролем Шведского Королевства – одного из сильнейших государств того времени. Пётр Алексеевич понимал, что война со шведами могла привести как к триумфу, так и к катастрофе. Но всё же решил рискнуть. И трагедия под Нарвой в начале военной кампании показала, что русская армия сильно уступала шведской. Поэтому государю уже по ходу войны пришлось проводить масштабные изменения в войсках. И надеяться только на себя и силу русского оружия.

Пётр I в поисках выхода к морю

Затяжная война с Османской империей для России завершилась неоднозначно. С одной стороны, Азовские походы Петра позволили укрепиться на новой территории. С другой, добиться первоначальной цели — выхода к Чёрному морю — не получилось. Крым и Керчь по-прежнему являлись частью Османской империи. Воевать в одиночку с таким грозным противником Россия не могла, а все союзники по конфликту к концу XVII столетия уже откровенно искали мира. Османская империя им была не интересна, поскольку всё внимание резко сфокусировалось на северном направлении, почти в равной степени с вниманием к тяжело больному и не имеющему наследников Карлу II (в 1701 начнется война за Испанское наследство).

В Швеции к власти пришёл юный Карл XII. И европейские лидеры увидели возможность отдать северянам «должок». Поэтому в 1700 году мир с Турцией, которой Россия начала войну в 1686 году, заключил и Пётр. Государь, конечно, не был в восторге от произошедшего. Но перспективы, которые появились на северном направлении, сулили куда больше.

Балтийское море для Русского царства являлось более экономически выгодным, нежели Чёрное. Оно позволяло напрямую торговать с главными европейскими державами. За эту возможность и ухватился Пётр I. Существовало лишь одно «но» - Швеция. Это государство превратилось в империю за счёт соседей, которых она основательно потрепала. Дания, Речь Посполитая и Русское царство были как раз в числе потерпевших. Шведские короли Густав II Адольф и Карл X Густав провели ряд успешных военных кампаний, сумев забрать себе значительную часть балтийского побережья. После чего Швеция превратилась в господствующую державу в том регионе. Но пострадавшие государства хотели реванша. И ближе к концу XVII столетия начали проявляться черты союза против Швеции. Своё желание поквитаться со скандинавами высказывали ещё Саксония, Пруссия и Ганновер. Коалиции нужен был лишь повод, чтобы начать войну.

В апреле 1697 года после продолжительной болезни умер шведский король Карл XI. На трон взошёл его пятнадцатилетний сын Карл XII. И союзники встрепенулись, понимая, что это шанс на успех. Такого же мнения придерживался и Пётр I. Однако он не мог вступить в войну со Швецией, пока шёл конфликт с османами. 3 (14) июля 1700 года Россия заключила с турками мир, что развязало государю руки. А вскоре Пётр инициировал наряду с союзниками создание Северного союза (Равское соглашение, 1698), после чего объявил войну Королевству Швеции.

Причины вступления России в войну со Швецией

У каждого были свои причины для обид, но все хотели одного – забрать себе часть шведских земель. Общий интерес и стал толчком для образования Северного союза. Всё началось с устного Равского соглашения между Петром и Августом II, потом подписывается договор в Дрездене между Данией и Саксонией (Август II был правителем и Саксонии и Речи Посполитой), далее заключается договор между Россией и Данией (1699). Затем, в том же году заключается Преображенский договор между Россией и Саксонией. Речь Посполитая официально присоединится к Северному союзу в 1704 г. 30 апреля 1700 г. Пётр последним ратифицирует окончательный вариант соглашения. Союзники даже заранее поделили между собой шкуру неубитого шведского медведя - прибалтийские земли. Например, польский король и саксонский курфюрст Август II хотел забрать себе Ливонию. Эта территория была ему необходима, чтобы укрепить свою власть в Речи Посполитой.

Что же касается Дании, то король Фредерик IV хотел поквитаться со шведами за события 1658 года. Тогда король Карл X Густав сумел одолеть датчан, после чего установил свою власть на обширной территории южной части Скандинавского полуострова. Таким образом, Дания лишилась контроля над Зундским проливом, а заодно и денег, которые платили корабли, проходящие по тем водам.

Были причины для обид и у Русского царства. Первоначально поводом для войны считался «Рижский инцидент», произошедший в 1697 году. Тогда Пётр I, путешествуя по Европе, прибыл в Ригу. Он захотел осмотреть технические особенности обустройства крепости, но ему не позволили. Государь покинул город, но обиду затаил. Была и другая причина. Ещё в начале XVII столетия, когда в России бушевала смута, шведы сумели забрать себе территории Ингрии и Карелии. И у Москвы не было возможности вернуть «отчины и дедины», поэтому право на эти земли было закреплено в нескольких соглашениях. В том числе и в документе от ноября 1699 года, который подписал и сам Пётр.

Но затем ситуация резко изменилась. Изменилась так сильно, что русский государь не побоялся нарушить договор. При этом, в самом начале конфликта ни о каких территориальных претензиях Пётр не упоминал. В его указе о начале военной кампании против шведов говорилось о «рижском инциденте» и о других «обидах».

Однако именно возвращение «отчин и дедин» побудило Петра I нарушить свои же обязательства перед Швецией. Царь грезил морем и мечтал «прорубить окно в Европу». И раз этого не получилось сделать во время войны с османами, то он поставил всё на Балтику.

Начало войны: действия союзников и осада Нарвы

Первым боевые действия против шведов начал Август II. Его саксонцы осадили Ригу в феврале 1700 года, при этом война официально ещё не была объявлена. Затем в дело вступила Дания. Войска Фредерика IV атаковали Гольштейн-Готторпское герцогство, расположенное в южной части Шведской империи. Пётр I подключился к конфликту только в августе.

Однако первые же дни войны показали, что союзники недооценили юного Карла XII и его военную подготовку. Шведский правитель оказался не робкого десятка. Он не только не испугался участников коалиции, наоборот, юный монарх быстро перехватил инициативу. Карл XII являлся сторонником молниеносных и внезапных атак. Его солдаты шли в атаку колоннами, делая ставку на манёвренность, использовали также активно и линии. Учитывая, что в те времена ведущие державы отталкивались от линейной тактики, подход шведов вызывал удивление. И это работало. Вообще, стойкость, мужество и подготовленность солдат Карла XII стали полной неожиданностью для союзников. Никто не ожидал, что сопротивление будет настолько сильным и организованным.

Сначала всё пошло не по плану у саксонцев. Они осадили Ригу, но быстро взять город не смогли. Проблема заключалась в отсутствии осадной артиллерии. Есть мнение, что Август II надеялся на то, что город либо сдастся без боя, либо же сопротивление будет минимальным. Польский король считал, что ему окажет поддержку ливонская знать. Однако этого не произошло. Фельдмаршал Эрик Дальберг, являвшийся губернатором, серьёзно подготовился к обороне. И попытки саксонцев взять город оказались безуспешными. В июле к Риге прибыл и сам Август II. Но его появление никак не отразилось на положении осаждённых. Они уверенно отбивали атаки, не думая о капитуляции. В конце концов, польских монарх пришёл к выводу, что от города лучше отступить.

Что же касается военной кампании датского монарха, то она и вовсе обернулась катастрофой. Войска Фредерика IV начали боевые действия в Гольштейн-Готторпском герцогстве, ожидая там встретиться с армией противника. Но Карл XII переиграл своего оппонента. Его армия внезапно появилась под Копенгагеном. Фредерик понял, что защитить столицу он не сможет, поэтому капитулировал. И уже в августе Дания вышла из войны. Первого противника шведский монарх устранил молниеносно.

О том, что Дания выбыла из «игры» Пётр I узнал уже после того, как объявил Швеции войну. Отступать было нельзя. И русские войска отправились в поход. Между русским и польским монархами существовал договор, по которому Пётр, в случае успеха, забирал Ингерманландию (Ингрию). Поэтому войска русского государя направились к Нарве. Этот город находился на границе Эстляндии и Ингерманландии, являясь главным оплотом шведов в тех землях. И войскам Петра было критически важно захватить Нарву. Однако и государь, и командование понимали, что войскам придётся пройти проверку на прочность. Выяснить истинную силу русского оружия.

Однако уже в самом начале всё пошло не по плану. Во-первых, из-за мирных переговоров с Турцией начать поход удалось только ближе к осени. Погода уже начала портиться, шли сильные дожди. И это замедлило продвижение армии. Во-вторых, начались перебои со снабжением из-за плохих дорог. Как-то решить проблемы было невозможно. И вскоре это привело к гибели лошадей, которых использовали для перевозки снаряжения. А несколько десятков тысяч голодающих солдат были настолько слабы, что командование не понимало, как они будут сражаться.

Однако несмотря на все трудности, сорвав сроки и планы, в октябре армия всё-таки добралась до Нарвы. Изначально Пётр планировал атаковать крепость войском, численностью около шестидесяти тысяч человек. По итогу дошло около сорока тысяч солдат. Началась осада.

Попытки разрушить укреплённые стены при помощи артиллерии ни к чему не привели. В распоряжении русской армии были слишком лёгкие орудия. К тому же быстро закончился и запас боеприпасов. Неподготовленность привела к тому, что осада города затягивалась. И время играло на руку шведам. Взять Нарву штурмом было нереально, поскольку она являлась сдвоенной крепостью вместе с Ивангородом. И русским войскам пришлось растянуться на значительное расстояние, чтобы окружить оба города.

Карл XII, расправившись с датчанами, двинулся к Риге. Август II поспешил снять осаду и удалиться, фактически бросив русских союзников на растерзание шведам. В ноябре Карл XII подошёл к Нарве. Пётр I покинул войско, назначив командиром саксонского фельдмаршала герцога Карла де Круа. И тот не стал геройствовать ради России. Он просто сдался десятитысячной шведской армии вместе со своим штабом.

Русская армия была разбита под Нарвой 19 (30) ноября 1700 года. Дивизия Вейде сдала оружие и знамёна, вся русская армия потеряла артиллерию и обоз, и в нарушении условий капитуляции шведы удержали в плену около 700 человек, в том числе 10 генералов. Часть армии капитулировала на почётных условиях. Эти условия удалось получить благодаря лейб-гвардии Преображенскому и лейб-гвардии Семёновскому полкам, которые блестяще проявили себя в том сражении. Солдаты не попали в плен, отбив вражеские атаки, а затем ещё прикрыли отход основных сил армии. Благодаря чему удалось избежать полного разгрома.

Результаты поражения под Нарвой для российской стороны были подобны катастрофе. Невозвратные потери составили от шести до десяти тысяч человек. Ещё несколько сотен солдат, а также более пятидесяти офицеров и десять генералов оказались в плену. Армия лишилась всей артиллерии.

Однако надо отдать должное Петру I. Он, провалив экзамен, сделал соответствующие выводы. И провёл работу над ошибками. Государь понял, что поражение стало следствием сразу нескольких проблем:

● Отсутствие должной подготовки для ведения боевых действий с опытным и сильным противником;

● Отсутствие разведки, устаревшее оружие и слабое знание правил линейной тактики;

● Устаревшая артиллерия, несоответствующая требованиям того времени. В русской армии использовались артиллерийские орудия разных калибров (более двух десятков), что только усложняло и без того трудное снабжение боеприпасами.

● Все главные командные должности занимали офицеры иностранного происхождения. И они не горели желанием геройствовать ради чужого государства. Кроме этого, им не доверяли солдаты, во время сражения были отмечены случаи нападения русских солдат на иностранных офицеров.

Положение России после поражения под Нарвой

Несмотря на трагедию, русская армия всё же оказалась в нокдауне, а не в нокауте. Однако шведская сторона посчитала, что война с Петром закончена также молниеносно и триумфально, как с датским Фредериком IV. Победа под Нарвой стала поводом для гордости Карла XII, который лично разгромил противника. И на какое-то время за монархом закрепилось прозвище «шведский Александр Македонский». Это сыграло с правителем злую шутку. Поверив в свою непобедимость, он решил оставить разгром России на будущее. И двинул войска в западном направлении, желая добить Августа II.

В России о планах Швеции не знала, поэтому Пётр занялся подготовкой к обороне городов. Поскольку было непонятно, куда Карл нанесёт удар, основательно укреплялись не только северные Псков и Новгород, но ещё и Москва. Параллельно шла модернизация военной отрасли. Первым делом царь распорядился «выращивать» свой командный состав, существенно сократив численность иностранных офицеров в армии. Затем государь основательно взялся за изменение к подходу формирования войска. Появилась новая регулярная армия, солдаты которой проходили полноценное обучение и воспитание. Затронули модернизации и артиллерию. Помня об ошибках под Нарвой, Пётр распорядился более чем в два раза сократить количество калибров, используемых в артиллерии, оставив лишь двенадцать.

Появился Петровский пушечно-литейный завод, на котором за короткий срок было отлито несколько сотен орудий. По всей стране начали появляться железоделательные предприятия. Быстро и уверенно Россия при Петре I вставала на военные рельсы. Никакого шапкозакидательского подхода к войне со Шведами больше не было. И государь, и командный состав понимали, что сейчас решается судьба Отечества. Военное поражение, а также потеря территорий погрузили бы Россию в жёсткий кризис, из которого было бы сложно найти выход.

Правда, есть мнение, что после Нарвы Пётр решил прекратить войну, опасаясь полного разгрома. И какое-то время российские дипломаты пытались договориться со своими шведскими коллегами. Но Карл XII не хотел мирного договора несмотря на то, что Пётр обещал отказаться от претензий на выход в Балтийского море. Монарх не верил в искренность русского государя, помня о нарушении предыдущих договорённостей. К тому же, Карл XII не верил, что Пётр I сможет ему что-то противопоставить. Да и европейские монархи не хотели мира между северными государствами. Им всем был выгоден конфликт Швеции и России. В первую очередь тем, что противостояние могло ослабить обе стороны.

Карл XII в очередной раз удивил всех. Вместо того, чтобы отправиться добивать Россию, он решил сокрушить Августа II. Поэтому его войска отправились в Польшу и Саксонию. Пётр I в полной мере воспользовался «жестом доброй воли» шведа. Полученного времени хватило, чтобы провести все необходимые армейские реформы. И только после этого русский государь отважился на второй раунд противостояния. Пётр не стал даже менять направление удара. Он понимал, что ему обязательно нужно захватить Нарву, поскольку именно она являлась ключом к успеху всей военной кампании.

Русское царство наносит ответный удар

Однако Карл XII, увязший в землях Речи Посполитой и Саксонии, всё же решил напомнить Петру о себе. Летом 1701 года шведские войска внезапно атаковали Архангельск. Безуспешно. Гарнизонные солдаты при поддержке горожан отбили нападение противника. И после этого Пётр I отдал приказ о новом наступлении на северном направлении.

Войска, которыми командовал Борис Петрович Шереметев, атаковали Ингерманландию (Ингрию). Вскоре произошло сражение при Эрестфере, где русская армия впервые сумела разбить шведов. Успех нужно было развивать, не давая противнику передышки. Следующий удар Шереметев нанёс у Гуммельсгофа. И вновь шведы оказались поверженными. Если первую победу Карл воспринял как досадное недоразумение, то вторая заставила его более серьёзно относиться к русской армии. Но о переломе в ходе конфликта речи всё равно ещё не шло.

Осенью 1702 года блестяще проявил себя Шереметев. Решительный и отважный военачальник, он за пару недель сумел захватить шведскую крепость Нотебург. Она играла важную стратегическую роль благодаря местоположению — у истока Невы из Ладожского озера.

Весной 1703 года русские войска добрались до места впадения реки Охты в Неву, где находилась ещё одна шведская крепость — Ниеншанц. Не устояла и она. Вскоре солдаты сумели захватить два вражеских корабля, с которых и начался Балтийский флот.

Успех военной кампании 1701-1703 годов был очевиден. Войскам Петра I удалось установить контроль над всем течением Невы. Означало это одно — государю удалось достичь целей. Ингрия давала столько желанный выход к морю. И царь принялся обустраивать новую территорию. Шведское поселение Нотебург было переименовано в Шлиссельбург, что переводилось как «ключ-город». А в устье Невы Пётр I в мае 1703 года царь приказал построить новый город, получивший название Санкт-Петербург.

Однако государь понимал, что его шведский оппонент так просто не откажется от потерянных территорий. И, словно в подтверждении тревожный мыслей, на строящийся город была совершена атака шведского флота. Произошло это летом 1704 года. Нападение удалось отбить.

Затем произошло ещё одно важное событие. Русские войска под командование Шереметева вторглись в Ливонию. Они подошли к Дерпту и осадили город. Вскоре туда же прибыл и Пётр I. Вскоре Дерпт был захвачен. Это событие стало первым по-настоящему серьёзным успехом, что позволило Русскому царству укрепить своё положение в Прибалтике. Теперь Петру Алексеевичу нужно было вернуть «должок» за разгром под Нарвой.

Захват крепости не стали откладывать на «потом». Генерал Георг Огильви вторгся в эстляндские земли и осадил Нарву вместе с Ивангородом. Взять сдвоенную крепость быстро не получилось. Защитники ожесточённо оборонялись. Вскоре к Нарве прибыл и сам Пётр, чтобы лично руководить осадой. Но дело с мёртвой точки не двигалось. И тогда Александр Данилович Меншиков предложил государю провернуть военную хитрость. Выяснилось, что защитники крепости ждут подхода подкрепления из Ревеля. Этим и решил воспользоваться Меншиков, придумав «маскарад». Он предложил переодеть четыре полка в шведскую форму, выдав их за своих. Пётр согласился. Более того, он сам возглавил корпус «лжешведов».

На подходе к Нарве их атаковали русские полки, чтобы всё было максимально реалистично. Из крепости на помощь вышел отряд шведов. Пётр попытался увести «своих» подальше, но не получилось. Защитники Нарвы распознали обман. И часть пехоты смогла вернуться в крепость. Потери шведов составили около трёх сотен человек, у российской стороны не досчитались четверых. Отряд из Ревеля действительно спешил на помощь, но он был остановлен армией полковника Карла Ренне и отступил. Благодаря этому успеху Ренне стал первым кавалеристом, удостоившегося звания генерал-майора.

Тем временем осада продолжалась. В конце июля к крепости доставили тяжёлую артиллерию и запас снарядов. Началась бомбардировка Нарвы и Ивангорода. Затем Пётр I предложил коменданту Горну капитулировать. Но тот отказался, напомнив о поражении русского царя четыре года назад. И Пётр приказал солдатам идти на штурм. 9 августа Нарва пала, через неделю капитулировал и гарнизон в Ивангороде. А в сентябре жители крепости присягнули Петру Алексеевичу на верность.

Есть предположение, что после этого успеха российский государь вновь захотел прекратить войну и заключить перемирие со шведами. Пётр I предлагал разные условия договора, которые включали в себя даже передачу некоторых русских земель, а взамен просил отказаться от претензий на Ингрию. Однако Карл XII не согласился.

Северная война продолжилась. Обе стороны конфликта уверенно двигались в разных направлениях. Швеция стремительно теряла статус империи, а Россия его приобретала. Но до полной победы Петра I над Карлом XII было ещё далеко.

Обложка: «Петр I усмиряет ожесточенных солдат своих при взятии Нарвы в 1704 году», 1859, картина Н.А. Зауервейда, Государственная Третьяковская галерея

Источник: rusmuseumvrm.ru